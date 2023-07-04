 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 05.07.2023
10:54  Переживет ли Европа конец Украины? - полковник Макгрегор
10:51  Т4 млрд - в корзину. Токаев не решился снять с госфинансирования канцелярию Назарбаева
10:02  Франция выдворяет беглого каз-политика и бизнес-афериста Аблязова. Дали 30 дней на сборы
09:51  Иран открывает новые перспективы для ШОС, - "Взгляд"
09:44  Техногенные аварии в Казахстане повлекли за собой топливный кризис, - В.Панфилова
09:38  Генсека НАТО Столтенберга не пустили в отставку. Незаменимый Йенс
09:29  Идею новых кочевников сменяет идея новой оседлости, - Виталий Трофимов

09:12  Рено Жирар: Гибель корабля под названием "Франция" тем более печальна, что...
08:43  Поминай лихом: туры в Турцию и Египет за год подорожали на 50%
08:33  Астана вводит торгово-финансовую блокаду РФ и одновременно требует разворота сибирских рек , - Айнур Курманов
08:27  Москва за свой счет построит в Бишкеке центр исследования инфекционных болезней
08:22  Шавкат Мирзиеев предложил принять "Кодекс добрососедства и доверия ШОС". Итоги саммита
08:09  Пророчества Джорджа Оруэлла. К 120-летию со дня рождения писателя, - В.Катасонов
08:07  Предпосылки бунта. Волны миграции размыли французскую нацию, - С.Ануреев
08:05  Почему пылает Франция? - Валерий Ильин
07:02  Чем закончится последняя большая охота эпохи капитализма: мир завис над пропастью, - Андрей Фурсов
01:54  Скоро Европа превратится в опустошенный туристический оазис, - Зоран Метер
01:52  В Казахстане разом встали 3 крупнейших НПЗ
01:51  20 тысяч за голову. Правительства Европы борются за "мигрантские" деньги
01:50  Американская армия будущего: трансы, мигранты и искусственный интеллект
Вторник, 04.07.2023
20:21  Талибы запретили работу салонов красоты в Афганистане
14:27  Станет ли Кеннеди могильщиком Байдена, - Владимир Можегов
14:16  В Ташкенте начался снос монументальной "сталинки" - здания КГБ УзбССР
14:14  В паспорта казахстанцев с 2024 года введут обязательную дактилоскопию (обеих рук)
13:05  Посольство США за свой счет восстановило самую известную кыргызскую арх-достопримечательность - башню Бурана
12:35  Госсекретарь Кыргызстана Суйун Касмамбетов выступил против матчества... Чем они занимаются?..
11:44  Сокращение буровых. США ждет стагнация нефтедобычи, - Дм.Мигунов
11:40  Проститутки и наркотики: "красивая" жизнь Байдена-младшего, - Daily Mail
11:34  Завидная невеста: алматинский трансгендер похвасталась многомиллионным доходом
11:25  Певец Лепс выдал 1 млн рублей призовых солдату, сжегшему немецкий "Леопард"
11:20  "Вы меня довели"... Саакашвили оголодал и отощал в тюрьме
11:14  Токаев придумал новую стратегию для ШОС. Дайте денег... денег дайте
11:04  Саммит стран ШОС открылся в Нью-Дели
09:55  Даулет Кусаинов из АП отъедет послом Казахстана в Канаду
09:38  Новый Казахстан. Дочь экс-премьера Ахметова получила госсубсидии на свое ИП. Единственная в Павлодарской области!
09:36  Запад вывозит православные сокровища Украины. Навсегда, - Le Monde
08:11  Следком РФ возбуждает дело против бывшего казахстанского консула Канапьянова
08:08  Кто разорил Ташкентский метзавод!? Кипрская "дочка" "Металлоинвеста"
07:59  Иран становится флагманом Арабского мира, - "Kayhan"
07:53  Израиль решил прополоть ростки иранского влияния, - Игорь Субботин
07:46  Китай не допустит военных к власти, - Владимир Скосырев
07:42  Мы оттолкнулись от дна и начали взлет - жизнь заставила меня быть оптимистом, - Иван Охлобыстин
07:07  Застреливший двух силовиков в аэропорту Кишинева гражданин Таджикистана скончался в больнице
07:01  Французская элита увидела "смерть нации"
06:56  Откуда дровишки: Эмираты и Казахстан через Эстонию наладили схемы поставок нелегальной российской древесины
00:42  Цветок гармонии: как Китай видит окружающий мир и себя в нем
00:38  Выдавливают по капле: к чему приведет дефицит воды в Центральной Азии, - Игорь Кармазин
00:35  Раскрыты детали убийств британскими спецназовцами мирных афганцев
00:32  Французский бунт: во сколько обойдутся стихающие в стране беспорядки
00:28  Нанести по Европе ядерный удар или не наносить: как к этому отнесется остальной мир, - Марван Саляма
00:08  Что стоит за обострением палестино-израильского конфликта
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Астана вводит торгово-финансовую блокаду РФ и одновременно требует разворота сибирских рек , - Айнур Курманов
08:33 05.07.2023

Айнур Курманов. 04.07.2023

Правящая казахстанская элита все больше смещается в сторону Запада как экономически, наращивая поставки в ЕС, Великобританию и США и получая инвестиции для добывающего сектора, так и риторически, очерняя советское прошлое и отказываясь от дальнейшей поддержки России.

