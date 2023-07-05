Кандидат из клана Кеннеди: третья попытка, - Г.Симаков

22:06 05.07.2023

5.07.2023 | ГЕННАДИЙ СИМАКОВ



Из-за попытки пригожинского мятежа, который вызвал массу вопросов, общественность не слишком обратила внимание на историю, которая является продолжением самых громких скандалов прошлого века. Как известно, убийство президента США Джона Кеннеди стало самым громким преступлением второй половины ХХ века.



И вот сейчас его племянник - демократ Роберт Кеннеди-младший заявил о своих президентских амбициях. Надо быть исключительно самоуверенным и обладать изрядной долей смелости или нахальства, чтобы продолжить дело дяди и отца.



Его дядя - Джон Ф. Кеннеди, первый президент из клана. Известен мирным разрешением Карибского кризиса, романом с Мерилин Монро и попыткой выбить почву из-под Федерального резерва - могущественной организации, которая заменила собой казначейство США и являлась основным бенефициаром обращения долларовой массы.



Как известно, Джон был убит на месте рядом с женой, красавицей Жаклин, иконой стиля и первой леди США.



Генеральный прокурор (по случайности брат Джона) быстро изолировал убийцу, однако столь оперативная работа не помогла преступнику уйти от расправы. Вся эта история весьма дурно пахла, поскольку заодно быстро подчистили всех, кто имел хоть какое-то отношение к резонансному преступлению. В течение нескольких лет все свидетели, способные пролить свет на расследование, отправились к праотцам.



Через пять лет прокурор, так и не раскрывший убийство своего брата, подает документы и вступает в президентскую гонку. Он тоже идет против течения, делая ставку на чернокожее населения Америки. С ним церемониться не стали - пристрелили прямо в центре толпы, рядом с телохранителями и фанатами. Именно тогда, когда он, пользуясь поддержкой своих избирателей, слишком уверенно, как, возможно, показалось некоторым, шел к победе. Интересно, что убийца жив до сих пор. Ныне он отбывает пожизненное заключение, регулярно подавая прошения о помиловании.



Недаром сказано - трагедия если и повторяется, то в виде фарса...



И вот на политической арене появляется Роберт Кеннеди-младший - племянник Джона и сын Роберта, полный его тезка. Причем идентифицирующая приставка "младший" не слишком ему идет, поскольку "младший" Кеннеди, если так можно выразиться, пребывает на последнем отрезке зрелости - ему сейчас 69 лет.



Человек он как минимум отважный - идти в политику с таким семейным прошлым (основатель клана, Жозеф, тоже не был ангелом - состояние сколотил на бутлегерстве, биржевых спекуляциях и аферах) может только крайне уверенный в себе кандидат - либо уверенный в поддержке политического истеблишмента.



Будет ли у него поддержка? Его антивакцинаторская активность оттолкнула от него часть избирателей, это известный факт. Но что он предлагает сейчас?



Вот часть его высказываний.



"Украина - пешка США".

"Мы сами придвинули НАТО с ядерными базами к границам России. Какой реакции мы от них хотели?". "Русские не могут проиграть этот конфликт. Они наращивают свои силы, у них преимущество".

"Власть Украины и Пентагон лгут. Потери Украины больше 350000 человек, не считая техники".

"Этот конфликт готовили неоконсерваторы из Белого дома в течении десяти лет".

При этом поддержка Кеннеди-младшего у электората растет не по дням, а по часам. По сравнению с теряющим популярность Джо Байденом, который путается в названиях стран, уходит в непонятном направлении, Кеннеди молод, свеж и умен. К тому же рядовые американцы начинают понимать, к чему ведет конфликт с Россией, что они теряют сейчас и что они потеряют в будущем.



Проблемы лишь в том, что два предшественника Кеннеди - дядя и отец - тоже поднялись на волне народного понимания и конфликта с тайными и явными группами влияния. Поэтому не только политическое, но просто человеческое будущее такого резкого кандидата, идущего вразрез с мнением истеблишмента и глубинного государства, остается под вопросом.