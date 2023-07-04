Франция выдворяет беглого каз-политика и бизнес-афериста Аблязова. Дали 30 дней на сборы

10:02 05.07.2023

Полиция Франции предписала бывшему казахстанскому банкиру и политику Мухтару Аблязову в течение 30 дней покинуть страну. Об этом сам Аблязов сообщил в видеообращении, выложенном 4 июля.



Политику предложено уехать в любую страну, которая "готова его принять". "Они [исполнительные органы полиции] ссылаются на решение суда от 8 декабря 2022 года", - отметил Аблязов. Речь о решении Национального суда по правам беженцев (CNDA). В декабре прошлого года он отклонил апелляцию представителей Аблязова, касавшуюся лишения его политического убежища во Франции, открыв путь для депортации или экстрадиции беглого банкира в Казахстан, либо в Россию, Украину или Великобританию, где против него возбуждены уголовные дела.



Сейчас политик утверждает, что не может уехать из Франции, так как у него "нет ни визы, ни паспорта". Он намерен оспорить данное предписание.



"У меня есть право подать в суд, и я им воспользуюсь", - подчеркнул Аблязов.



Он также отметил, что не может покинуть Францию из-за разбирательств по другому делу. Со слов Аблязова, БТА Банк (чей совет директоров он ранее возглавлял) подал заявление в прокуратуру Франции для возбуждения против него уголовного дела. Прокуратура начала следственные действия, но после выигранной Аблязовым апелляции в суде Парижа они были остановлены. Истцы подали кассационную жалобу, ее удовлетворили и дело бизнесмена вернули в суд первой инстанции. В скором времени судебные слушания в отношении Аблязова должны возобновиться, и на этот период ему запрещено покидать пределы страны, утверждает он.



В заключении политик призвал пожертвовать ему деньги "на услуги адвокатов".



59-летний Аблязов - известный политический и государственный деятель, был министром энергетики Казахстана. В 2001 году был одним из лидеров движения "Демократический выбор Казахстана", сформированного группой высокопоставленных чиновников и бизнесменов. В следующем году был арестован и осужден на 6 лет, спустя год помилован в обмен, как он заявлял, на отказ от политической деятельности.



После освобождения из заключения занимался бизнесом, был совладельцем БТА банка - одного из крупнейших в стране. В 2009 году, вскоре после начала финансового кризиса, банк был национализирован, а Аблязов и его команды обвинены в многомиллиардных хищениях. Сам он успел покинуть Казахстан и получил убежище в Великобритании.



Позднее суд Лондона, рассматривая обвинения в адрес Аблязова, обвинил его в неуважении к суду и приговорил к 22 месяцам тюрьмы, но к этому моменту он уже покинул британскую территорию. В 2013 году Аблязов был арестован во Франции и провел несколько лет в тюрьме. С 2016 года добивался политического убежища в этой стране.



Аблязов с момента отъезда из Казахстана в 2009 году выступает с резкой критикой в адрес казахстанских властей, а все обвинения в финансовых и других преступлениях называет политически мотивированными. Политдвижения, которые власти Казахстана связывают с Аблязовым, признаны судом экстремистскими и запрещены, а многие их сторонники отбыли или отбывают тюремные сроки.



Выдачи Аблязова добиваются не только Казахстан, но и Россия и Украина, обвиняющие его в финансовых преступлениях. В Казахстане Аблязов заочно приговорен к пожизненному лишению свободы за серию преступлений, среди которых не только финансовые, но и другие, в частности, организация убийства банкира, председателя правления и совладельца БТА банка Ержана Татишева.