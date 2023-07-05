 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Казахстане задержан бандеровский пособник - гражданин РФ. Куда выдадут?
09:22 06.07.2023

В Казахстане арестовали любителя бандеровцев из Тулы
Михаил Рябов. 05.07.2023 16:39 (Мск) , МоскваПросмотров: 1125

Дзен, Казахстан, Криминал, Спецоперация

Бежавший из Тулы в Казахстан заукраинец Андрей Павлов задержан в Астане на 72 часа. Ему угрожает депортация в Россию, он пытается экстренно добиться от казахстанских властей статуса политического беженца.

Еще в начале СВО – в марте 2022 года Павлова оштрафовали по административной статье после того, как он прикрепил к куртке флаг Украины, надпись "Путин stop war" и красно-черный флаг гитлеровских коллаборационистов из УПА. Однако урок не пошел впрок – вскоре после Павлова было возбуждено уже уголовное дело за дискредитацию армии в соцсетях. Заукраинцу удалось сбежать за границу.

Бежавший из Тулы в Казахстан заукраинец Андрей Павлов задержан в Астане на 72 часа....

Сейчас Павлов находится в ИВС Астаны, его арестовали на 72 часа. Он написал ходатайство, чтобы ему присвоили статус политического беженца. В качестве аргумента также приводятся данные об инвалидности Павлова.

Источник - politnavigator.net
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