К такому выводу можно прийти, глядя на неуклюжие действия казахстанских чиновников и финансистов, которые неукоснительно сейчас следуют западным санкциям. Поначалу в мае–июне местные банки массово отказывались от платежей в рублях, нарушая достигнутое соглашение о дедолларизации взаимной торговли, а затем и от валюты, причем не объясняя причин.

Правящая казахстанская элита все больше смещается в сторону Запада как экономически, наращивая поставки в...

Александр Факторов, глава российского обменника криптовалют MoneyPort увидел в этом результат переговоров с приезжавшей в Астану делегацией американских чиновников. По его мнению, Вашингтон, таким образом, стремится перекрыть все каналы для движения рублей как на международном уровне, так и на постсоветском пространстве, а также для недопущения их конвертации в те же доллары.

По данным издания VPost подтвердили недавно такие отказы со стороны казахстанских банков 11 крупнейших российских компаний-импортеров. Эксперты утверждают, что данное явление стало массовым и практически всеобщим, что говорит о переходе банковской и финансовой системы РК под полный контроль США.

В итоге российский бизнес вынужден стал использовать Бишкек и Ташкент для осуществления дальнейшего импорта, то есть уже через другие республики Центральной Азии производить оплаты и финансовые операции. Такой метод приводит к росту на 5-6% стоимости всех платежей, что в итоге отражается на ценах и внутри самой России.

Фактически в связи с этим дело идет и к постепенному перекрытию каналов поставок стратегических товаров через Казахстан, о чем мы уже писали в предыдущих материалах. Это подтверждает и руководитель глава ассоциации "Грузавтотранс" Владимир Матягин, отметивший, что условия транспортировки грузов резко усложнились, и сейчас перевозчики вынуждены везти необходимую продукцию уже через Армению, Грузию, Азербайджан, Иран и даже Поднебесную.

Но это еще не все! Внедряются Астаной и санкционные меры в отношении уже всех россиян в банковской сфере. Так, после посещения республики главы Госдепа Энтони Блинкена в конце марта и помощника министра финансов США Элизабет Розенберг в апреле фондовая биржа РК отделила счета граждан РФ и Белоруссии, фактически запретив им осуществлять операции с валютами и активами.

Этим самым нарушаются многие правила и принципы свободной торговли в рамках ЕАЭС, подвергается эрозии и сама эта организация, а также ставятся под вопрос союзнические и дружеские отношения между странами, когда республика из серой зоны постепенно становится или уже стала оплотом англосаксков в регионе.

Последние июньские встречи с делегациями из США и ЕС, где были обсуждены вопросы передачи месторождений редкоземельных металлов в руки транснациональных корпораций, что является подтверждением выбранного курса по геополитической переориентации РК.

Известный казахстанский политолог Максим Казначеев считает, что новая волна передачи европейским и американским корпорациям казахстанских месторождений понадобилась команде президента в Астане, в первую очередь, для самоутверждения на Западе.

"Не секрет, что после января 2022 года Запад некоторое время не доверял Токаеву, рассматривал его как пророссийского политика. Велась подготовка к введению санкций против чиновников Казахстана за нарушения прав человека после подавления попытки госпереворота. Казахстанскому МИД стоило больших усилий разрядить ситуацию – санкции так и не ввели. Платой за это и стала продажа месторождений", – отмечает эксперт.

Показательном в этом смысле является и выступление Касым-Жомарта Токаева на состоявшемся 4 июля в онлайн-формате саммите ШОС, где он подверг критике организацию, которая якобы неспособна осуществлять самостоятельную деятельность в сфере строительства объектов инфраструктуры и производства.

"Следует признать, что за более чем 20 лет не удалось реализовать ни одного крупного экономического проекта именно под эгидой ШОС. Очевидным фактором является отсутствие механизмов финансового сопровождения проектной деятельности. Поэтому предлагаю поручить совету глав правительств рассмотреть возможность создания совместного инвестиционного фонда и высказать предложения по данному важному проекту", - заявил президент РК.

