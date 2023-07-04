Место доллара занимают другие валюты, - Аднан Акфират

00:22 06.07.2023 China Daily

Китай



Место доллара занимают другие валюты



Трон доллара серьезно пошатнулся, пишет China Daily. Все больше стран переходят на свою валюту в двухсторонних расчетах, создавая справедливую многополярную экономическую систему. И причина - использование Америкой доллара в качестве "санкционной дубинки".



В мире происходят важные изменения, которые определенно окажут негативное влияние на всех тех, кто возлагает надежды на Соединенные Штаты. Постепенно устанавливается справедливый миропорядок - и все благодаря волне сопротивления против почти восьмидесятилетнего господства доллара в глобальной торговле.



Трон доллара, который еще в 1944 году с помощью Бреттон-Вудской системы стал международной валютой, пошатнулся.



Но конец гегемонии доллара не означает, что в глобальной торговле станет доминировать другая валюта. Да, доллар пришел на смену фунту стерлингов. Но сейчас в мировой экономике наблюдается тенденция к многополярности. Формируется новый многовалютный экономический порядок, который должен заменить долларовую систему.



Чтобы этот процесс завершился, необходимо осуществлять торговлю в национальных валютах, в том числе привлечь к этому развивающиеся страны, и постепенно заменить евро и доллар альтернативами.



Расчеты в национальных валютах



Наиболее важным фактором, который может сломить господство доллара, является развитие торговли в валютах других стран. На самом деле многие государства сейчас используют национальные валюты вместо доллара для торговых двухсторонних расчетов.



Каждый новый день приносит новости о новой сделке, в рамках которой финансовые расчеты будут проводиться без доллара. Совсем недавно Тегеран и Джакарта объявили, что будут торговать в иранских риалах и индонезийских рупиях. Президент Ирана Ибрахим Раиси посетил Индонезию 23 мая и объявил о заключении валютного соглашения с главой этой азиатской страны Джоко Видодо.



Сегодня 60 стран используют местные валюты вместо доллара. Индия, несмотря на то, что все больше сближается с Соединенными Штатами, ведет внешнюю торговлю в индийской рупии и заключила около 19 соглашений на этом условии. Что еще более важно - Нью-Дели продолжает сотрудничать с Москвой даже после начала конфликта на Украине, несмотря на давление Запада, особенно США. Так, он оплачивает импорт российской нефти индийскими рупиями. Будучи пятой по величине экономикой мира, Индия также пытается интернационализировать рупию, чтобы уменьшить свою зависимость от доллара в мировой торговле.



Россия, чей объем торговлм с Китаем к концу этого года, как ожидается, превысит 200 миллиардов долларов, начала использовать юань как основную платежную единицу, чем нанесла еще один серьезный удар по статусу доллара как международной валюты. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что доля платежей между двумя странами в их собственных валютах увеличилась с одной четверти в 2021 году до двух третей в прошлом году. По последним данным Центробанка РФ, объем юаня вырос с 4% в январе 2022 года до 23% к концу 2022 года.



Согласно отчету Bloomberg, в феврале 2023 года юань впервые заменил доллар в качестве самой торгуемой валюты в России с точки зрения месячного объема торгов. И разрыв все больше увеличивается в пользу юаня.



Аналогичная ситуация происходит в Бразилии, входящей в БРИКС. Во время недавнего визита президента Бразилии Луиса Инасио Лулы да Силвы в Пекин две страны согласовали план расчетов в юанях. При этом объем китайско-бразильской торговли составляет 150 миллиардов долларов.



Аргентина, вторая по величине экономика Южной Америки, с начала 2023 года также решила расплачиваться за импортируемые из Китая товары в юанях вместо доллара. А в апреле президент Боливии Луис Арсе заявил, что его правительство рассматривает возможность использовать юань в качестве альтернативы доллару в международной торговле.



23 марта 2022 года в ответ на западные санкции, введенные против Москвы после начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года, президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий недружественным странам (включая Европейский союз, США и Японию) покупать российский газ в любой валюте, кроме рубля.



В августе 2022 года Анкара и Москва договорились об использовании рубля в торговле природным газом. Турция также продолжает работу над соглашением о ведении финансовых расчетов с Ираном в местных валютах.



