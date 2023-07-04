Парламентская ассамблея ОБСЕ признала ЧВК "Вагнер" террористической организацией. Ответ за ЧВК

23:05 05.07.2023

5 июля 2023, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

ЧВК "Вагнер" признана террористической организацией. Решение ПА ОБСЕ



Парламентская ассамблея ОБСЕ одобрила резолюцию по ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. В документе, опубликованном на сайте организации, говорится, что это - террористическая организация.



Отмечается, что деятельность ЧВК "Вагнер" финансировало российское государство. "Это означает, что российское государство несет ответственность за действия группы "Вагнер" за рубежом", - отмечается в документе.



ПА ОБСЕ также осудила Беларусь за поддержку ЧВК "Вагнер" и разрешение построить базу наемников на своей территории, "что ставит под угрозу безопасность стран Балтии".



23 июня основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по ее позициям и заявил, что 25 тысяч человек идут "разбираться".



24 июня утром он заявил, что ЧВК "Вагнер" контролирует военные объекты Ростова-на-Дону. В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы и одноименной области ввели режим контртеррористической операции. Он также был введен в Воронежской области.



Ситуация была урегулирована после того, как Александр Лукашенко провел с главой ЧВК "Вагнер" переговоры и Евгений Пригожин отказался от своих намерений идти на Москву.