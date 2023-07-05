Газовый спор омрачил сближение Тегерана и Эр-Рияда, - Игорь Субботин

22:03 05.07.2023

Нормализация в Персидском заливе натолкнулась на морские границы

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

5.07.2023



Саудовская Аравия поддержала отказ Кувейта признавать иранские притязания на спорные газовые залежи в Персидском заливе. Дипломаты королевства заявили, что Эр-Рияд и Эль-Кувейт обладают исключительными правами на месторождение "Аль-Дурра" (иранское название – "Араш") вопреки тому, что претензии на долю в нем уже долгое время выдвигает Тегеран. Исламская Республика дала понять, что готова в одностороннем порядке начать бурение в спорной зоне. Ситуация ставит под сомнение потенциал ирано-саудовского соглашения о восстановлении контактов, заключенного под эгидой Китая.

Позицию Эр-Рияда обозначило Саудовское агентство печати. Его источник в МИД королевства призвал Тегеран к переговорам по демаркации морской границы в районе "Аль-Дурры". При этом представитель внешнеполитического ведомства указал на то, что природные ресурсы в вызывающей трехсторонние противоречия морской зоне "являются совместной собственностью Саудовской Аравии и Кувейта". "Только они имеют право на добычу полезных ископаемых в этом районе", – безапелляционно заметил собеседник агентства.



Таким образом Эр-Рияд поддержал выпад своего партнера по Совету сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в адрес иранцев. Так, на днях министр нефти, госминистр по экономическим делам и инвестициям Кувейта Саад аль-Баррак заявил, что территориальные аппетиты Тегерана "противоречат основным принципам международных отношений". "Мы категорически и полностью отвергаем запланированные Ираном действия вокруг территории морского газового месторождения", – добавил он.



Высказывания обозначили серьезный сдвиг в позиции Кувейта, учитывая, что эмират исторически придерживался политики нейтралитета в спорах вокруг Персидского залива. Это делало его привлекательным посредником в конфликтных ситуациях.



Катализатором трений, вероятно, стали слова гендиректора Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) Мохсана Ходжасте-Мехра. Недавно он сообщил, что возглавляемый им нефтегазовый гигант начал тотальную подготовку к старту работ в районе "Аль-Дурры". Были выделены "значительные ресурсы" для "реализации плана разработки этого месторождения", подчеркивал Ходжасте-Мехр. Газета "Аль-Джарида" со ссылкой на источник в NIOC дала понять, что Тегеран принял такое решение из-за недоговороспособности Эр-Рияда и Эль-Кувейта.



Месторождение, которое было открыто в 1960-х годах, расположено в нейтральной зоне в Персидском заливе, однако региональные игроки не раз пытались разрешить спор вокруг принадлежности его ресурсов в одностороннем порядке. Если граница между Саудовской Аравией и Ираном очерчена, Кувейт и Иран, в свою очередь, имеют взаимно противоречащие требования по поводу морских рубежей. Это касается в том числе доли эмирата в нейтральной зоне. Сам Кувейт обвинял Тегеран в попытках вторгнуться в оспариваемый район.



Саудовская Аравия и Кувейт неоднократно спорили по поводу управления "Аль-Дуррой" до тех пор, пока не заключили в 2019 году меморандум о взаимопонимании в нефтегазовой сфере, а в прошлом году не достигли соглашения об эксплуатации спорного месторождения. Договоренности государств были в штыки встречены иранцами. Официальный представитель министерства иностранных дел Исламской Республики Саид Хатибзаде охарактеризовал сделку как незаконную и дал понять, что последнее слово в споре останется за Тегераном.



Ожидается, что добыча в районе "Аль-Дурры" может достичь уровня в 28,3 млн куб. м природного газа, а также 84 тыс. барр. газового конденсата в сутки. Тройка стран, которые оказались вовлечены в территориальный спор, не может пренебрегать такими газовыми запасами, однако потребности Кувейта выглядят более осязаемо, отмечается в докладе вашингтонского Института арабских государств Персидского залива (AGSIW). В прошлом году руководство Kuwait Petroleum Corporation обозначало планы по увеличению добычи с 1,4 млн до 2,8 млн куб. м.



Исследователи AGSIW напоминают, что даже предыдущий спор между Кувейтом и Саудовской Аравией по поводу нейтральной зоны, который можно назвать относительно незначительным с учетом того, что он велся между двумя партнерами по ССАГПЗ, потребовал шестилетних усилий по урегулированию. "Если Кувейт и Саудовская Аравия будут настаивать на своем, Иран выступит с протестом", – говорится в докладе AGSIW. Эксперты считают: Кувейт вряд ли откажется от своих возражений, что создаст конфронтацию между Ираном и ССАГПЗ.



Особое значение возродившийся спор приобретает в связи с изменившейся политической реальностью в регионе Персидского залива. Кувейт восстановил двусторонние связи с Ираном в 2022 году, в то время как Саудовская Аравия решилась на разморозку контактов с Исламской Республикой в марте этого года при посредничестве Китая. Последнюю сделку аналитики считали большим шагом в региональной деконфликтации. Но категоричность заявлений по поводу "Аль-Дурры" убеждает в том, что даже громкая мирная сделка не снимает всех сложных вопросов.