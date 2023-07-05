Мятежи и казни. В сегодняшнее российское общество вмурованы жуткие противоречия, чреватые катастрофой, - А.Проханов

08:47 06.07.2023

Мятежи и казни. В сегодняшнее российское общество вмурованы жуткие противоречия, чреватые катастрофой

Александр Проханов



История России полна мятежей и казней. Пушкин сказал:



В надежде славы и добра



Гляжу вперед я без боязни:



Начало славных дней Петра



Мрачили мятежи и казни.



Славный век Ивана Васильевича Грозного был полон крамолы, застенков и казней. Изменник Курбский, крамольники-бояре, пыточные приказы, дыбы и плахи. Стрелецкий мятеж в петровское царствование, кнуты, раскаленные клещи, топоры, утро стрелецкой казни.



Матушка-императрица Екатерина Великая. Пугачевский бунт. Пугачев с восставшими пошел на Москву. Перед ним города открывали свои врата. Пал Оренбург. Спасибо графу Панину, Александру Суворову. Пугачева в железной клетке привезли в Москву и рубили его на Болотной площади по частям.



Восстание декабристов. Картечь на Сенатской площади. Виселицы в Петропавловской крепости. Пять повешенных, сотни в оковах сгинули в Нерчинске.



Последнее романовское царствование. Германская война, заговор генералов. Генерал Алексеев на станции Дно выхватывает у Николая Второго отречение. И в итоге казнят не только царя, но и всех, кто стоял за спиной генерала Алексеева. Всех генералов, великих князей, дворянство, чиновничество, цвет русской интеллигенции, духовенство - всех, кто радовался отречению Николая, не вступился за него, был заодно с Алексеевым, русская история страшно покарала, превратив всю Россию в место казни.



При Сталине заговор и мятеж генералов. Железный гвоздь в колено мятежного Тухачевского, перелом позвоночника Эйхе, расстрелы Гамарника, Косиора, гигантские чистки в армии.



Трухлявая пора Горбачева. Жалкий писк ГКЧП. Войска Язова вошли в Москву, погромыхали и откатились обратно. А Язов в "Матросской Тишине" каялся и просил прощения у Раисы Максимовны, у этой капризной и глупой бабы. Нет большей казни для русского генерала.



И вот теперь Пригожин. Его мятежный корпус, идущий на Москву, сбивающий военные вертолеты, грозящий захватом Кремля и Министерства обороны, потом испарился, "как сон, как утренний туман".



Последует ли казнь изменника Родины? Окажется ли он в тюрьме для пожизненных "Черный дельфин", где его, скрюченного, будут водить по коридорам, перемещая из одной железной клетки в другую? Будут ли отлавливать заговорщиков по гарнизонам, пройдут ли чистки в армии и что будет с мятежным "Вагнером"?



Или где-то Меркадер, тишайший из тишайших, достает из футляра скрипки свой отточенный ледоруб?



Бессмысленно разбирать версии о мятеже Пригожина, искать противоречия в трактовках, морщить лоб в догадках, щурить глаза в язвительных подозрениях, шлепать языком в нелепых версиях.



Среди всех разнотолков президент Путин произнес одно ключевое слово - гражданская война. Он сказал: мятеж Пригожина нес в себе угрозу гражданской войны в России. Гражданские войны случаются, когда общество наполняется противоречиями. И эти неустранимые противоречия приводят к конфликту, к непомерным ужасам гражданской войны.



Если президент Путин предупредил об угрозе гражданской войны, значит, в сегодняшнее российское общество вмурованы жуткие противоречия, чреватые катастрофой. Их множество. Но среди них - три самые острые и насущные.



Безмерное богатство одних, малочисленных, бессовестных и жестоких. И вопиющая бедность других, живущих в нищете. В этом несправедливом владении русским лесом, газом, нефтью, недрами, русской землей, водой, небесами таится угроза взрыва.



Второе противоречие - беззаконие, произвол коррумпированных чиновников. Коррупция сожрала власть, поглотила правящий класс. Породила беззаконие и ненаказуемость, от которых страдают все слои населения. Коррупция чиновников приводит к неудачам армии, к предательству государственных интересов, мешает прохождению команд сверху донизу, рождает болезнь, именуемую непроходимостью.



И третья беда - русский фактор. Русский народ убывает по миллиону в год. И это иссыхание русского океана приведет к великой засухе, во время которой иссохнут и исчахнут все государственные уложения, все благие начинания, исчезнет само государство.



Три этих противоречия будут решены. Или их станет смягчать и устранять само государство, приступив к проекту "Очищение". Или их станет устранять стихия русской истории, которая проведет свой путь через мятежи и революции. Или, опираясь на эти трагические противоречия, появится яркий и блистательный самозванец, искуситель и демагог, обещая народу справедливое бытие, поведя свои отряды на Москву, как это делал Пугачев, обрастая по пути поверившими ему народными толпищами. И снова русская беда - падение государства, самозванец на троне.



Дай Бог, чтобы на этом перепутье русская история выбрала первый маршрут. Вразумила правителей, наделила их ясновидением, великим искусством управлять гигантской таинственной страной, распахнувшейся между трех океанов. Страной, имя которой - Россия.



В Кремле разбилось голубое блюдце,



И с колокольни колокол упал.



Зажглись над Русью люстры революций,



И начался кромешный русский бал.



Померкнут блестки мишуры мирской,



Повиснут флагов ветхие мочалки,



Когда в ночи промчатся по Тверской,



Сверкая пулеметами, тачанки.



Там будет кровь в озерах, как вода,



И упадут созвездья к горизонту.



Гремя огнем, пойдут на города



Танкисты из восставших гарнизонов.



Гори, гори, багровая звезда,



Над миром истлевающих останков.



Мне пели песню бронепоезда



На стылых разоренных полустанках.