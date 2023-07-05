 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 05.07.2023
13:55  Америка больна. Единственный способ ее спасти - смена режима, - Патрик Денин
13:53  Спрос рулит предложением. Сама жизнь заставит распрощаться с глобализмом, - Юрий Алексеев
13:50  Шанхайская Организация Сотрудничества: не дать Западу раскачать "евразийскую" лодку, - А.Арешев
10:54  Переживет ли Европа конец Украины? - полковник Макгрегор
10:51  Т4 млрд - в корзину. Токаев не решился снять с госфинансирования канцелярию Назарбаева
10:02  Франция выдворяет беглого каз-политика и бизнес-афериста Аблязова. Дали 30 дней на сборы
09:51  Иран открывает новые перспективы для ШОС, - "Взгляд"

09:44  Техногенные аварии в Казахстане повлекли за собой топливный кризис, - В.Панфилова
09:38  Генсека НАТО Столтенберга не пустили в отставку. Незаменимый Йенс
09:29  Идею новых кочевников сменяет идея новой оседлости, - Виталий Трофимов
09:12  Рено Жирар: Гибель корабля под названием "Франция" тем более печальна, что...
08:43  Поминай лихом: туры в Турцию и Египет за год подорожали на 50%
08:33  Астана вводит торгово-финансовую блокаду РФ и одновременно требует разворота сибирских рек , - Айнур Курманов
08:27  Москва за свой счет построит в Бишкеке центр исследования инфекционных болезней
08:22  Шавкат Мирзиеев предложил принять "Кодекс добрососедства и доверия ШОС". Итоги саммита
08:09  Пророчества Джорджа Оруэлла. К 120-летию со дня рождения писателя, - В.Катасонов
08:07  Предпосылки бунта. Волны миграции размыли французскую нацию, - С.Ануреев
08:05  Почему пылает Франция? - Валерий Ильин
07:02  Чем закончится последняя большая охота эпохи капитализма: мир завис над пропастью, - Андрей Фурсов
01:54  Скоро Европа превратится в опустошенный туристический оазис, - Зоран Метер
01:52  В Казахстане разом встали 3 крупнейших НПЗ
01:51  20 тысяч за голову. Правительства Европы борются за "мигрантские" деньги
01:50  Американская армия будущего: трансы, мигранты и искусственный интеллект
Вторник, 04.07.2023
20:21  Талибы запретили работу салонов красоты в Афганистане
14:27  Станет ли Кеннеди могильщиком Байдена, - Владимир Можегов
14:16  В Ташкенте начался снос монументальной "сталинки" - здания КГБ УзбССР
14:14  В паспорта казахстанцев с 2024 года введут обязательную дактилоскопию (обеих рук)
13:05  Посольство США за свой счет восстановило самую известную кыргызскую арх-достопримечательность - башню Бурана
12:35  Госсекретарь Кыргызстана Суйун Касмамбетов выступил против матчества... Чем они занимаются?..
11:44  Сокращение буровых. США ждет стагнация нефтедобычи, - Дм.Мигунов
11:40  Проститутки и наркотики: "красивая" жизнь Байдена-младшего, - Daily Mail
11:34  Завидная невеста: алматинский трансгендер похвасталась многомиллионным доходом
11:25  Певец Лепс выдал 1 млн рублей призовых солдату, сжегшему немецкий "Леопард"
11:20  "Вы меня довели"... Саакашвили оголодал и отощал в тюрьме
11:14  Токаев придумал новую стратегию для ШОС. Дайте денег... денег дайте
11:04  Саммит стран ШОС открылся в Нью-Дели
09:55  Даулет Кусаинов из АП отъедет послом Казахстана в Канаду
09:38  Новый Казахстан. Дочь экс-премьера Ахметова получила госсубсидии на свое ИП. Единственная в Павлодарской области!
09:36  Запад вывозит православные сокровища Украины. Навсегда, - Le Monde
08:11  Следком РФ возбуждает дело против бывшего казахстанского консула Канапьянова
08:08  Кто разорил Ташкентский метзавод!? Кипрская "дочка" "Металлоинвеста"
07:59  Иран становится флагманом Арабского мира, - "Kayhan"
07:53  Израиль решил прополоть ростки иранского влияния, - Игорь Субботин
07:46  Китай не допустит военных к власти, - Владимир Скосырев
07:42  Мы оттолкнулись от дна и начали взлет - жизнь заставила меня быть оптимистом, - Иван Охлобыстин
07:07  Застреливший двух силовиков в аэропорту Кишинева гражданин Таджикистана скончался в больнице
07:01  Французская элита увидела "смерть нации"
06:56  Откуда дровишки: Эмираты и Казахстан через Эстонию наладили схемы поставок нелегальной российской древесины
00:42  Цветок гармонии: как Китай видит окружающий мир и себя в нем
00:38  Выдавливают по капле: к чему приведет дефицит воды в Центральной Азии, - Игорь Кармазин
00:35  Раскрыты детали убийств британскими спецназовцами мирных афганцев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Шанхайская Организация Сотрудничества: не дать Западу раскачать "евразийскую" лодку, - А.Арешев
13:50 05.07.2023

