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Переживет ли Европа конец Украины? - полковник Макгрегор
10:54 05.07.2023

Переживет ли Европа конец Украины?
Полковник Макгрегор хоронит правительства Старого Света
Дмитрий Родионов

Материал комментируют:
Александр Немцев Всеволод Шимов

НАТО может не выдержать опосредованного конфликта с Россией на Украине, считает экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Он также заявил, что в нынешних условиях развития украинского кризиса ему сложно разглядеть какие-либо позитивные последствия для самого Запада.

"Я не думаю, что НАТО переживет это, я думаю, что европейцы выйдут из кризиса с новыми правительствами, я не знаю, произойдет ли это на следующей неделе или через полгода, но я думаю, что правительства в Европе сменятся, вы увидите появление новых лидеров, и их отношение будет таким: "Почему мы вообще должны слушать американцев?" - сказал Макгрегор в беседе с журналистом Джеймсом Патриком.

Нельзя не отметить, что Макгрегор любит делать громкие заявления относительно украинского конфликта, весьма пессимистичные для коллективного Запада. Этим он широко известен российскому читателю. Классический, как бы у нас сказали сегодня, "хайпожор". Но, с другой стороны, нет дыма без огня, и очевидно, ни Россия, ни коллективный Запад не выйдут из этого противостояния прежними. Так вот каким может выйти из кризиса Запад?

Можно ли считать этот кризис порожденным исключительно Украиной? Да и можно ли говорить о том, что НАТО и Запад в кризисе? Может, это фантазии наших патриотов и лично Макгрегора? Выдача желаемого за действительное?

- В последние годы НАТО расширялась неоправданными темпами, - подчеркивает политолог, кандидат социологических наук Александр Немцев.

- Представители старой американской элиты вспоминали былые фобии, взяв туда практически все страны, состоящие некогда в ОВД. Для них это было важно политически и позиционно. Если раньше НАТО был оборонным союзом, но теперь глашатаи американцев - поляки и прибалты - провоцируют альянс на атакующий вектор. Не всем на Западе это нравится. Поэтому причины гораздо глубже Украины. Да и актуальность борьбы и сдерживания Китая для американцев сейчас куда важнее, нежели противодействие с Россией. Многие страны НАТО не видят опасности в нашей стране. Это первопричина заявлений о целесообразности этого союза.

"СП": США и Европа по-разному переживают кризис? А страны внутри ЕС? Их интересы совпадают или далеко не во всем?

- Европа разная, как бы кто не пытался построить там правильный котел, этого сделать не получится. Поляки никогда не примут французскую или бельгийскую миграционную реальность и будут выступать на стороне традиционных ценностей. Также и по кризису. Основной груз несет на себе Германия, а более всех агрессивно ведут себя прибалты. Получается, немцы оплачивают чужую агрессию, выдаваемую за европейское единство.

"СП": В каких странах ожидаемо появление национально ориентированных правительств?

- Прежде всего это Германия, Чехия, Словакия, Австрия. В той же Франции возможен приход правых, но это может закончится гражданской войной. Агрессивное меньшинство не позволит большинству жить по нормальным законам. Это серьезнейший сдерживающий фактор. Та же Мелони приходила к власти в Италии на правых лозунгах, а сейчас перестроилась на атлантический лад.

"СП": А в США? Если к власти придет Трамп, это усилит кризис в отношениях с ЕС и кризис всей НАТО?

- Я бы не стал серьезно относиться к вопросу позиционных изменений каких-то политиков в США. Все-таки там власть системна, где президент скорее символ. Американцы влияют на Европу структурно и контролируют ее элиты политически. Скорее европейцы перестроятся под американскую риторику, нежели это как-то отразится на состоянии дел внутри альянса.

"СП": Означает ли такое появление обрушение ЕС или НАТО? Какие страны - первые на выход из НАТО? А какие из ЕС?

- Британцы показали пример. Но пока есть украинский кризис, он сшивает ЕС и НАТО. После него возможны какие-то действия по выходу разных стран. Но сейчас, пока идут военные действия, нет смысла думать об этом. Все будет зависеть исключительно от хода боевых действий.

- Это заявление стоит рассматривать исключительно как частное мнение, - убежден советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Всеволод Шимов.

- Макгрегор озвучивает определенную позицию - не только свою, но и части американской элиты. Но пока эта позиция выглядит скорее маргинальной.

"СП": Говоря о кризисе, можно ли считать его порожденным исключительно Украиной? Да и можно ли говорить о том, что НАТО и Запад в кризисе?

- Как раз кризис на Украине придал НАТО и всему американоцентричному порядку на Западе второе дыхание. В отсутствие внешней угрозы довольно трудно объяснить, зачем вообще нужно НАТО и почему та же Германия или Франция должны идти в фарватере США. А когда такой враг есть, все становится на свои места.

"СП": По словам Макгрегора, в нынешних условиях развития украинского кризиса ему сложно разглядеть какие-либо позитивные последствия для самого Запада. Можно ли их все же разглядеть? И для кого?

- Для США как раз масса позитивных последствий - усиление их влияния в Европе и ослабление самой Европы.

"СП": Макгрегор говорит о возможности появления национально ориентированных правительств. Где это возможно?

- Думаю, в первую очередь это Франция, которая внутри коллективного Запада всегда была главным оппозиционером англосаксонскому доминированию.

"СП": А какие страны могут и вовсе выйти из НАТО и/или ЕС?

- Думаю, что об обрушении говорить преждевременно. ЕС и НАТО весьма устойчивые структуры с большим запасом прочности. Кроме того, там сложилась целая система взаимозависимостей, которая не позволит тем или иным странам легко выйти из этих альянсов. Вспомним, каким мучительным был выход из ЕС Великобритании, при том, что она всегда сохраняла высокую степень политической и экономической автономии. На континенте же все переплелось еще сильнее.

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1688543640


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