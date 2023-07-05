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    Кыргызстан   | 
НПО захватывают власть в Кыргызстане, - Канат Кожоев
10:46 06.07.2023

НПО захватывают власть в Кыргызстане
5 июля 2023 - Канат Кожоев

НПО захватывают власть в Кыргызстане

Журналисты издания "Kloop" (финансируемого из-за рубежа и давно получившего бы статус иноагента, если бы его сотоварищи не срывали раз за разом подписание соответствующего закона) озаботились нехваткой электроэнергии. Причем озадачились они этим вопросом не как положено – всесторонне изучив ситуацию и предложив свои варианты выхода из тупика, а так, как выгодно их зарубежным хозяевам.

"Пока Кыргызстан восполняет нехватку электроэнергии дорогими поставками из-за границы, его собственное электричество за копейки уходит в частные руки", - сетуют авторы исследования. Америку они, собственно говоря, не открыли. Это факт общеизвестный: наша щедрая страна делится и электричеством, и той же водой. Иногда просто сливая соседям воду за бесценок и совершенно ничего не получая взамен, кроме обещаний. Почему же это очередное расследование "Kloop"а" было многими воспринято как сенсация?

В нашем обществе есть несколько триггеров, каждый из которых в умелых руках манипуляторов может в любой момент сыграть роль спускового крючка. Что за триггеры? Независимость, демократия, свобода слова, гендерное неравенство… Ну и Бакиев.

Так уж повелось, что все, что так или иначе связано с Курманбеком Салиевичем и где можно, пристально вглядевшись, заметить его торчащие уши, народом встречается крайне негативно. Где всуе упомянут Бакиев – там плохо. Этого не должно быть никогда, этого нельзя допустить, с этим надо бороться, не жалея ни жизни, ни здравого смысла.

А между тем мы уже как-то писали, что Садыр Жапаров именно потому и явил себя состоявшимся, грамотным политиком, что не разрушил весь мир до основанья, не отмел все, существовавшее до него, не начал с нуля, а постарался у каждого предшественника позаимствовать нечто положительное. В самом деле: гораздо рациональнее, выводя страну из кризиса, использовать чужой положительный опыт, чем выискивать скелеты в шкафу и бесконечно обвинять своих предшественников.

"Kloop'овцы" раскопали информацию о 30 мегаваттах с Камбар-Атинской ГЭС-2, которые наш кабинет министров чуть ли не дарит некой фирме для снабжения вычислительного центра. И все бы ничего, если бы журналисты не охарактеризовали эту фирму как "связанную с кланом Бакиевых".

Как она связана с Бакиевыми? Да, в общем-то, никак. В связи с компанией "МБТ Строй" всплывает фамилия Алексея Ширшова. Который в определенные времена действительно был тесно связан с кланом и чье имя вошло во фразеологизм "ширшовские схемы". Что это за схемы в энергетике, как они работают и в чем их вред – расскажет мало кто из рядовых кыргызстанцев. Зато каждый уверенно скажет, что это плохо.

Так ли уж плохо, что в кыргызской электроэнергетике опять замаячил Ширшов? Вот если отбросить эмоции и прислушаться к голосу разума?

Не далее как 3 июля в Ташкенте состоялась встреча руководителей энергетических ведомств Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Стороны в очередной раз обсудили насущные вопросы энергообеспечения, реализацию совместного проекта по строительству Камбар-Атинской ГЭС-1. Как пишет пресса – "стороны пришли к полному взаимопониманию". То есть были полностью единодушны в том, что проблемы с электричеством есть, с ними надо что-то делать, и строительство ГЭС в этом очень поможет. Как обычно – никакой конкретики. Все только в общем и целом.

А фирма "МБТ Строй" выдвигает абсолютно конкретные, продуманные и взвешенные предложения. Компания готова модернизировать Камбар-Атинскую ГЭС-2, за свои деньги увеличив пропускную способность энергетической инфраструктуры, связывающей ГЭС с государственными сетями. А взамен получит право пользоваться электричеством.

"Что она будет делать с этим электричеством?" - задается вопросом журналист "Kloop'а". А не все ли вам равно? Если известно, что давным-давно назрела необходимость в модернизации, если люди готовы сделать это совершенно бесплатно и прямо сейчас?

