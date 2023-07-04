За полгода на содержание Жогорку Кенеша Киргизии потрачено более полумиллиарда сомов. Оно того стоило?

00:02 06.07.2023

5 июля 2023, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА

За полгода на содержание Жогорку Кенеша потрачено более полумиллиарда сомов



За январь - июнь на содержание Жогорку Кенеша израсходовано 571,7 миллиона сомов. Такие данные приводит Министерство финансов.



Отмечается, что большая часть средств ушла на выплату заработной платы - 398,5 миллиона сомов. Кроме того, еще 57,2 миллиона ушло на приобретение прочих товаров и услуг и 53,9 миллиона - на взносы в Социальный фонд.



Расходы на служебные поездки составили 15,5 миллиона сомов, а услуги связи - 2,3 миллиона.



Кроме того, 12,6 миллиона сомов составил резервный фонд торага Жогорку Кенеша.