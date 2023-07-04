Предпосылки бунта. Волны миграции размыли французскую нацию, - С.Ануреев

08:07 05.07.2023 Предпосылки бунта

О демографии и экономике Франции

Сергей Ануреев



С последних чисел июня в крупных городах Франции не утихают беспорядки. Формальной причиной этого бунта стал 17-тилетний подросток, застреленный полицейскими за рулем дорогого автомобиля, отказавшийся предъявить документы и попытавшийся скрыться. Видео инцидента утекло в социальные сети, на похоронах мать убитого призвала к протестам, затем СМИ своей картинкой фактически рекламировали начавшиеся беспорядки, для борьбы с которыми уже задействованы 45 тысяч спецназовцев, несколько десятков бронемашин, вертолеты.



Самая простая, но далеко не единственная причина бунтов заключается в этническом расколе общества. Формально во Франции проживает примерно 6,7 млн мигрантов, которые составляют 10% населения. Однако ситуация меняется при подсчете детей мигрантов во втором и третьем поколении – это уже 30% от числа французов в возрасте до 60 лет. Суммарно эти две величины дают 40%. По данным Национального центра мониторинга рождаемости, в 2020 году родилось 740 тысяч детей, из них потомками мигрантов были 340 тысяч, или 46%. В 2024 году число рождений детей потомков мигрантов превысит число рождений детей коренных французов. При этом часть детей из смешанных семей в нескольких поколениях причисляется к коренным жителям, а не к потомкам мигрантов.



Вторым демографическим объяснением является старение населения. Доля возрастных французов от 60 лет и старше составляла 20,6% в 2000 году, достигла 27,3% в 2020 году, продолжит расти до 31% к 2030 году и далее. Это преимущественно коренные французы, поскольку миграционный приток стал нарастать лишь с конца 1960-х годов. Упрощенно, на почти 30% французских пенсионеров приходится около 40% взрослых мигрантов и их детей, а также 30% коренных французов из числа трудоспособных взрослых и детей. Безработица во Франции составляет в среднем 7,1%, а официальная безработица среди молодежи в возрасте до 25 лет - уже 17,2%. Официальная занятость среди молодежи составляет всего 38%(!). То есть в составе самых деятельных и активных возрастных групп коренных французов уже меньшинство, и молодое население в принципе не расположено как минимум к официальной занятости.



Франция когда-то славилась своими передовыми инженерными достижениями. Европейский "Аэробус" наполовину французский, "Конкорды" и "Фальконы" когда-то были передовыми. Своя космическая программа, три знаменитые марки французских автомобилей, многие виды промышленного оборудования и строительных технологий продавались по всему миру. Только это уже в прошлом, поскольку дети мигрантов не считают себя мигрантами и потому не желают работать подсобниками, а на серьезные инженерные должности не тянут.



Полноценную статистику французского промышленного производства в натуральном выражении найти крайне сложно, поскольку сейчас принято популярно использовать ВВП как набор денежных транзакций. Однако можно сравнить количество продаж французских автомобилей по Евросоюзу в целом, которые составили за январь-апрель текущего года 525 тыс. штук, а за те же месяцы 2018 года было продано 922 тыс., то есть спад составляет 42%. В данном контексте автомобили понимаются как вершина айсберга всей французской промышленности (как когда-то говаривал Генри Форд: что хорошо для автомобилей "Форд" – хорошо для Америки).



Также можно посмотреть на торговый баланс, который за январь-апрель 2023 года показал сокращение дефицита до 50 млрд евро с 57 млрд евро годом ранее, но еще несколько лет назад у Франции был структурный торговый профицит, а сейчас она не смогла выйти из дефицита даже на снижении цен сырьевых товаров.



В бюджетном секторе Франции тоже не все ладно. В самом конце мая было объявлено о сокращении бюджетных расходов на 1% в дополнение к ранее объявленному сокращению на 5%. Официальная инфляция во Франции составила 5,9% в 2022 году и прогнозируется 5,6% в 2023 году, продовольственная инфляция составила 14% в 2022 году, а цены на электроэнергию вырастут на 81% за 2022–2023 годы. Официальная инфляция в сочетании с бюджетными урезаниями означает падение уровня жизни французов в среднем на 17,5%. Если считать удорожание продуктов питания и коммунальных услуг и брать небогатое население, то падение уровня жизни уже составит внушительные 37–43%. Такие социальные жертвы необходимы для удержания бюджетного дефицита на и без того внушительных 4,7% ВВП и государственного долга на 110% ВВП, о сокращении которых в официальных бюджетных документах даже речи не идет.



