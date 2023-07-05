 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Китайский ответ на санкции - пример для России
11:14 06.07.2023

Власти Поднебесной не собираются безропотно сносить экономическое давление Запада

Татьяна Куликова

США накладывают санкции не только на Россию, Китаю тоже достается от стареющего гегемона - для того чтобы помешать технологическому развитию Поднебесной и в особенности разработкам в области искусственного интеллекта (ИИ), администрация Байдена ввела жесткие ограничения на экспорт в Китай современных технологий.

Более того, она требует того же от своих европейских союзников, и тем приходится слушаться и исполнять. Так, несколько недель назад Евросоюз принял новую стратегию экономической безопасности, в которой уделено особое внимание экспорту важных европейских технологий и которая разрешает ограничивать внешние инвестиции, если они могут угрожать национальной безопасности.

И эта стратегия уже начинает действовать. Так, 30 июня Нидерланды объявили о том, что они вводят ограничения на экспорт в Китай оборудования для производства чипов. А именно, нидерландская компания ASML - производитель самого передового в мире литографического оборудования - будет продавать в Китай устройства для производства наиболее современных чипов только в низкопроизводительных вариантах.

Дальше - больше: на днях газета Wall Street Journal сообщила, что американское правительство, вероятно, готовит ограничения на использование китайскими компаниями американских облачных сервисов, поскольку их использование позволяет китайским ИИ-компаниям работать на высокоскоростных процессорах без наличия собственных чипов.

Ответ Пекина последовал мгновенно, и он оказался весьма жестким. Китайские власти объявили о введении с 1 августа ограничений на экспорт германия и галлия - двух металлов, используемых в производстве полупроводников, телекоммуникационного оборудования, электромобилей и даже современных вооружений.

Зависимость западных стран от китайских поставок германия и галлия является критической. По данным британского журнала The Economist, доля Китая на мировом рынке галлия и германия составляет порядка 80%, а по данным британского исследовательского центра Critical Minerals Intelligence Centre, на Китай приходится 94% мирового производства галлия. Более того, в будущем значение галлия может еще увеличиться: сейчас разрабатываются технологии использования замены кремния нитридом галлия в производстве чипов, что вероятно позволило бы существенно улучшить некоторые их технические характеристики.

Мировые рынки бурно отреагировали на новость о китайских экспортных ограничениях: трейдеры не сомневаются в серьезности намерений Поднебесной. Так, по данным Reuters, галлий чистотой 99.99% подскочил в цене на Шанхайской бирже металлов почти на 6%, а германий прибавил в цене 3.2%. И теперь рынок ставит на то, что дальнейший рост котировок этих металлов будет весьма и весьма существенным. Прогнозируется, что китайские производители германия и галлия, даже серьезно сократив поставки на мировой рынок, смогут резко нарастить свои доходы.

Эта история является хорошим уроком и образцом для нашей страны. Ведь ответ российских властей на введение санкций и ценовых потолков оказался куда более беззубым. Всем известно, что, когда западные страны ввели ценовой потолок на российскую нефть, наши нефтяники стали продавать нефть с еще большими дисконтами - лишь бы хоть как-то продать. Мы писали об этом в статье "Цены после „потолка": Нефтяники зарабатывают, бюджет скудеет". Уж не говоря о том, что у России есть возможность нанести сильнейший удар по экономике западных стран, резко сократив экспорт никеля, палладия и других металлов, по которым у России высокая доля на мировых рынках.

Вероятнее всего, если бы в ответ на западные санкции Россия ввела ограничения на экспорт указанных металлов, то Запад бы десять раз подумал, нужно ли ему такое экономическое противостояние. Тем более, на фоне все еще высокой инфляции, которую пока не удается победить даже крайне жесткой денежно-кредитной политикой. Так, глядишь, они и отменили бы свои "ценовые потолки" и не посмели бы идти на новую санкционную эскалацию.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1688631240


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