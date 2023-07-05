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Global Times: Как западная пресса дурачит общество
22:11 05.07.2023

05.07.2023

"Не новости, а пропаганда" – обывателю предлагают доверять "неназванным" источникам

Несколько анонимных "высокопоставленных правительственных источников" в Великобритании недавно цитировались в средствах массовой информации, призывая нацию готовиться к "внезапному краху России".

"История, первоначально опубликованная в предполагаемой газете The Times, была быстро подхвачена другими печатными изданиями со ссылкой на тех же неназванных государственных чиновников. Вполне разумно предположить, что эта информация была вытолкнута на публичную арену с полного, но отрицаемого благословения лондонского правительства. Новостные агентства представили это таким образом, что подразумевалось – информации можно доверять. А это означает, что таким образом могут быть поданы не новости, а пропаганда. Это также может выявить некоторое принятие желаемого за действительное в самом сердце Даунинг-стрит", – пишет китайский таблоид Global Times.

Как сказал в феврале бывший офицер британской армии и глава специального комитета по обороне Палаты общин Тобиас Эллвуд, "сейчас мы находимся в состоянии войны в Европе. Нам нужно переходить на военные рельсы. Нам нужно смотреть прямо в лицо России".

Почему правительство Великобритании должно желать таким образом формировать общественное восприятие войны в Украине? Этот вброс был лишь одним из примеров уловки, используемой для получения согласия – в данном случае согласия на продление войны, которая обошлась Великобритании, США и странам ЕС в миллиарды фунтов, долларов и евро как военной, так и гуманитарной поддержки Украины во время больших финансовых трудностей дома, поясняет автор статьи Марк Блэклок (Mark Blacklock).

"Для западных правительств поддержка людей (если они верят в то, что им говорят) облегчает ведение того, что, несомненно, является опосредованной войной, чтобы не только поддержать Украину, но и, прежде всего, ослабить Россию. Они делают это не из гуманитарных соображений, а для продвижения собственных геополитических амбиций. Для некоторых западных правительств, фактически являющихся членами НАТО, война является не столько трагедией, сколько возможностью. К сожалению, никогда еще убийство двух зайцев одним выстрелом не стоило столько жизней.

Крупнейший в мире военный альянс замкнулся в порочном круге, из которого у него мало шансов вырваться, и который продлевает и усугубляет кризис. Похоже, его мало интересуют разговоры о мире. К тому же, ни у одного западного правительства нет собственных реалистичных предложений по прекращению боевых действий", – говорится в статье.

В прошлом месяце НАТО провела крупнейшие в истории учения по противовоздушной обороне Air Defender – 23, в которых приняли участие 25 стран, включая все еще нейтральную Швецию и Японию. Если бы Россия как-то на это отреагировала, ее бы обвинили в "неспровоцированной" агрессии. Вашингтон надеется дать альянсу новый охват на Крайнем Севере и в процессе еще больше окружить Россию.

Прикрываясь поддержкой Украины, Америка расширяет и усиливает свое военное присутствие в Европе. Это чревато ускоряющимся водоворотом действий и ответных мер до тех пор, пока не останется иного выхода, кроме продолжающегося конфликта.

"Привлекательность тщательно продуманной истории, предсказывающей якобы скорый крах России, легко увидеть. Никто не хочет войны и, если предвидится конец, любые жертвы легче оправдать. У Америки и Великобритании нет хорошего недавнего послужного списка в войне. Афганистан затянулся на целых 20 лет. За это время были убиты мирные жители и комбатанты с обеих сторон. В Ираке усилия союзников по смене режима унесли от 400 000 до миллиона жизней. Никто не хочет Афганистана или Ирака в Европе, но действия Запада продлевают его", – заключает Global Times.

Наш комментарий: Иначе говоря, для западного обывателя придумали сказочку о том, что война закончится сама собой, потому что Россию ждет "скорый крах". И если это написано в The Times, предполагается, что читатель должен развесить уши и, безусловно, поверить влиятельному изданию, даже если оно ссылается на "неназванных государственных чиновников". Их, этих чиновников, может вообще не существовать в природе – иначе почему бы влиятельному изданию их не назвать? Но читатель должен верить, потому что это опубликовано в The Times. А пока он верит, правительство Британии может спокойно накачивать Украину вооружением и продолжать войну в ущерб своему населению. Как и правительства тех стран, СМИ которых растиражировали "прогнозы" от "источников" The Times.
Очень наглядная картинка – "независимая" пресса обслуживает интересы западных правительств, одурачивая общество.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1688584260


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