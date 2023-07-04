Техногенные аварии в Казахстане повлекли за собой топливный кризис, - В.Панфилова

09:44 05.07.2023

4.07.2023



Власти пытаются избежать повышения цен на бензин

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



Премьер-министр Алихан Смаилов приказал пресекать факты спекуляции и создания искусственного дефицита ГСМ.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать госкомиссию по расследованию причин аварий на Мангистауском атомном энергокомбинате (МАЭК) и Атырауском НПЗ, приведших к блэкауту в Западном Казахстане, риску топливного кризиса и т.п. Остановилась работа нефтеперерабатывающих заводов и прекратилась добыча на месторождениях нефти. Произошел сбой и в работе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).



Премьер-министр Алихан Смаилов пообещал не допустить дефицита бензина после приостановки НПЗ из-за перебоев подачи электроэнергии. По его словам, запасов топлива достаточно, чтобы заместить выпадающие объемы. "Спекуляции об остановке всех нефтеперерабатывающих заводов не соответствуют действительности", – заявил Смаилов 4 июля на заседании правительства.



Он поручил Министерству энергетики совместно с МВД и Агентством по защите и развитию конкуренции "пресекать факты спекуляции и создания искусственного дефицита ГСМ".



Вечером 3 июня произошла авария на энергоблоке Мангистауского атомно-энергетического комбината (МАЭК), построенного в 1969 году. Он производил кроме пара для ТЭЦ и опресенную воду для Актау (Шевченко). Авария привела к отключениям электроэнергии и воды в Западном Казахстане. В частности, областной цент Атырау остался без света и воды, остановился Атырауский НПЗ. Технологический газ заводских установок сжигался на факелах. "Этот инцидент вызвал общественный резонанс, потому что АНПЗ находится в черте города и граждане видели выброс углеводородного газа на факелы. В то же время на наших месторождениях только за последние полгода произошло 11 таких отключений. Численность остановленных скважин составила 13 тыс., а упущенная финансовая выгода, только по предварительным подсчетам, достигает 5 млрд тенге", – заявил на заседании правительства гендиректор АО "Озенмунайгаз" Нурдаулет Килыбай.



Пострадала также добыча нефти на месторождениях в Мангистауской и Атырауской областях. По сообщению пресс-службы "КазМунайГаза", из-за отключения энергоблока на МАЭК частично либо полностью приостановлена добыча нефти на месторождениях АО "Озенмунайгаз", АО "Мангистаумунайгаз", АО "Каражанбасмунай", АО "Эмбамунайгаз" в Мангистауской и Атырауской областях. Только благодаря переключению на резервные источники питания удалось не допустить полной остановки экспортного нефтепровода КТК, по которому казахстанская нефть поставляется в Новороссийск и далее в Европу. Со вторника трубопровод возобновил работы, на нем ведется набор нагрузки.



Еще одна проблема в том, что вдобавок Павлодарский НПЗ остановился на плановый ремонт до 14 июля, а Шымкентский завод приостановил выпуск бензина АИ-95 до 19 июля из-за модернизации установки для повышения октанового числа в бензинах. Компенсировать остановку производства АИ-95 на Шымкентском НПЗ должен был Атырауский НПЗ.



Как отметил на заседании правительства заместитель председателя правления АО "НК "КазМунайГаз" Даулетжан Хасанов, запасов бензина АИ-95 в Казахстане осталось на две недели. По его словам, АНПЗ планирует выйти на прежние объемы производства нефтепродуктов до конца недели.



Обеспечить Казахстан бензином АИ-95 пообещал российский "Газпром". Переговоры уже идут, сказал журналистам в кулуарах правительства министр энергетики Алмасадам Саткалиев. По словам главы Минэнерго, покрытие дефицита возможно только из России. Алмасадам Саткалиев оценивает необходимый объем импорта в 40 тыс. тонн. "Я думаю, что мы не допустим резкого роста цен на любое топливо. Бензин марки АИ-95 будем импортировать из России. Он также заявил, что Казахстан в течение месяца сможет вернуться к тем уровням добычи нефти, которые были до аварии. "Ситуация под контролем", – цитирует министра "Sputnik-Казахстан".



Примечательно, что техногенная катастрофа произошла на фоне слухов повышения цен на бензин. "Учитывая заявление Минэнерго, даже при наличии достаточных резервов операторы рынка нефтепродуктов с высокой долей вероятности попробуют воспользоваться ситуацией и повысить цены, которые, как правило, изменяются всегда только в сторону повышения", – написал в своем Telegram-канале политолог Талгат Калиев. По его мнению, в случае реализации данного сценария станет неизбежной цепная реакция роста цен по всей номенклатуре товаров и услуг, что, в свою очередь, будет болезненно воспринято и без того беднеющим населением. Одновременно это ощутимо ударит по устойчивости субъектов малого бизнеса, который на фоне снижения потребительского спроса будет вынужден поднимать цены на свои товары и услуги или ввиду снижения рентабельности сворачивать деятельность. А это новый виток безработицы и риск роста социальной напряженности.



"Все это происходит на фоне мощнейшего инфраструктурного кризиса, свидетельством которого выступает и авария на МАЭК. И плачевное состояние основных средств является настолько критическим, что даже подозрения о возможности саботажа с целью подрыва ситуации становятся избыточными", – считает Калиев. Другие вопросы, которыми задался политолог: почему казахстанские НПЗ ежегодно становятся на ремонт и насколько результативной была проводившаяся ранее модернизация, если каждый год приходится останавливать работу, а качество производимого бензина ощутимо уступает по качеству даже не самому технологичному российскому? И не является ли практика ежегодной остановки заводов одной из форм картельного сговора, нацеленного на создание искусственного дефицита и повода к повышению цен?



"Эти две недели до восстановления работы как минимум двух НПЗ могут обернуться новым повышением цен на бензин со всеми вытекающими отсюда вышеперечисленными последствиями. "И если мы еще не забыли уроки Кантара (события январь 2022 года. – "НГ"), который, как мы помним, начался с повышения цен на газ, то правительству следует приложить максимум усилий, чтобы не допускать подорожания бензина или возникновения его дефицита. А в будущем окончательно отрегулировать работу НПЗ, прервав порочную практику создания сезонного дефицита", – подчеркнул Талгат Калиев.