Генсека НАТО Столтенберга не пустили в отставку. Незаменимый Йенс

09:38 05.07.2023

НАТО выбрало самого предсказуемого генсека



Йенсу Столтенбергу не смогли найти адекватную замену

Геннадий Петров



Разбираться со сложными вопросами поддержки Украины по-прежнему придется нынешнему главе НАТО Йенсу Столтенбергу. Фото Reuters

Вопреки своему желанию Йенс Столтенберг останется генсеком НАТО еще на один год. Произошел нечастый в истории альянса случай: замену уходящему руководителю не удалось найти. Все прочие претенденты, желающие возглавлять НАТО в условиях его коренной трансформации, не отвечали главному требованию: не форсировать давление на Россию, но и не выступать вольным или невольным адвокатом Кремля.



Во вторник через Twitter Столтенберг сообщил, что остается генсеком альянса. "Польщен решением членов НАТО продлить мой срок пребывания на посту генерального секретаря до 1 октября 2024 года", – написал он. Столтенберг собирался уйти в отставку этой осенью, что было объяснимо и закономерно. На посту генсека он находился необычно долго: с 2014 года. Свыше десятилетия (с 1971 по 1984 год) НАТО возглавлял лишь нидерландец Йозеф Лунс. Правда, тот руководил альянсом в принципиально иных условиях, нежели Столтенберг. С именем Лунса связана политика "разрядки" в отношениях с Москвой. Столтенберг, наоборот, стал генсеком тогда, когда НАТО вступило в жесткую конфронтацию с Россией. Оказалось, что лучшего кандидата на этот пост у альянса сейчас просто нет.



Видимо, принципиальное решение продлить каденцию нынешнего генсека было принято 13–14 июня, во время его визита в США. Там Столтенберг, прежде неоднократно заявлявший о намерении уйти в отставку и с октября сосредоточиться на деятельности у себя в Норвегии, провел переговоры с американским президентом Джозефом Байденом. После них в СМИ со ссылкой на источники в администрации Белого дома появились сообщения, будто в Вашингтоне не хотели бы менять генсека на ближайший год. В подобных вопросах голос США в НАТО является если не решающим, то довольно важным.



Продление полномочий Столтенберга означает, что Вашингтон не устроили прочие кандидаты на этот пост. Их к июню оставалось немного: премьер-министр Дании Метте Фредериксен, министр обороны Великобритании Бен Уоллес, премьер-министр Эстонии Кая Каллас, премьер-министр Испании Педро Санчес. Прочие – в том числе глава нидерландского правительства Марк Рютте, которому очень благоволили в Белом доме, – отказались от предложения стать генсеком НАТО.



Известно, что против кандидатуры Фредериксен категорически выступила Польша. Там считают, что генсеком НАТО слишком долго были представители Скандинавии (предшественник Столтенберга на этом посту – датчанин Андерс Фог Расмуссен) и теперь настала пора выбрать посланца от Восточной Европы. Между тем Каллас, как и Уоллес, не только относятся к числу сторонников крайне жесткого подхода по отношению к России, но и поддерживают скорейшее расширение НАТО за счет стран бывшего СССР – Украины в том числе. Это не устраивает ни США, ни Германию, ни Францию, ни Италию, ни многие другие государства, входящие в альянс. Затевать долгие переговоры между старыми и новыми членами НАТО в Вашингтоне, видимо, посчитали излишней тратой времени и сил.



Кандидатуру Санчеса, по некоторым данным, поддерживала Франция, однако она не устроила Байдена. Испания с 1 июля председательствует в Евросоюзе. Передавать ее представителю еще и пост генсека – значит нарушить неписаную традицию, по которой НАТО и ЕС должны возглавляться людьми из разных стран. Нарушить ее можно было только по веским причинам: например, если кандидат уж очень устраивает всех в альянсе. Этого никак нельзя сказать про Санчеса. Весной он выступил в крайне не нравящейся многим и в США, и в Европе роли сторонника мирного плана по Украине, который предлагает Китай. Во время своего майского визита в Вашингтон Санчес предлагал Байдену прислушаться к мирным предложениям, выдвигаемым КНР и Бразилией. Хотя он специально разъяснил, что его миротворческие усилия не следует расценивать как игру на стороне Кремля, едва ли он был бы легко и быстро утвержден на посту генсека. А демонстрировать сейчас отсутствие единства в своих рядах по украинскому вопросу НАТО ни к чему.



Байден в своем заявлении приветствовал решение альянса оставить Столтенберга еще на год. Президент США отметил "опыт и здравый смысл" генсека, обратив внимание на то, что под руководством норвежца НАТО преодолело "самые серьезные вызовы европейской безопасности со времен Второй мировой войны". Прочие же комментарии западных политиков заставляют вспомнить статью венгерского англоязычного журнала Hungarian Conservative. Там сравнивали уход Столтенберга со сменой коней на переправе. Ее Запад, похоже, решил избежать.



Официально полномочия Столтенберга будут продлены на саммите НАТО в Вильнюсе 11–12 июля. До его начала генсек намерен решить важную задачу – договориться с Турцией и Венгрией. Обе страны блокируют окончательное присоединение к альянсу Швеции. Турция это делает открыто, Венгрия – фактически. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган 4 июля однозначно заявил, что Швеция не выполнила его условия, не сотрудничает в борьбе с курдскими сепаратистами, а значит, Анкара свое вето на расширение альянса не снимет. Не исключено, что переговоры с турками, идущие при посредничестве Столтенберга, продолжатся до самого саммита в Вильнюсе.



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За событиями следили авторы российских общественно-политических Telegram-каналов. "Во главе НАТО снова оставили Столтенберга. Еще на год. А ведь он хотел уйти на покой в 2018 году, а в начале 2023 года уверял, что точно больше не останется, - отмечает "Темник". Однако у стран НАТО нет достойного преемника. Плюс на фоне международной напряженности эти страны воспользовались формулой "коней на переправе не меняют" и уговорили Столтенберга снова остаться. Для России это значит, что НАТОвская политика во многом будет прежней".

"Переизбрание Столтенберга это не признание его незаменимости – просто Альянс так и не смог согласовать персоналию нового генсека, - полагает "Мейстер". - Претендентов было много, как и требований к ним. Так, заявлялось о необходимости выбрать первую женщину генсека, поэтому в кандидатах были премьер-министр Эстонии Кая Каллас и президент Словакии Зузана Чапутова. Желали потрафить Украине - в кандидаты записывали вице-премьера Канады Христю Фриланд, имеющей в роду деда украинского националиста. Накладывалось на все и геополитика – британцы были не прочь продвинуть главу своего Минобороны Бена Уоллеса, чего не хотели "континентальные" европейцы, выдвигавшие целый сонм политиков на этот пост, в числе которых была и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Никого не предлагали лишь США – то ли потому, что и так понимают, кто в НАТО главный, то ли потому, что их генерал традиционно возглавляет объединенные силы Альянса в Европе. Так или иначе, достичь консенсуса не удалось, и чтобы не раскалывать Альянс во время конфликта на Украине, который и так приносит немало разногласий, было принято решение оставить старину Йенса еще на один год. В общем, замели проблему под ковер и с хорошей миной на лице изображают единство".