Учредитель "МБТ Строй" Алексей Зайцев – крупнейший российский бизнесмен с годовым оборотом около 70 млрд рублей. Он отлично мог бы жить, не вкладываясь в энергосистему Кыргызстана. Очевидно даже для журналистов прозападных изданий: российских инвесторов, готовых играть по-крупному, заманить в Кыргызстан очень непросто. И если тому же Ширшову, которого подозревают в связях с фирмой "МБТ Строй", удалось "притащить" сюда Зайцева, а тот намеревается серьезно вложиться в ремонт нашего изношенного электрооборудования, - может быть, не стоит сейчас вспоминать Ширшову все его прошлые прегрешения и дать возможность показать себя с другой стороны?

А может быть, у независимых правозащитников, курирующих издания, подобные "Kloop'у", есть какие-то другие предложения по решению проблемы энергодефицита? Может быть, они полагают, что кто-нибудь другой будет ремонтировать и строить наши ГЭС бесплатно, чисто из гуманистических соображений? А может, они ждут, что для такого глобального сотрудничества с Кыргызстаном созреют западные товарищи? И тоже не попросят взамен ни цента?

Вряд ли кыргызские энпэошники и их средства массовой информации настолько наивны. Очередная буря в стакане воды поднимается совершенно сознательно. Наши так называемые правозащитники вообще отличаются удивительной способностью поднять бузу в самые судьбоносные моменты. Хотелось бы ошибиться, но цель, по всей вероятности, одна – вставить палки в колеса власти и сорвать проведение важнейших мероприятий. Что это, если не вредительство?

Как только в прошлом году наметились позитивные сдвиги в кыргызско-узбекских отношениях и встал вопрос об окончательном решении пограничных проблем – наша доморощенная оппозиция завела кемпир-абадскую шарманку и едва не поставила две страны на грань вооруженного конфликта.

Как только оставалось совсем немного до подписания многострадальных законопроектов об иноагентах и СМИ – местные правозащитники принялись шантажировать депутатов-подписантов срывом их вояжа в США. И не просто шантажировать и не просто срывать. Коалиция кыргызских правозащитников официально обратилась в соответствующие структуры с просьбой – нет, с требованием! – не выдавать здешним парламентариям шенгенскую визу. А не многовато ли правозащитники на себя берут, выступая, по сути, от имени всего народа? А не следует ли им быть чуть-чуть поскромнее? Кто они есть-то, возомнившие себя едва ли не единственной законной властью?!

Как только что-то сдвинулось в этом смысле с кыргызско-таджикской границей – на первый план снова вышли энпэошки и принялись раскачивать тему "неправильной" торговли электроэнергией. И как-то остается за кадром, что президент Жапаров еще в прошлом году дал бизнесмену Зайцеву кыргызское гражданство, а его однофамилец, глава кабмина рекомендовал государственному АО "Электрические станции" без тендера заключить договор о модернизации и реконструкции Камбар-Атинской ГЭС-2 с частной фирмой "МБТ Строй". Неужели, по мнению крикливых энпэошников, действующая власть не ведает, что и для чего творит?!

И еще одно событие, всколыхнувшее Кыргызстан, случилось аккурат в ходе обсуждения кыргызско-таджикских границ – и, вольно или невольно, оттянуло на себя внимание публики. Некая Алтын Капалова (такая же прозападная правозащитница-активистка), несколько лет боролась с судебной системой нашей страны за право дать троим своим детям, рожденным от разных отцов, вместо отчества – матчество. Наконец Конституционный суд не выдержал натиска и дрогнул, признав, что гражданин, достигший совершеннолетия, при получении паспорта имеет право вместо традиционного отчества взять себе матроним.

Кто она такая, Алтын Капалова? С чего бы вдруг судьям идти на поводу у отдельно взятой обиженной мужчинами женщины? А это все – из той же оперы: сидящие у западной кормушки "правозащитники" ведут себя как хозяева страны, как единственные, кому здесь все дозволено.

"Гражданские активисты" и в этом случае себе не изменяют и действуют по накатанной схеме (которая ни в чем не уступает ширшовской): задеть самые тонкие струны человеческой души (демократия, нарушенные права женщин), подменить понятия (многие из тех, кто согласен с Капаловой, уверены. Что речь идет не об отчестве, а о фамилии)… И опять – много шума, сломанные копья, взаимные оскорбления, грозящие вылиться во что-нибудь более опасное.

Не выливаются, скорее всего, по той простой причине, что – не сезон. Кыргызстанцы в соцсетях делают ставки, склоняясь к надвигающейся неспокойной осени.

Источник - vb.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1688629560


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