При этом он предложил рассмотреть в качестве площадки для привлечения прямых капиталовложений международный финансовый центр "Астана", где действует британское право, особый английский арбитражный суд и который не подконтролен правительству Казахстана, а является инструментом западных финансовых и добывающих воротил по закабалению страны и всей Центральной Азии.

А просьбы выделить деньги якобы для осуществления "крупного экономического проекта", на самом деле – желание профинансировать за счет других членов ШОС строительство враждебного для России Транскаспийского обходного маршрута, в котором заинтересованы ЕС и Турция. При этом Брюссель средства для этого выделять не спешит, рассчитывая лишь на простой вывоз сырья, а Пекин уже сомневается в развитии данной инфраструктуры, сам находясь в шаге от санкций, которые сделают этот проект убыточным.

То, что все не в интересах России и КНР, говорит даже поздравительная телеграмма по случаю Дня независимости США, направленная Токаевым в Вашингтон Байдену, полная подобострастия и заискивания. В ней президент РК, как сообщает пресс-служба Акорды (администрации президента), высказал признательность за поддержку в деле укрепления безопасности и взаимосвязанности региона Центральной Азии, а также "отметил поступательное развитие казахско-американского расширенного стратегического партнерства в сферах обеспечения безопасности, энергетики, привлечения инвестиций".

Вот, кто реальный хозяин и центр мира, на который молятся представители казахстанской правящей элиты и выражают свою признательность и уверенность в "успешном развитии сотрудничества". На этом фоне Россия им кажется досадной помехой и лишь необходимым резервуаром для получения ресурсов, преференций для льготного транзита добываемого сырья в страны ЕС, технологий и прочих товаров.

Интересно, что Астана на фоне пещерной русофобии, тотальной дерусификации названий городов и улиц и раздувания сверху антироссийских настроений в ситуации нового энергетического кризиса в результате аварий на ряде НПЗ и прекращения добычи на некоторых месторождениях нефти по техническим причинам в итоге обратилась за помощью не к Вашингтону, а к Москве. Правительство РК намеревается сейчас закупить большие объемы дизтоплива и бензина в РФ, хотя еще пару месяцев само запрещало вывоз казахстанских ГСМ в страны ЕАЭС.

Более того, 27 июня депутат Мажилиса Казахстана Серик Егизбаев обратился к своим коллегам из Госдумы России с предложением возобновить забытый проект по переброске части стока сибирских рек в южном направлении. Дело в том, что республику и регион ожидает опустынивание. Потребительский расчет Акорды строится на том, что Россия из-за союзнических обязательств непременно предоставит халявные водные ресурсы, да еще и за свой счет построит каналы в РК и Центральную Азию.

Очень четкую и трезвую позицию об этом озвучил на своем телеграм-канале журналист "Комсомольской Правды" Дмитрий Стешин, предостерегая от такого подхода, когда вовсю в Казахстане происходит своя "украинизация".

"Россия окончательно превратилась в стог сена и "каждый забирает сколько унесет?" За водой – к англичанам и американцам, они пришлют бутилированную. Не удивлюсь, если найдутся куколды, начнут с этим проектом бегать и его продвигать, рассказывая о "деды воевали, бабки помогали" и "влиянии России на постсоветском пространстве"", – отмечает публицист.

У Дмитрия Стешина кстати есть документальный фильм "Проект Тайга", где он рассказывает о том как в 70-е годы ядерными взрывами пытались срыть водораздел между Колвой и Вишеркой, чтобы прорыть канал в сторону Казахстана. К каким экологическим последствиям это привело, можно убедиться воочию, и кто даст гарантии, что возобновление проекта не приведет к катастрофическим последствиям для Сибири?

В ситуации, когда редкоземельные металлы, драгоценные камни, да и все полезные ископаемые передаются правящей элитой РК за бесценок Западу, происходит реабилитация легионеров СС и признание "голодомора", при этом перекрывается импорт и финансовые транзакции, а от Москвы требуют предоставления водных ресурсов и ГСМ, то следует очень крепко подумать, прежде чем помогать теперь "братушкам" англосаксов.

Источник - politnavigator.net
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1688535180


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената встретился с гендиректором "Тенгизшевройл"
- В Мажилисе обсудили вопросы казахстанско-японского сотрудничества
- Субсидирование фермеров, цифровизация ОСИ и экологический контроль: новые электронные платформы обсудили в Правительстве
- Имеющихся запасов топлива достаточно для всей республики - Алихан Смаилов о ЧС в западных регионах Казахстана
- О регулировании игорного бизнеса
- Рациональное использование воды, модернизация инфраструктуры и внедрение цифровых систем учета: вопрос водообеспечения рассмотрен в Правительстве
- Кадровые перестановки
- С 2024 года количество плановых проверок бизнеса планируется сократить в два раза
- Коран Кенесары хана передан Духовному управлению мусульман Казахстана
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  