К итогам очередной встречи глав государств

4 июля под председательством премьер-министра Индии Нарендры Моди в режиме видеоконференции состоялось 23-е заседание Совета глав государств – членов Шанхайской Организации Сотрудничества. Помимо лидеров России, Индии, Китая, Пакистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, а также Ирана, Белоруссии, Монголии и Туркменистана, к участию в мероприятии были приглашены представители ведущих международных и региональных организаций, таких, как ООН, АСЕАН, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС и Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

4 июля под председательством премьер-министра Индии Нарендры Моди в режиме видеоконференции состоялось 23-е заседание Совета глав государств – членов Шанхайской Организации Сотрудничества.

Нынешняя встреча также четко обозначила вектор на дальнейшее расширение организации, учрежденной 22 года назад лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана на принципах взаимного доверия, взаимной выгоды, равенства, уважении к различным цивилизациям и стремлении к общему развитию ("Шанхайский дух"). В частности, лидеры входящих в ШОС государств подписали меморандум о присоединении к ней Республики Беларусь уже в качестве не наблюдателя, как было до сих пор, а полноправного участника. "Государства-члены отметили важность подписания меморандума об обязательствах Белоруссии в целях получения статуса государства-члена ШОС", – отмечается в итоговой декларации саммита, и теперь Минску необходимо подписать действующие в рамках организации более двух десятков договоров и соглашений.

Не менее символичным стало завершение оформления полноправного участия в ШОС Исламской Республики Иран. По словам главы правительства Индии, присоединение Ирана к ШОС поможет реализации региональных инфраструктурных проектов, таких как транспортный коридор через иранский порт Чабахар. Здесь стоит напомнить, что в марте усилиями Пекина удалось выйти на устойчивый процесс нормализации отношений между Ираном и Саудовской Аравией, что уже благотворно сказывается на актуальной ближневосточной динамике, включая стабильное и безопасное функционирование международных транспортных коридоров, важность и значение которых отмечалось многими участниками встречи. "Повышение статуса Ирана в шанхайском развитии сотрудничества с уровня наблюдателя до постоянного членства говорит о том, что страны шосовской семьи… выступают против политики изоляции Исламской Республики Иран, иначе бы Иран не был принят в ШОС", – отмечает заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев, добавляя, что теперь организация "получает выход на Ближний и Средний Восток".

В Исполкоме РАТС ШОС в Ташкенте подняли флаг Ирана

В Исполкоме РАТС ШОС в Ташкенте подняли флаг Ирана

Безусловно, укрепление экономических связей и торговли тесно связано с вопросами международной и региональной безопасности – важного приоритета председательства в ШОС Индии в 2023 году. Как следует из выступления Н. Моди – к слову, он говорил не на английском, а на хинди – одну из основных угроз в Нью-Дели видят в радикализации различных молодежных движений (в частности, на религиозной почве), которые могут быть использованы в деструктивных целях различными внешними игроками. В контексте афганской проблемы, индийский лидер отметил важную роль Региональной антитеррористической структуры ШОС в деле противодействия распространению и финансированию международного терроризма. Компетентные органы государств – участников ШОС пресекли деятельность 73 ячеек международных террористических организаций и предотвратили 69 терактов, сообщил директор исполнительного комитета РАТС Руслан Мирзаев. Особо обращает на себя внимание резко возросшее количество вскрытых каналов финансирования террористов – 13 166 против 26 за предыдущий отчетный период.

Председатель КНР Си Цзиньпин, отметивший "невиданные за столетие перемены" и стоящие перед человечеством "беспрецедентные вызовы", выступил с пятью инициативами, включая самостоятельную выработку внешней политики "на основе интересов нашего региона". Выступив "категорически против вмешательства извне и организации цветных революций", китайский лидер призвал повышать взаимодействие ШОС в области безопасности, а также наращивать темпы оживления экономики, связывая выдвинутую 10 дет назад Пекином инициативу "Один пояс – Один путь" с национальными стратегиями, а также увеличить долю расчетов в национальных валютах. Можно предположить, что в основном эти призывы были адресованы Нью-Дели, отношения которого с Пекином и Исламабадом характеризуются подчас острыми противоречиями, ни исключая территориальные споры и приграничные конфликты.

