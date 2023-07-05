Шанхайская Организация Сотрудничества: не дать Западу раскачать "евразийскую" лодку, - А.Арешев

13:50 05.07.2023 К итогам очередной встречи глав государств



4 июля под председательством премьер-министра Индии Нарендры Моди в режиме видеоконференции состоялось 23-е заседание Совета глав государств – членов Шанхайской Организации Сотрудничества. Помимо лидеров России, Индии, Китая, Пакистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, а также Ирана, Белоруссии, Монголии и Туркменистана, к участию в мероприятии были приглашены представители ведущих международных и региональных организаций, таких, как ООН, АСЕАН, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС и Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии.



4 июля под председательством премьер-министра Индии Нарендры Моди в режиме видеоконференции состоялось 23-е заседание Совета глав государств – членов Шанхайской Организации Сотрудничества.



Нынешняя встреча также четко обозначила вектор на дальнейшее расширение организации, учрежденной 22 года назад лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана на принципах взаимного доверия, взаимной выгоды, равенства, уважении к различным цивилизациям и стремлении к общему развитию ("Шанхайский дух"). В частности, лидеры входящих в ШОС государств подписали меморандум о присоединении к ней Республики Беларусь уже в качестве не наблюдателя, как было до сих пор, а полноправного участника. "Государства-члены отметили важность подписания меморандума об обязательствах Белоруссии в целях получения статуса государства-члена ШОС", – отмечается в итоговой декларации саммита, и теперь Минску необходимо подписать действующие в рамках организации более двух десятков договоров и соглашений.



Не менее символичным стало завершение оформления полноправного участия в ШОС Исламской Республики Иран. По словам главы правительства Индии, присоединение Ирана к ШОС поможет реализации региональных инфраструктурных проектов, таких как транспортный коридор через иранский порт Чабахар. Здесь стоит напомнить, что в марте усилиями Пекина удалось выйти на устойчивый процесс нормализации отношений между Ираном и Саудовской Аравией, что уже благотворно сказывается на актуальной ближневосточной динамике, включая стабильное и безопасное функционирование международных транспортных коридоров, важность и значение которых отмечалось многими участниками встречи. "Повышение статуса Ирана в шанхайском развитии сотрудничества с уровня наблюдателя до постоянного членства говорит о том, что страны шосовской семьи… выступают против политики изоляции Исламской Республики Иран, иначе бы Иран не был принят в ШОС", – отмечает заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев, добавляя, что теперь организация "получает выход на Ближний и Средний Восток".



В Исполкоме РАТС ШОС в Ташкенте подняли флаг Ирана



В Исполкоме РАТС ШОС в Ташкенте подняли флаг Ирана



Безусловно, укрепление экономических связей и торговли тесно связано с вопросами международной и региональной безопасности – важного приоритета председательства в ШОС Индии в 2023 году. Как следует из выступления Н. Моди – к слову, он говорил не на английском, а на хинди – одну из основных угроз в Нью-Дели видят в радикализации различных молодежных движений (в частности, на религиозной почве), которые могут быть использованы в деструктивных целях различными внешними игроками. В контексте афганской проблемы, индийский лидер отметил важную роль Региональной антитеррористической структуры ШОС в деле противодействия распространению и финансированию международного терроризма. Компетентные органы государств – участников ШОС пресекли деятельность 73 ячеек международных террористических организаций и предотвратили 69 терактов, сообщил директор исполнительного комитета РАТС Руслан Мирзаев. Особо обращает на себя внимание резко возросшее количество вскрытых каналов финансирования террористов – 13 166 против 26 за предыдущий отчетный период.



Председатель КНР Си Цзиньпин, отметивший "невиданные за столетие перемены" и стоящие перед человечеством "беспрецедентные вызовы", выступил с пятью инициативами, включая самостоятельную выработку внешней политики "на основе интересов нашего региона". Выступив "категорически против вмешательства извне и организации цветных революций", китайский лидер призвал повышать взаимодействие ШОС в области безопасности, а также наращивать темпы оживления экономики, связывая выдвинутую 10 дет назад Пекином инициативу "Один пояс – Один путь" с национальными стратегиями, а также увеличить долю расчетов в национальных валютах. Можно предположить, что в основном эти призывы были адресованы Нью-Дели, отношения которого с Пекином и Исламабадом характеризуются подчас острыми противоречиями, ни исключая территориальные споры и приграничные конфликты.



