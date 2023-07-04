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Т4 млрд - в корзину. Токаев не решился снять с госфинансирования канцелярию Назарбаева
10:51 05.07.2023

Почти Т4 млрд запросили на содержание канцелярии бывшего президента Нурсултана Назарбаева, передает корреспондент агентства.

"Обоснование – расходы направлены на функционирование библиотеки, личного архива и музея первого президента Республики Казахстан; 2024 – Т1 195 450 000, 2025 – Т1 328 275 000, 2026 – Т1 338 684 000", – говорится на сайте Открытых бюджетов.

На сайте государственных бюджетных программ на обсуждении находится проект финансирования библиотеки Назарбаева. В целях указана организация работы личной библиотеки, архива и музея первого президента, его роль в истории становления и развития Республики Казахстан, а также информационно-имиджевое продвижение его созидательно-творческих идей и инициатив.

Таким образом на почти Т4 млрд планируется обеспечить 100% функционирование канцелярии Назарбаева.

Согласно данным, за отчетный 2022 год расходовано Т962 973 000, план текущего года – Т958 196 000.

Проект был размещен 19 июня, публичное обсуждение закончилось 3 июля. 5 июля ожидается формирование отчета по итогам открытого голосования.

Напомним, ранее КазТАГ сообщал, что на содержание канцелярии ("библиотеки") Назарбаева на три года выделили Т5,6 млрд. Как сообщал 26 января КазТАГ, канцелярия Назарбаева Т65 млн госсредств намерена потратить на транспортное обслуживание.

Затем в марте власти обещали рассмотреть вопрос сокращения госфинансирования библиотеки.

В июне министр финансов заявил, что власти хотят высвободить Т2-3 млрд за счет прекращения финансирования канцелярии Назарбаева.

Источник - kaztag.kz
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