За 20 лет своего существования Шанхайской организации сотрудничества не удалось реализовать ни одного крупного экономического проекта, в частности, по причине "отсутствия механизмов финансового сопровождения проектной деятельности", отметил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, предложив собравшимся рассмотреть возможность создания "совместного инвестиционного фонда и высказать предложения по данному важному проекту". По его мнению, к следующему саммиту, который пройдет в следующем году в Астане, неплохо было бы согласовать энергетическую стратегию организации, а также новую стратегию развития ШОС, призванную расширить повестку организации "по наиболее перспективным направлениям взаимодействия". Также Токаев предложил создать совет постоянных представителей при ШОС, наделив их полномочиями полноценно представлять интересы государств-участников.

ВАМ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:
Почему пылает Франция?
Почему пылает Франция?
Роберт Кеннеди-младший
И снова – Роберт Кеннеди
Си Цзиньпин и Александр Лукашенко высказались в пользу давней идеи о создания Банка Развития ШОС. Не исключено в этой связи возобновление дискуссий о возобновлении, в той или иной форме, деятельности Межбанковского объединения в рамках организации – с соответствующей инициативой Китай выступил еще в 2010 году, а создать фонд развития ШОС предложил в 2013 году Владимир Путин. Однако, как следует из статьи Рашида Алимова, Генерального секретаря ШОС в 2016-2018 г., для того, чтобы для того, чтобы соответствующие "финансовые механизмы были созданы и начали действовать", продвигая многосторонние проекты, необходимо проявить политическую волю. Надо надеяться, что в новых условиях кардинально меняющегося мира позволит перейти от общих слов к практическим делам. Формирование в Шанхайской организации сотрудничества группы государств, находящихся под западными санкциями, "будет подталкивать страны организации к более четкой артикуляции по отношению к Западу и большему объединению", полагает В. Евсеев.

В своем выступлении Владимир Путин поблагодарил коллег по ШОС, поддержавших российские власти во время недавней попытки вооруженного мятежа. По мере обострения геополитических противоречий растут риски военных конфликтов, что в полной мере ощущает на себе Россия, и в условиях оказываемого на нее колоссального давления продолжающая устойчиво развиваться. На фоне резкой враждебности со стороны коллективного Запада "торговля России с государствами – членами объединения в прошлом году увеличилась более чем на треть – 37 процентов, достигнув рекордных 263 миллиардов долларов. А за январь – апрель нынешнего года прибавила еще 35 процентов". Расширяется и использование во взаиморасчетах национальных валют: "например, более 80 процентов коммерческих сделок между Россией и Китайской Народной Республикой осуществляется в рублях и юанях. Доля же российской валюты в экспортных операциях со всеми странами ШОС в 2022 году превысила 40 процентов". И несмотря на то, что позиции доллара пока достаточно крепки, эпоха тотального доминирования американских денег необратимо уходит в прошлое, по мере становления альтернативных незападных альянсов, таких как ШОС или набирающий силу БРИКС, в рамках которого уже в августе может быть принято решение о создании собственной валюты, обеспеченной золотом.

Шанхайская организация сотрудничества способна стать важным голосом реформирования глобальных институтов, в том числе ООН, уверен Нарендра Моди. Однако для практической реализации этой идеи необходима максимально тесная координация внешнеполитической, экономической, культурно-гуманитарной и иной деятельности, нацеленной на укрепление взаимного доверия. Западные адепты неоколониализма и империализма не преминут использовать любой подходящий повод для провоцирования межгосударственных конфликтов, но и внутренних противоречий, как делают они это даже в отношении Индии, одновременно усиленно зазываемой в сомнительные антикитайские альянсы. В западных СМИ ширится дезинформационная кампания против инициативе "Пояса и пути", выставляемого "инструментом китайской экспансии", в то время как "альтернативные" проекты выделяются значительные суммы…

Помимо межгосударственных форматов взаимодействия, Шанхайская Организация Сотрудничества предоставляет широкие возможности и в качестве площадки для научного, экспертного диалога, позволяющего откровенно и конструктивно обсуждать актуальные проблемы "Большой Евразии", нашедшие отражение в принятой участниками саммита Нью-Делийской декларации. Реализация подготовленных к заседанию документов внесет весомый вклад в укрепление стратегического партнерства в рамках объединения, уверен глава российского государства.

Андрей АРЕШЕВ
5.07.23

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1688554200


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената встретился с гендиректором "Тенгизшевройл"
- В Мажилисе обсудили вопросы казахстанско-японского сотрудничества
- Субсидирование фермеров, цифровизация ОСИ и экологический контроль: новые электронные платформы обсудили в Правительстве
- Имеющихся запасов топлива достаточно для всей республики - Алихан Смаилов о ЧС в западных регионах Казахстана
- О регулировании игорного бизнеса
- Рациональное использование воды, модернизация инфраструктуры и внедрение цифровых систем учета: вопрос водообеспечения рассмотрен в Правительстве
- Кадровые перестановки
- С 2024 года количество плановых проверок бизнеса планируется сократить в два раза
- Коран Кенесары хана передан Духовному управлению мусульман Казахстана
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  