За 20 лет своего существования Шанхайской организации сотрудничества не удалось реализовать ни одного крупного экономического проекта, в частности, по причине "отсутствия механизмов финансового сопровождения проектной деятельности", отметил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, предложив собравшимся рассмотреть возможность создания "совместного инвестиционного фонда и высказать предложения по данному важному проекту". По его мнению, к следующему саммиту, который пройдет в следующем году в Астане, неплохо было бы согласовать энергетическую стратегию организации, а также новую стратегию развития ШОС, призванную расширить повестку организации "по наиболее перспективным направлениям взаимодействия". Также Токаев предложил создать совет постоянных представителей при ШОС, наделив их полномочиями полноценно представлять интересы государств-участников.



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Си Цзиньпин и Александр Лукашенко высказались в пользу давней идеи о создания Банка Развития ШОС. Не исключено в этой связи возобновление дискуссий о возобновлении, в той или иной форме, деятельности Межбанковского объединения в рамках организации – с соответствующей инициативой Китай выступил еще в 2010 году, а создать фонд развития ШОС предложил в 2013 году Владимир Путин. Однако, как следует из статьи Рашида Алимова, Генерального секретаря ШОС в 2016-2018 г., для того, чтобы для того, чтобы соответствующие "финансовые механизмы были созданы и начали действовать", продвигая многосторонние проекты, необходимо проявить политическую волю. Надо надеяться, что в новых условиях кардинально меняющегося мира позволит перейти от общих слов к практическим делам. Формирование в Шанхайской организации сотрудничества группы государств, находящихся под западными санкциями, "будет подталкивать страны организации к более четкой артикуляции по отношению к Западу и большему объединению", полагает В. Евсеев.



В своем выступлении Владимир Путин поблагодарил коллег по ШОС, поддержавших российские власти во время недавней попытки вооруженного мятежа. По мере обострения геополитических противоречий растут риски военных конфликтов, что в полной мере ощущает на себе Россия, и в условиях оказываемого на нее колоссального давления продолжающая устойчиво развиваться. На фоне резкой враждебности со стороны коллективного Запада "торговля России с государствами – членами объединения в прошлом году увеличилась более чем на треть – 37 процентов, достигнув рекордных 263 миллиардов долларов. А за январь – апрель нынешнего года прибавила еще 35 процентов". Расширяется и использование во взаиморасчетах национальных валют: "например, более 80 процентов коммерческих сделок между Россией и Китайской Народной Республикой осуществляется в рублях и юанях. Доля же российской валюты в экспортных операциях со всеми странами ШОС в 2022 году превысила 40 процентов". И несмотря на то, что позиции доллара пока достаточно крепки, эпоха тотального доминирования американских денег необратимо уходит в прошлое, по мере становления альтернативных незападных альянсов, таких как ШОС или набирающий силу БРИКС, в рамках которого уже в августе может быть принято решение о создании собственной валюты, обеспеченной золотом.



Шанхайская организация сотрудничества способна стать важным голосом реформирования глобальных институтов, в том числе ООН, уверен Нарендра Моди. Однако для практической реализации этой идеи необходима максимально тесная координация внешнеполитической, экономической, культурно-гуманитарной и иной деятельности, нацеленной на укрепление взаимного доверия. Западные адепты неоколониализма и империализма не преминут использовать любой подходящий повод для провоцирования межгосударственных конфликтов, но и внутренних противоречий, как делают они это даже в отношении Индии, одновременно усиленно зазываемой в сомнительные антикитайские альянсы. В западных СМИ ширится дезинформационная кампания против инициативе "Пояса и пути", выставляемого "инструментом китайской экспансии", в то время как "альтернативные" проекты выделяются значительные суммы…



Помимо межгосударственных форматов взаимодействия, Шанхайская Организация Сотрудничества предоставляет широкие возможности и в качестве площадки для научного, экспертного диалога, позволяющего откровенно и конструктивно обсуждать актуальные проблемы "Большой Евразии", нашедшие отражение в принятой участниками саммита Нью-Делийской декларации. Реализация подготовленных к заседанию документов внесет весомый вклад в укрепление стратегического партнерства в рамках объединения, уверен глава российского государства.



Андрей АРЕШЕВ

5.07.23 Источник - fondsk.ru

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