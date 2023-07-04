Как строили космодром Байконур (история)

00:24 06.07.2023

На Байконуре взбунтовался стройбат

Из славной истории отечественной космонавтики аккуратно выдернули несколько страниц



Александр Широкорад



На фото: место будущего космодрома. (Фото: baikonuradm.ru)



12 февраля 1955 года Совет Министров СССР Постановлением № 292−181сс утвердил создание Научно-исследовательского испытательного полигона № 5 Минобороны (НИИП № 5). Район полигона в первой половине 1955 года имел условное наименование "Тайга".



15 мая генеральный конструктор С.П. Королев и маршал М.И. Неделин утвердили график строительства первого боевого ракетного комплекса со сроком сдачи его в эксплуатацию 15 мая 1957 года.



Военных строителей собирали со всей страны. Так, 31 мая с полигона Капустин Яр прибыла 2-я инженерно-строительная Краснознаменная Симферопольская бригада под командованием полковника М.И. Халабуденко. Бригада имела богатейший опыт строительства полигонных сооружений, приобретенный в Капустином Яре. Немного позже были сформированы 84-я инженерно-строительная и 101-я инженерно-саперная бригады под командованием, соответственно, полковника М.С. Пернятина и подполковника Г. Д. Дурова.



С конца марта до начала июня в голой, раскаленной летней пустыне были уже сосредоточены военно-строительные бригады и отряды численностью более трех тысяч человек. В течение последующих пяти месяцев (с июня по ноябрь 1955 года) предстояло сосредоточить в районе станции Тюра-Там еще более 12 тысяч человек. Всего на строительстве комплекса в первый год работало 15 тысяч строителей.



В качестве примера приведу строительство комплекса для "лунной программы" со сверхмощной ракетой-носителем Н‑1. В дальнейшем она явилась основой создания наземного комплекса для запуска многоразовой космической системы (МКС) "Буран", названной позднее многоразовым ракетно-космическим комплексом (МРКК) "Энергия-Буран".



Котлован под стартовое сооружение по программе "Буран" впечатлял своими размерами: 250×500 м, глубина - 50 м, объем земляных работ - 1,8 млн. кубометров. К 1981 году на создании наземного комплекса системы "Энергия-Буран" работало 36 тысяч человек.



Были построены два аэродрома, в том числе со взлетно-посадочной полосой длиной 4500 метров и шириной 84 метра для орбитального корабля "Буран".



Подробности строительства космодрома Байконур выходят за рамки нашего повествования. Скажу лишь одно - положение солдат-строителей было ужасным. Увы, никто из многочисленных "историков" Байконура не потрудился посчитать, сколько солдат погибло при строительстве полигона.



К февралю 1992 года на территории Байконура находилось 12 военно-строительных отрядов. Каждый по численности превосходил армейский полк, каждый имел собственную инфраструктуру, был полностью автономным. Располагались они в строгом геометрическом порядке вдоль асфальтированного шоссе, связывавшего все площадки запуска космических и испытываемых ракет и город Ленинск. И не только их: там же на боевом дежурстве стояли комплексы противоракетной обороны, а в шахтах - стратегические ракеты ответного ядерного удара.



В частности, на Байконуре был размещен полк (18 шахтных пусковых установок) самых мощных в мире ракет, получивших в НАТО название "Сатана". Причем, не обычных "чертей", а орбитальных, то есть Р-36-О. Они были способны сделать оборот и более вокруг Земли и поразить любую точку земного шара, будучи неуязвимыми для любой ПРО.



Ужасные условия в казармах, избиения офицерами стройбатовцев привели к солдатскому бунту в ночь на 23 февраля 1992 года. Об этом первые публикации появились лишь полтора десятилетия спустя.



Накануне Дня Советской армии часовой военной комендатуры на 118-й площадке открыл стрельбу из автомата по солдатам, которые начали штурм гауптвахты, чтобы освободить задержанных сослуживцев. Это и стало детонатором большого противостояния. Военные строители сожгли казармы, разграбили продовольственный склад, обчистили войсковую кассу, захватили грузовые КаМАЗы и двинулись в сторону города Ленинска.



К ним присоединился личный состав площадок 110, 113, 253 и другие части.



События могли привести к непредсказуемым последствиям, в том числе к захвату восставшими шахтных пусковых установок с ракетами, оснащенными ядерными боевыми частями.



Положение спас гражданский - глава городской администрации поселка Тюра-Там Виталий Бровкин, предложивший восставшим… отправиться в отпуск на месяц. Испуганные отцы-командиры согласились.



Почти немедленно с аэродрома Тюра-Там начались рейсы на Гурьев и Алма-Ату с "отпускниками". Все поезда, проходившие станцию Тюра-Там в обоих направлениях, то есть в Среднюю Азию и в центр, останавливались, и туда загружались "отпускники" с сопровождающими. По пути для "отпускников" было организовано вполне приличное питание. Формально их в конце пути домой должны были встречать местные военкоматы. Сведений о том, что хоть кто-нибудь из "отпускников" пожелал продолжить службу в "доблестных рядах", нет.



Уже в марте-апреле 1992 года большая часть строительных войск на Байконуре была расформирована.



Ровно через год, в феврале 1993 года, на Байконуре вновь произошел солдатский бунт. Но на сей раз возмутились не строители, а военнослужащие-ракетчики 95-й площадки, откуда стартовали ракеты 8К82К "Протон".



Около 80 человек попытались уехать из части на "мотовозе" - специальном пассажирском поезде, на котором специалисты добираются из города до места работы. После того, как попытка была пресечена, около 20 военнослужащих захватили КаМАЗ и скрылись на нем в степи. Причиной недовольства солдат стал факт недоукомплектованности подразделений, из-за чего воинам приходилось "вкалывать за троих".



Естественно, власти сделали все, чтобы информация о событиях на Байконуре не попала в центральную прессу. О них и теперь мало кто знает.