В Казахстане задержан бандеровский пособник - гражданин РФ. Куда выдадут?

09:22 06.07.2023

В Казахстане арестовали любителя бандеровцев из Тулы

Михаил Рябов. 05.07.2023 16:39 (Мск) , МоскваПросмотров: 1125



Дзен, Казахстан, Криминал, Спецоперация



Бежавший из Тулы в Казахстан заукраинец Андрей Павлов задержан в Астане на 72 часа. Ему угрожает депортация в Россию, он пытается экстренно добиться от казахстанских властей статуса политического беженца.



Еще в начале СВО – в марте 2022 года Павлова оштрафовали по административной статье после того, как он прикрепил к куртке флаг Украины, надпись "Путин stop war" и красно-черный флаг гитлеровских коллаборационистов из УПА. Однако урок не пошел впрок – вскоре после Павлова было возбуждено уже уголовное дело за дискредитацию армии в соцсетях. Заукраинцу удалось сбежать за границу.



Бежавший из Тулы в Казахстан заукраинец Андрей Павлов задержан в Астане на 72 часа....



Сейчас Павлов находится в ИВС Астаны, его арестовали на 72 часа. Он написал ходатайство, чтобы ему присвоили статус политического беженца. В качестве аргумента также приводятся данные об инвалидности Павлова.