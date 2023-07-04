Москва за свой счет построит в Бишкеке центр исследования инфекционных болезней

08:27 05.07.2023

Не на карантине: Россия наращивает сотрудничество с Киргизией

Москва построит в Бишкеке центр исследования инфекционных болезней

Ксения Логинова



Парламент Киргизии ратифицировал соглашение с Москвой о строительстве Россией в Бишкеке центра исследований инфекционных болезней. РФ возьмет на себя также обучение местных специалистов. Это противоречит планам Вашингтона в регионе. Американские власти уже третий год работают над созданием биолабораторий на территории страны. Опрошенные "Известиями" эксперты уверены: Москва наращивает сотрудничество и усиливается в регионе.



Новый карантинный центр

"Ратифицировано соглашение между кабинетом министров Киргизской Республики и правительством Российской Федерации о строительстве и функционировании на территории Киргизской Республики научного центра исследований инфекционных болезней" - такое сообщение опубликовала пресс-служба парламента Киргизии.



Документ между правительствами двух стран был подписан в Москве в марте этого года.



Новое здание планируют построить на месте Республиканского центра карантинных и особо опасных инфекций Киргизии, возведенного в 60-е годы ХХ века.



По словам замминистра здравоохранения Киргизии Бубужан Арыкбаевой, этому зданию нужен капитальный ремонт. Россия, в свою очередь, готова построить под научный центр новое здание, а также оснастить его всем необходимым оборудованием и обучить специалистов, которые впоследствии будут работать в этой структуре.



Когда проект будет выполнен и во сколько он обойдется, не уточняется.



Борьба за влияние в регионе

Развивать сотрудничество с Киргизией в этой сфере пытаются многие страны. В 2008 году правительства Киргизии и Канады подписали соглашение "О сотрудничестве в области биологической защиты и биологической безопасности", в соответствии с которым Оттава собиралась построить в Бишкеке биолабораторию III класса биобезопасности, выделив на эти цели $60 млн. Однако под давлением общественности строительство заморозилось. При этом офис организации по-прежнему действует в Бишкеке.



исследованиеФото: Global Look Press/Arne Dedert

В июле прошлого года появились сообщения о том, что министерство здравоохранения США планирует профинансировать исследования сибирской язвы в Киргизии. На это предполагалось выделить порядка четверти миллиона долларов. Базой для испытания должна была стать областная больница в городе Ош, расположенная на юге республики.



Контракт минздрава США на исследования сибирской язвы получила Международная высшая школа медицины Киргизии.



Помимо этого, Вашингтон также финансирует исследования в области борьбы с распространением туберкулеза в республике, так или иначе они связаны с биологической деятельностью США в Киргизии.



В целом американские власти рассматривают размещение трех лабораторий в среднеазиатской стране: помимо Оша, еще в Бишкеке и на севере - в Нарынской области. Получить разрешение на строительство лабораторий они пытаются уже третий год подряд.



Таким образом Вашингтон пытается нарастить свое влияние в регионе. Москва, осознавая это, принимает упреждающие меры.



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Сотрудничество в разных сферах

- Киргизия - один из важнейших партнеров России в Центральной Азии. В свете последних событий Бишкек демонстрирует прагматичную политику, продолжая развивать с Москвой тесные отношения, в отличие от некоторых стран региона, все больше стремящихся угодить западным странам, - отметил в беседе с "Известиями" младший научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Разиль Гузаеров.



исследованиеФото: ism.iuk

По словам эксперта, для России важно стать центром притяжения и сотрудничать со своими партнерами, помогая им развиваться в разных сферах.



- Строительство центра исследования инфекционных болезней, которое будет способствовать повышению уровня национальной безопасности Киргизии и уменьшению зависимости от других стран в случае распространения каких-либо инфекций, является одним из примеров такого сотрудничества, - пояснил он.



Политолог добавил, что демонстрацией стремления к развитию отношений можно считать результаты телефонного разговора президентов России и Киргизии Владимира Путина и Садыра Жапарова 10 апреля, в результате которых оба лидера подтвердили настрой на углубление и укрепление российско-киргизских отношений.



встреча

Встреча министра по интеграции и макроэкономике Сергея Глазьева с министром экономики и коммерции Кыргызстана Данияром Амангельдиевым в рамках ПМЭФ-2023



Фото: Росконгресс/Сергей Михайличенко

- А в рамках ПМЭФ в 2023 году была впервые организована площадка бизнес-диалога Россия – Кыргызстан, что также показывает качество отношений государств и желание углублять взаимодействие в том числе бизнеса. Как отметил первый зампред кабмина Киргизии Адылбек Касымалиев, Бишкек готов искать новые пути и инструменты для углубления всеобъемлющего сотрудничества с Россией по всем направлениям, - подчеркнул специалист.



Гузаеров рассказал, что развитие отношений между странами идет в различных сферах - от экономики до военной сферы.



- Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал о том, что в Киргизии будет открыто девять русскоязычных общеобразовательных школ, которые будут вести обучение по российским стандартам, - сообщил эксперт.



Он добавил, что в начале июля появились сообщения о том, что Россия и Киргизия вместе с Узбекистаном и Туркменистаном договорились запустить мультимодальный Южный транспортный коридор, который позволит странам вести торговлю в обход Казахстана.



Во время урока в одной из русскоязычных школ Киргизии

Во время урока в одной из русскоязычных школ Киргизии



Фото: правительство Киргизии

- Более того, между странами существует программа экономического сотрудничества до 2027 года, что лишь свидетельствует о крепких связях между государствами. Сотрудничество развивается и в военной сфере. В 2023 году было ратифицировано соглашение между Россией и Киргизией о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны, - пояснил политолог.



По его словам, государства стремятся наращивать взаимовыгодное комплексное сотрудничество во всех сферах.



- На фоне частых визитов американских политиков в регион и активизировавшейся политики Китая Москве необходимо предпринимать меры для сохранения и увеличения своего присутствия в Центральной Азии. Успехи в рамках российско-киргизских отношений позволят России решить эту задачу, - резюмировал эксперт.



Доктор политических наук, заведующий отделом Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Владимир Аватков в разговоре с "Известиями" отмечает, что о планах строительства Россией центра исследования инфекционных болезней в Киргизии стало известно еще зимой.



- На прошлой неделе появилась информация о ратификации парламентом Киргизии соглашения между двумя странами о возведении этого проекта. Спусковым крючком для подобного решения киргизской стороны стала ситуация, произошедшая в 2019 году, то есть даже до всемирного распространения коронавирусной инфекции, - пояснил специалист.



По его словам, тогда выяснилось, что единственная инфекционная больница в стране переполнена и на тот момент просто не могла принимать новых пациентов.



- В 2020 году с приходом пандемии ситуация еще более ухудшилась и стала очевидна необходимость расширения возможностей страны по лечению инфекций. В отношении нынешней ситуации можно сказать, что Россия продолжает наращивать свое присутствие в регионе, - подытожил политолог.