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За полгода на содержание Жогорку Кенеша Киргизии потрачено более полумиллиарда сомов. Оно того стоило?
00:02 06.07.2023

5 июля 2023, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА
За полгода на содержание Жогорку Кенеша потрачено более полумиллиарда сомов

За январь - июнь на содержание Жогорку Кенеша израсходовано 571,7 миллиона сомов. Такие данные приводит Министерство финансов.

Отмечается, что большая часть средств ушла на выплату заработной платы - 398,5 миллиона сомов. Кроме того, еще 57,2 миллиона ушло на приобретение прочих товаров и услуг и 53,9 миллиона - на взносы в Социальный фонд.

Расходы на служебные поездки составили 15,5 миллиона сомов, а услуги связи - 2,3 миллиона.

Кроме того, 12,6 миллиона сомов составил резервный фонд торага Жогорку Кенеша.

Источник - МК
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