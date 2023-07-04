Кадровые перестановки в Таджикистане: Рахмон обновил дипломатический корпус

00:34 06.07.2023 В июне 2023 года президент Таджикистана сменил глав дипмиссий сразу в пяти странах и освободил от должностей двух заместителей министра иностранных дел. Эксперты объясняют массовые ротации дефицитом кадров в Таджикистане. Подробнее – в обзоре Ia-centr.ru.



Кадровые перестановки в МИД



Сразу двое дипломатов Таджикистана завершили работу в связи с уходом на пенсию: посол в Белоруссии и представитель страны при ЕС и НАТО.



Махмадшариф Хакдод освобожден от должности посла в Белоруссии и по совместительству в странах Балтии, которую он занимал с 2017 года. Его пост занял Бахтовар Сафарзода, который до этого назначения был заместителем генерального секретаря Совета Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ.



Примечательно, что оба чиновника, хотя и имеют опыт работы в структурах МИД, не являются карьерными дипломатами. Экс-посол начал работу на госслужбе в качестве эколога при Министерстве охраны окружающей среды. В период с 2005 по 2010 год успел побывать заместителем министра промышленности. Службу в международных организациях начал меньше 10 лет назад – в 2014 году. Сначала был заместителем генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества, а затем замминистра иностранных дел Таджикистана и по совместительству координатором страны по делам ШОС. Будучи главой дипмиссии в Белоруссии, развил активную медийную деятельность: помимо посещения протокольных мероприятий, встречался с представителями вузов и бизнесменами.



Его преемник – Бахтовар Сафарзода – по образованию юрист. На момент назначения послом ему исполнилось 40 лет. Политическая карьера посла началась в 2015 году с должности в нижней палате парламента. Через пять лет по той же парламентской линии он получил назначение в Совет Межпарламентской Ассамблеи СНГ, где и проработал до своего нынешнего назначения в Белоруссию.



И если смена главы дипмиссии в Белоруссии не является чем-то примечательным, то уход с должности Эркинхона Рахматуллозоды стал неожиданностью. Даже несмотря на то, что бывший представитель Таджикистана в ЕС, НАТО и по совместительству посол в странах Бенилюкса давно достиг пенсионного возраста, его долго не решались отозвать в Таджикистан.



Рахматуллозода является политическим долгожителем страны, бессменно проработавшим 15 лет в должности госсоветника по внешней политике (пост госсоветника равнозначен посту министра. – Прим. Ia-centr.ru). Считалось, что Рахматуллозода имеет определенное влияние на президента и условно относится к сторонникам многовекторной политики Таджикистана с уклоном в пророссийскую позицию. Его отъезд из Душанбе в 2016 году политологи посчитали признаком того, что с 2016 года Таджикистан взял курс на сближение с Западом. Последующие события опровергли эти предположения.



Преемник Рахматуллозоды – Музафар Хусейнзода – с 2016 года работал заместителем министра иностранных дел. О новом представителе Таджикистана в ЕС и НАТО известно немного. Он начал карьеру в МИД в 2000 году. За это время успел сменить пять должностей, в том числе возглавлял диппредставительство Таджикистана в Узбекистане и Малайзии.



Президент освободил от занимаемой должности еще одного заместителя министра иностранных дел - Шарафа Шерализоду. Он возглавит посольство Таджикистана в Швейцарии и станет представителем республики в ООН, сменив на этом посту Джамшеда Хомидова.



Юсуфа Шарифзоду освободили от должности посла в Республике Корее в связи с переходом на другую работу, о которой пока не сообщается. Вместо него дипмиссию возглавит Салохиддин Амриддинзода.



Также из-за смены места работы освобожден посол в Туркменистане Фаррух Шарифзода. Его должность занял Вафо Ниятбекзода, который ранее работал начальником Управления стратегических исследований МИД Таджикистана и специальным посланником Таджикистана по вопросам Афганистана.



Массовые ротации в 2023 году в Таджикистане последовательно затрагивали несколько ведомств. Зимой прошли "чистки" среди силовиков, причем большая часть увольнений прошла в рамках расследования уголовных дел, связанных с коррупцией. А в начале весны Душанбе сосредоточился на экономическом блоке правительства. Отчасти причиной такой последовательной кадровой политики является давняя тактика властей Таджикистана не давать чиновникам долго засиживаться на одном месте.