Старение населения вызывает повышение пенсионного возраста. Макрон единолично, в обход парламента, подписал закон о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет к 2030 году, а политические дебаты об этом официально завершились 8 июня. Это далеко не последнее повышение пенсионного возраста, поскольку на одного французского пенсионера уже приходится лишь один официально работающий и платящий налоги, и эта пропорция продолжит ухудшаться по мере роста числа пенсионеров и сдвига низкой занятости молодежи на более возрастные группы. Помимо пенсионной системы, столь же массивной является система социальной поддержки бедных, во многом способствующая иждивенчеству. Параллельно французский парламент подавляющим числом голосов утвердил рост военных расходов на треть относительно прежних планов, фактически оплачивая их за счет кармана французских пенсионеров.



Госдолг Франции стал крупнейшим в Еврозоне, и эта страна превращается в ахиллесову пяту евро. ВВП Германии на треть больше, а госдолг меньше, чем у Франции. Еще год назад крупнейшим должником была Италия, но она за последние 12 месяцев нарастила госдолг всего на 2,8% в номинале относительно инфлированного ВВП, а Франция нарастила госдолг на 4%, поскольку хуже Италии справляется с бюджетным дефицитом. Говорить о коллапсе евро пока не приходится, но покачать политическую систему Франции, чтобы показать инвесторам уязвимость евро, вполне возможно. США в июне после снятия потолка госдолга быстро заняли целый триллион долларов, что при Обаме редко когда случалось за целый год. "Подножку" французским гособлигациям подставило и американское рейтинговое агентство Standard & Poor’s, понизив суверенный рейтинг на одну ступень. Когда два финансовых центра мира из трех (третий – Китай) продолжают активно "пылесосить" рынок госдолга, конкуренция может приобретать не вполне честные черты.



Макрон попытался продемонстрировать усиление политического влияния Франции, проведя 22–23 июня саммит Нового глобального финансового пакта (Summit for New Global Financing Pact). На саммит приехали генсек ООН Гутерриш, глава Еврокомиссии фон дер Ляйен, глава Германии Шольц, десятки президентов стран Африки (в т.ч. Египта и ЮАР), президенты Бразилии, Кубы, Пакистана, министр обороны Саудовской Аравии; руководители Минфина США, Европейского центробанка, ВТО, ОЭСР и еще нескольких региональных банков развития; руководители фондов Билла и Мелинды Гейтс, Рокфеллеровского центра, фонда Блумберга – и это только участники пленарных заседаний, плюс к которым еще около 80 отдельных тематических мероприятий. По сути, это была попытка второго Давоса, а может быть, даже перехвата лидерства у Давоса, стремление стать первой европейской политической площадкой. Антиглобалисты любят пошуметь вокруг Давоса, а видео с застреленным полицией юношей появилось сразу после окончания этого саммита.



Не только сам факт представительного саммита, но и его содержание критически важны для будущего Франции. Приглашенными на саммит были руководители стран с реструктурированным госдолгом, число которых рекордно выросло за последние десятилетия, а также руководители финансовых организаций: кредиторов и управляющих реструктуризацией. Основная часть высоких гостей была из Африки и с Ближнего Востока, откуда в Европу в первой половине 2010-х годов приходили волны мигрантов. Этническая структура населения Франции и так не способствует сплоченности общества и устойчивому развитию, и еще одна возможная крупная миграционная волна способна окончательно разрушить хрупкий баланс. Африка остается единственным регионом мира с высокой рождаемостью и быстрорастущим населением. Десятилетие назад население там составляло около 1 млрд человек, а на конец 2022 года – уже 1,4 млрд, с ростом на 40% за десятилетие.



Прошлая мощная миграционная волна, вызванная так называемой Арабской весной, началась со скачка мировых цен на зерно, в том числе из-за засухи в России (вспомним пожары на торфяниках летом 2010 года), а хлеб был основой рациона и значимо субсидируемым продуктом во многих африканских странах. Далеко не случайно африканские лидеры посетили не так давно Украину и Россию, а затем еще большим составом приехали на саммит в Париж. Мировой индекс цен продовольствия в этом году снижается после скачка в 2021–2022 годах, но это умеренное снижение не позволяет огромному числу стран спокойно пройти реструктуризацию долгов. Гипотетически возможный следующий скачок цен на продовольствие из-за еще большей эскалации событий вокруг Украины ввергнет Африку в нечто большее, чем Арабская весна начала 2010-х годов.



Так что Макрон и Евросоюз зря считают Россию главной угрозой - им лучше задуматься о своей национальной идентичности и угрозе следующих, еще больших миграционных волн с Юга. Хотя, возможно, недавно одобренные во Франции повышение пенсионного возраста, сокращение бюджетных расходов в целом вместе с ростом военных расходов на треть связаны с ростом внутриполитической напряженности и, как следствие, с большей потребностью в бронетехнике и вертолетах во французских городах и охраной Средиземного моря от будущих волн мигрантов. Источник - fondsk.ru

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