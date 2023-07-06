Польский ясновидящий Яцковский вангует полный пипец в виде мировой водной катастрофы. "Пять часов утра..."

09:34 06.07.2023

Fakt

Польша

06 июля 2023

"Нас всех ждет катаклизм", - цитирует слова польского ясновидящего Кшиштофа Яцковского издание Fakt. Согласно его прогнозу, людям предстоит испытать это во сне. А с разрушениями столкнется все население планеты.

Кшиштоф Яцковский (Krzysztof Jackowski) делает очередное, очень тревожное предсказание. Это касается всего мира. Известный оракул говорит о катаклизме, последствия которого будут ощущаться на всей нашей планете. При этом, оказывается, нам предстоит испытать это во сне.



Кшиштоф Яцковский часто выступает в СМИ, то помогая искать пропавших без вести, то прогнозируя будущее поляков и полек. На этот раз он рассказал о приближающимся катаклизме.

Кшиштоф Яцковский предвещает чудовищный катаклизм. Тревожные слова

На своем видеоканале оракул опубликовал страшный ролик, в котором рассказал о надвигающейся катастрофе. Он говорил о воде, которая будет иметь для нас особое значение, когда этот катаклизм разразится.

"Нас на Земле ожидает катаклизм, о котором будет говорить весь мир, настолько он будет масштабным. Он на мгновение затмит всю ту ненормальность, в которой мы сейчас живем. Но эта ненормальность после того, как все пройдет, боюсь, вернется обратно. Я увидел все очень отчетливо (...). Если этот катаклизм станет большим, мы поймем ценность воды. Мы поймем, насколько важна и нужна нам вода", – подчеркнул предсказатель.

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Ясновидящий также рассказал, из-за чего должен произойти катаклизм. Он признался, что сначала ему казалось, что катастрофа будет связана с землетрясением. Однако позже предсказатель понял, что это не обязательно.



Яцковский уверен, что последствия катастрофы ощутят все жители планеты, с разрушениями придется столкнуться всем землянам.

"Пять часов... Пять пятнадцать, пять сорок пять ... Пять часов, возможно, утра. Я не уверен, что это будет естественное событие, но если оно произойдет, то будет чрезвычайно мощным", - резюмировал свои видения Кшиштоф Яцковский.

Автор: Мацей Лехочиньский (Maciej Lechociński)