Коран Кенесары хана торжественно передан Духовному управлению мусульман Казахстана

09:47 06.07.2023

Государственный советник отметил, что Коран полностью изучен отечественными и зарубежными высококвалифицированными, опытными специалистами, которые единодушно определили, что он принадлежал Кенесары хану



4 июля



Глава государства на втором заседании Национального курултая в Туркестане сообщил об нахождении и возвращении в страну экземпляра Корана, подаренного знаменитым Маралом Ишаном Кенесары хану.

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что Коран Кенесары хана будет передан Духовному управлению мусульман Казахстана.

Сегодня по поручению Президента Государственный советник Ерлан Карин посетил муфтият и передал Коран Кенесары хана.

Государственный советник отметил, что Коран полностью изучен отечественными и зарубежными высококвалифицированными, опытными специалистами, которые единодушно определили, что он принадлежал Кенесары хану. Он также, подробно описав Коран, сообщил об его особенностях.

В торжественной церемонии приняли участие общественные деятели, представители интеллигенции, члены Национального Курултая и духовенство.