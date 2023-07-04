Шавкат Мирзиеев предложил принять "Кодекс добрососедства и доверия ШОС". Итоги саммита

08:22 05.07.2023

Президент Узбекистана, выступая на онлайн-саммите ШОС, отметил "острую необходимость в налаживании конструктивного и доверительного диалога" в мире. Он предложил принять Кодекс добрососедства, доверия и трансграничного партнерства ШОС. Иран становится членом организации.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 4 июля выступил на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, прошедшем в формате видеоконференции.



В мероприятии под председательством премьер-министра Индии участвовали председатель Китая, президенты Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и премьер-министр Пакистана. В качестве стран-наблюдателей и почетных гостей присутствовали президенты Ирана, Беларуси, Монголии и Туркменистана, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и руководители международных организаций.



шавкат мирзиеев, шос



Выступление Шавката Мирзиеева

Президент Узбекистана отметил кардинальные изменения в системе международных отношений - усиление геополитической напряженности и эскалацию конфликтов, возникновение новых рисков и угроз глобальной стабильности и устойчивого развития, нарастание вызовов в области экологии, продовольственной и энергетической безопасности.

"Очевидна острая необходимость в налаживании конструктивного и доверительного диалога", - сказал он.

Узбекистан занимает принципиальную позицию относительно центральной роли ООН в урегулировании споров и конфликтов, в поиске и принятии компромиссных решений в целях обеспечения мира и стабильности, заявил президент.

Успех деятельности ШОС обеспечивается неукоснительным соблюдением ее базовых принципов - это внеблоковый статус, твердая приверженность открытости, равноправие и принятие решений на основе консенсуса, сказал он."Самое главное, наше сотрудничество основано на взаимном уважении и конструктивном восприятии разных интересов, позиций, взглядов, культурных различий государств-членов", - заявил Шавкат Мирзиеев.

Президент предложил провести инвентаризацию принятых соглашений и решений, аудит деятельности институтов и механизмов сотрудничества, а также ускорить выполнение договоренностей по модернизации ШОС.

Шавкат Мирзиеев выдвинул инициативу о разработке многостороннего политического документа - Кодекса добрососедства, доверия и трансграничного партнерства ШОС. "Его принятие позволит определить приоритетные задачи, выработать общие подходы и комплексные меры по дальнейшему углублению сотрудничества в новых условиях", - сказал он.

"Сегодня как никогда актуальна инициатива о формировании общего пространства для наращивания внутри-региональной торговли и промышленно-технологической кооперации", - продолжил президент.

Он предложил принять Программу нового экономического диалога ШОС с охватом таких направлений, как инновационное развитие, цифровизация и роботизация, искусственный интеллект, биотехнологии, фармацевтика и другие отрасли индустрии будущего.

В транспортно-коммуникационной сфере Узбекистан инициировал разработку Единой карты транспортной взаимосвязанности государств ШОС. "Это позволит определить „узкие места" и „пробелы", наметить первоочередные меры и проекты для формирования общей, интегрированной транспортно-транзитной системы", - отметил Шавкат Мирзиеев.

Поддержав объявление следующего года Годом экологии на пространстве ШОС, президент предложил в рамках Программы "зеленого пояса" подготовить План совместных действий по продвижению региональных экологических проектов и внедрению "зеленых" технологий.

"Нужны более тесная координация и практическое взаимодействие на площадке ШОС по вопросам адаптации к изменению климата, декарбонизации за счет альтернативной, солнечной и ветряной энергетики, развития „умного" сельского хозяйства и водосбережения", - заявил глава государства.

Президент также предложил возобновить совместную работу и консультации в формате Контактной группы "ШОС - Афганистан".

Подписанные документы

По итогам мероприятия главы государств-членов ШОС подписали следующие документы:



Нью-Делийская декларация Совета глав государств-членов ШОС;

Решение об утверждении Стратегии экономического развития в регионе ШОС до 2030 года;

Решение о завершении процедуры приема Ирана в члены ШОС и предоставлении ей статуса государства-члена ШОС;

Решение о подписании Меморандума об обязательствах Беларуси в целях получения статуса государства-члена ШОС.

Кроме того, приняты 10 документов, направленных на наращивание экономического взаимодействия и цифровой трансформации, обеспечение региональной безопасности и расширение культурно-гуманитарных связей.



Председательство в ШОС перешло Казахстану.