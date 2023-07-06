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Инфляция поглотила мир. Что будет дальше, - "New York Times"
09:24 06.07.2023

Инфляция стала тяжелым бременем для экономик многих стран мира: политики оказались не в силах взять рост цен под контроль, пишет NYT. Действовать нужно срочно, но осторожно: радикальные решения проблемы, по мнению авторов статьи, могут лишь усугубить ее.
Для многих крупных экономик мира цены растут слишком быстро, и политикам никак не удается взять их под контроль.

Во всем мире, от Мельбурна до Майами, людей тяготит бремя значительного повышения цен на товары первой необходимости.
Сильнейший за многие годы всплеск инфляции во многих странах с развитой экономикой подчеркивает способствующие росту цен глобальные факторы, а именно сбои, вызванные пандемией коронавируса.

Проблема актуальна для политиков многих стран, которые сталкиваются с аналогичными проблемами. В попытке взять инфляцию под контроль центральные банки быстро повысили ставки, чтобы замедлить рост экономик в надежде на снижение цен. Провал грозит дестабилизирующим периодом резкого роста цен. Более высокая и менее предсказуемая инфляция окажет давление на домохозяйства и предприятия, затруднив возможность планирования на перспективу.
Но если лица, определяющие экономический курс, отреагируют слишком агрессивно - причем все сразу, - то может случиться болезненное замедление глобального экономического роста. Это, в свою очередь, повысит риск серьезной рецессии, которая затормозит бизнес и оставит многих без работы. Учитывая потенциальные издержки, директивные органы не хотят переусердствовать и нанести своим экономикам больше ущерба, чем необходимо для снижения инфляции.

Многие центральные банки подходят к дилемме аналогичным образом и делают акцент на борьбе с устойчиво высокими темпами инфляции. Чиновники опасаются, что без соответствующих мер она может укорениться, и в таком случае процесс "втравливания" окажется еще более болезненным.

Руководители крупнейших центральных банков Северной Америки, Европы и других стран недавно заявили, что ожидают дальнейшего повышения ставок, поскольку инфляция хоть и замедляется, но все равно превышает типичные целевые показатели около 2%.

ФРС США подняла ключевую ставку до уровня чуть выше 5% с почти нулевых показателей в марте 2022 года и собирается повысить ее еще дважды до конца 2023-го. В Европейском центральном банке, который определяет экономическую линию для 20 стран, использующих евро, также ожидают дальнейшего повышения ставок, и без того достигших рекордного уровня с 2001 года. Банк Англии недавно удивил инвесторов, подняв ставку в 13-й раз до отметки, превышающей ожидаемую.

В США инфляция существенно выросла в 2021 году, но снизилась быстрее, чем во многих странах Европы. Отчасти это связано с тем, что последняя в большей степени подвержена последствиям российско-украинского конфликта, который взвинтил цены на продовольствие и энергоносители.

Однако без учета этих волатильных цен базовая инфляция во многих странах выглядит устойчивой. Это обращает внимание на общую проблему, с которой сталкиваются директивные органы: не динамичные цены на услуги растут куда быстрее, чем до пандемии.
Цены на трудоинтенсивные услуги, такие как медобслуживание и образование, зависят, как правило, от роста заработной платы и состояния экономики в целом. Одним словом, это тот тип роста цен, с которым центральные банки могут бороться повышением ставок с целью замедления процесса заимствований, ограничения расходов и в конечном счете охлаждения экономики.

На недавнем собрании руководителей центральных банков председатель ФРС Джером Пауэлл (Jerome H. Powell) заявил об отсутствии существенного прогресса с точки зрения инфляции в секторе услуг, включая отели, рестораны и банки.

Авторы: Карл Рассел (Karl Russell) и Жанна Смиалек (Jeanna Smialek)
The New York Times
6.07.23

Источник - иносми
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1688624640


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