А на саммите ШОС, проводимом в Самарканде 16 сентября 2022 года, было принято решение о мерах по увеличению использования национальных валют в торговле между ее странами - членами.



Использование альтернативных валют во внешней торговле



Использование альтернативных валют во внешней торговле подрывает статус доллара как мирового стандарта. Выделяются в этом отношении китайский юань, индийская рупия и российский рубль. Сейчас в интересах многих стран осуществлять финансовые расчеты в любой валюте, кроме доллара. Бангладеш, например, согласилась оплачивать импорт российских товаров в юанях. Индия предложила использовать собственную валюту в качестве альтернативы американской в торговле со странами, у которых недостаточно резервов в долларах (Шри-Ланка, Бангладеш и Египет).



Саудовская Аравия начала принимать платежи в юанях за экспорт нефти. Другие страны Персидского залива также рассматривают возможность использования китайской валюты в нефтеторговле. Если раньше поставки "черного золота" оплачивались только в американской валюте, то нынешняя тенденция - это торговля в юанях. Еще в августе 2018 года Венесуэла объявила, что будет устанавливать цены на нефть не только в долларах, но и в евро, юанях, рублях и других валютах.



В конце 2022 года вице-президент Ганы Махамуду Бавумиа заявил, что страна работает над оплатой нефти в золоте, подчеркнув, что такой обмен - это серьезное структурное изменение.



Доля долларовых резервов в мире неуклонно снижается. По данным Bloomberg, доля американской валюты в активах других стран упала с 73% в 2001 году до 58% в 2023-м. Первый крупный обвал доллара начался с мирового финансового кризиса 2008 года, а в 2016 году этот процесс ускорился. Но самое быстрое падение доллар продемонстрировал с началом российско-украинского конфликта.



Только в 2022 году темп снижения доли доллара в валютных резервах составил 8%. За последний год этот показатель резко увеличился.



В мире набирает обороты тенденция к созданию новой международной валюты на смену доллару. На саммите БРИКС в августе государства - члены могут наконец принять решение об использовании альтернативной валюты для облегчения торговли между ними. В настоящее время на БРИКС приходится 41% населения мира и 31,5% мировых товаров и услуг. Многие страны уже выстроились в очередь, чтобы вступить в объединение.



В Латинской Америке некоторые государства пришли к соглашению о создании новой единой валюты для торговых расчетов друг с другом под названием "сур" (что значит "юг"). Два гиганта континента, Бразилия и Аргентина, хотят начать использовать сур в двусторонней торговле, чтобы уменьшить зависимость от доллара.



Еще одним важным событием, которое может еще сильнее пошатнуть трон доллара, является распространение цифровых национальных валют. В этой области лидирует Китай. Банкам больше не нужно будет торговать цифровыми валютами, разрабатываемыми на основе технологии блокчейн.



Соединенные Штаты постоянно злоупотребляют своей финансовой мощью, чтобы надавить на развивающиеся страны. Уже случались такие инциденты, как конфискация Америкой долларовых активов - как это произошло с Россией и Афганистаном. Вашингтон пытается использовать свою финансовую систему в качестве оружия для подчинения Пекина и Москвы. Но, как ни парадоксально, такая американская стратегия подорвала статус доллара международной валюты. Политика США по превращению доллара в санкционную дубинку, которая теоретически должна функционировать на "всеобщее благо", оказала негативное влияние на доллар.



Односторонние действия Соединенных Штатов усугубили долларовый кризис на международном рынке. Всего за прошлый год США повышали процентные ставки целых восемь раз.



Все это привело к высоким обменным курсам во всем мире. Даже Фарид Закария, ведущий программы CNN GPS и представитель правящего класса Америки, заявил, что сами США несут ответственность за сокращение использования доллара в мировой торговле.



Как говорится в анатолийской поговорке, популяризированной великим турецким писателем Яшаром Кемалем, - больше угнетаешь, скорее погибнешь!



Автор: Аднан Акфират (Adnan Akfirat) - председатель Турецко-китайской ассоциации развития бизнеса и дружбы. Источник - ИноСМИ

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