Китай нацелился оставить самые современные самолеты США без радаров

09:44 06.07.2023

6 июля 2023,



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Увлекшись попытками ограничить технологическое развитие КНР, Вашингтон пропустил болезненный ответный удар.



Ограничения на экспорт галлия и германия в Пекине называют предупреждением о необходимости учитывать его интересы.

© CC0 Public DomainОграничения на экспорт галлия и германия в Пекине называют предупреждением о необходимости учитывать его интересы.

Вслед за главой Госдепа Энтони Блинкеном, который побывал с визитом в Пекине в прошлом месяце, в китайскую столицу 6 июля на три дня приезжает министр финансов США Джанет Йеллен. Как отмечается в сообщении американского Минфина, ее поездка последовала за директивой президента США Джо Байдена после его встречи с председателем КНР президентом Си Цзиньпином в ноябре прошлого года, направленной на углубление контактов между Вашингтоном и Пекином по ряду вопросов, в том числе по макроэкономике и глобальным финансам.



"Находясь в Пекине, министр Йеллен обсудит с официальными лицами КНР важность того, чтобы наши страны - как две крупнейшие экономики мира - ответственно управляли нашими отношениями, напрямую сообщали о проблемных областях и вместе работали над решением глобальных проблем", - говорится в сообщении.



Одна из таких проблем обострилась прямо накануне этого визита. Речь идет о неожиданном ударе, который Китай нанес в ответ на попытки США ограничить его технологическое развитие. Министерство коммерции КНР объявило о введении с 1 августа ограничений на экспорт галлия (Ga) и германия (Ge), которые являются важными компонентами при производстве полупроводников, электромобилей и оптоволоконных кабелей.



В частности, германий используется при производстве высокоскоростных компьютерных чипов, пластмасс, а также военного оборудования, включая приборы ночного видения и сенсоры для спутниковой съемки. Галлий применяется в радарах и устройствах радиосвязи, а также необходим для создания полупроводниковых лазеров и светодиодов. (Для удобства оба этих химических элемента называют металлами, хотя германий в полной мере им не является. Кроме того, их часто ошибочно причисляют к группе редкоземельных).



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Теперь китайским поставщикам необходимо будет получать лицензию на экспорт галлия и германия, указывая, в каких целях планируется их использование за рубежом. Такой шаг Пекина является ответом властям США, которые ранее ввели ограничения на поставки высокотехнологичных компонентов в КНР, отмечает Market Watch, который цитирует "Интерфакс".



Новые меры, как ожидается, приведут к росту расходов производителей чипов и аппаратного обеспечения. Акции ряда китайских металлургических компаний уже пошли вверх, так как инвесторы прогнозируют рост цен на их продукцию.



Введенные Пекином экспортные ограничения "явно рассчитаны на то, чтобы послать сигнал администрации Байдена, которая нацелилась на китайский сектор чипов и подтолкнула таких союзников, как Япония и Нидерланды, следовать этому примеру", отмечает Reuters. Аналитики, на которых ссылается агентство, охарактеризовали этот шаг как "важную контрмеру Китая в давней технологической битве между США и Китаем".



Со своей стороны китайское официальное англоязычное издание Global Times (GT) призывает США и их союзников прислушаться к позиции Пекина. "Вопрос теперь в том, как долго Вашингтон сможет игнорировать предупреждение о последствиях, когда Китай начнет принимать законные и разумные меры для защиты своей национальной безопасности и интересов", - говорится в редакционном материале, опубликованном 4 июля.



При этом подчеркивается, что, в отличие от США, которые оказывают давление на своих союзников, чтобы те сотрудничали в отношении антикитайских технологических санкций, действия Пекина на этот раз могут быть расценены скорее как сигнал о том, что Китай не будет пассивно наблюдать за попытками вытеснить его из глобальной цепочки поставок полупроводников.



Вместе с тем в другом материале GT говорится, что введенный Китаем экспортный контроль над галлием может ударить по оборонной промышленности США, поскольку Китай является ведущим мировым производителем и поставщиком этого металла, широко использующегося в наиболее современных образцах американского оружия.



Как рассказал GT китайский эксперт в области военной авиации Фу Цяньшао (Fu Qianshao), арсенид галлия (GaAs) и нитрид галлия (GaN) являются основными материалами для изготовления приемно-передающих модулей радаров с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), которые широко используются в современных боевых самолетах, военных кораблях и наземных установках.



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В частности, американские оборонные компании Raytheon и Northrop Grumman сейчас внедряют новые радарные системы на основе GaN. Последние модели радаров для палубного истребителя F/A-18E/F Super Hornet производства McDonnell Douglas и истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35 Lightning II, изготавливаемого Lockheed Martin, также содержат нитрид галлия.



При этом GT приводит оценку, согласно которой на Китай приходится около 85% мировых запасов галлия, "а это означает, что США и другие западные страны вряд ли смогут избежать использования китайских материалов без значительных затрат".



Стоит также отметить, что в конце августа 2022 года правительство России утвердило новый перечень дефицитных минеральных ресурсов вместо действовавшего с 1996 года. В новой версии он расширен с 29 до 55 видов полезных ископаемых и, в частности, включает галлий и германий. Как сообщал ТАСС, на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства 21 июня обсуждался вопрос обеспечения отраслей экономики соответствующими ресурсами.



Михаил Макаров