Образовательные учреждения



Последняя неделя июня ознаменовалась кадровыми перестановками в образовательном секторе. Так, новым заместителем министра образования и науки неожиданно стал Дилшод Сафарзода. По данным из открытых источников, он ранее не имел отношения к сфере образования. До своего назначения на пост был директором авиакомпаний "Таджик Эйр" и "Сомон Эйр", а также с июня 2022 года возглавлял Агентство гражданской авиации при правительстве Таджикистана.



Также постановлением правительства Мухаммадтоир Саидзода освобожден от должности директора Президентской школы для одаренных детей в городе Гиссар. Его повысили до директора Агентства по надзору в сфере образования и науки при президенте.



26 июня снят с должности заместитель директора Центра исламоведения при президенте Таджикистана Рустам Анварзода. Причины отставки не сообщаются.



Отставки в регионах



Большая часть региональных перестановок в начале лета 2023 года затронула север страны, а именно Согдийскую область. Президент освободил Раджаба Ашурзоду от должности председателя Зафарабадского района в связи с "переходом на другую работу". О новой должности экс-председателя пока не сообщается.



Временно исполняющим обязанности председателя района стал Зуфар Исмоилзода. Он являлся председателем исполкома правящей партии в Согде. По этой же причине снята с должности Мавсума Муини, которая являлась председателем города Бустон (ранее Чкаловск). Она выдвинута кандидатом в депутаты Маджлиси намояндагон Таджикистана. На ее должность назначена Нигора Гаффорзода. С 2020 года она возглавляла Комитет по делам женщин и семьи Таджикистана. Ее пост достался Фирузе Нуруллозоде, которая с 2018 года являлась заместителем председателя города Худжанда.



Последние значимые ротации в Согдийской области прошли в марте 2023 года и касались судебной ветви власти. Одновременно со сменой руководителя Экономического суда Душанбе анонсировал строительство таджикистанско-узбекистанского торгово-логистического центра.



В конце июня главы нескольких комитетов в правительстве сменили работу. Так, заместителем комитета по развитию туризма стал Зиедулло Салимзода, а первым замглавы ведомства стал Рустам Холматиен. Его предшественник Хабибулло Амирбекзода освобожден от должности, о новом месте работы чиновника также не сообщается.



Кроме того, в конце месяца появилась информация о похищении зампреда "Ориенбанка" Шухрата Исматуллоева. Это событие примечательно тем, что Исматуллоев является одним из приближенных людей Хасана Асадуллозоды - шурина президента Эмомали Рахмона. По информации СМИ, к похищению могут быть причастны бывшие силовики.



О причинах новых кадровых назначений в Таджикистане Ia-centr.ru рассказал кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Грозин.



– В июне 2023 года Эмомали Рахмон назначил на должности представителей в ЕС, НАТО и представителей в ОДКБ и СНГ двух заместителей министра. Может ли это говорить о приоритетах во внешней политике Таджикистана?



- Отчасти да. С одной стороны, эти назначения решают сугубо текущие вопросы и носят плановый характер. Текущая геополитическая турбулентность требует от Душанбе более пристального внимания к происходящим процессам. Таджикистану нужны квалифицированные специалисты, чтобы как минимум мониторить эти процессы, поскольку повлиять на них трудно.



С другой стороны, эти назначения носят вынужденный характер, поскольку в МИД существует серьезный кадровый дефицит и специалистов приходится выбирать поштучно.



– Какая роль отводится клановому фактору в кадровой политике? Мы видим, что определенные должности могут быть закреплены за выходцами из конкретных регионов.



- Такое ощущение и правда есть, но я не думаю, что это носит формализованный характер. Сама по себе бюрократическая структура Таджикистана устроена так, что необходимо соблюдать региональное представительство и баланс.



Для Таджикистана эта тема особенно болезненна, потому что гражданская война была отчасти вызвана и региональной диспропорцией во власти. Все крайне боятся повторения подобной ситуации, поэтому подобная кадровая политика является превентивной мерой.



- Многие перестановки вызывают вопросы. Например, назначение на пост заместителя министра образования человека, который возглавлял авиакомпании и агентство по гражданской авиации. Говорит ли это о дефиците управленцев?



- Эта проблема носит многофакторный характер. Соображения лояльности и региональной представленности многократно перевешивают профессиональные компетенции.



Нынешняя система мало отличима от того, что происходило в Таджикской ССР времен брежневского застоя. Всех устраивает подобная ситуация, и о ней, в отличие от других республик региона, даже не ведутся дискуссии. Я не удивлюсь, если спустя 10 лет мы снова будем обсуждать эту же проблему.



Тимур Альмуков Источник - ia-centr.ru

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