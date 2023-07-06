|Украинские силовики начали штурм Киево-Печерской лавры
11:09 06.07.2023
Игорь Шкапа
06.07.2023 10:17 (Мск)
Сегодня утром представители киевского режима под прикрытием вооруженной автоматами полиции взломали двери 70-го корпуса Киево-Печерской лавры (резиденция митрополита Онуфрия).
Об этом, передает корреспондент "ПолитНавигатора", в своем тг-канале сообщил адвокат Лавры протоиерей Никита Чекман.
"Представители Заповедника в сопровождении полиции, не имея каких-либо правовых оснований, сорвали замки и проникли в 70-й корпус", – написал он.
На появившихся роликах можно увидеть, как полиция проводит задержания верующих, которые пытаются сопротивляться.
После украинские силовики заблокировали 69-й корпус Лавры. Кроме того, захвачен 71-й корпус, где находится церковный магазин.
"Без какого-либо документа ворвались на территорию Лавры. В 6 утра они стали с автоматами у входа возле храма преподобного Агапита Печерского, чтобы даже верующие люди не могли попасть к нам", – рассказывает одна из прихожанок.
Кроме того, под Лавры пришли противники УПЦ, которые требуют от канонической Церкви убираться в Россию.