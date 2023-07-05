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|Е.Пригожин ("Вагнер") отнюдь не прекратил борьбу. "Скоро увидите..."
11:28 06.07.2023
Пригожин записал первое аудиообращение после "ухода" в Беларусь и назвал цели "марша справедливости"
CentralAsia (CA) - Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин впервые за неделю записал аудиообращение. Оно было опубликовано 3 июля в близком к группировке телеграм-канале Grey Zone.
"Сегодня нам как никогда нужна ваша поддержка. Спасибо вам за это. Я хочу, чтобы вы понимали - наш "марш справедливости" был нацелен на борьбу с предателями и мобилизацию нашего общества. И думаю, что многое из этого нам удалось", - сказал он.
Пригожин также выразил уверенность, что в ближайшее время все увидят "наши следующие победы на фронте".
О своих дальнейших планах и о своем местонахождении основатель ЧВК Вагнера не сообщил.
Вечером 23 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ударе по "тыловым лагерям" его бойцов и пообещал ответ, военное ведомство обвинения отвергло. ФСБ заявила о возбуждении против Пригожина уголовного дела о подготовке вооруженного мятежа. Утром 24 июня основатель ЧВК заявил, что его бойцы контролируют военные объекты в Ростове-на-Дону. Президент Владимир Путин позже утром выступил с обращением, в котором назвал происходящее предательством.
Позднее о движении техники ЧВК через регион сообщили в Липецкой области, там стали намеренно разрушать дороги для ее остановки. Около 20:00 24 июня пресс-служба президента Беларуси Александра Лукашенко сообщила о его переговорах с Пригожиным и остановке движения бойцов ЧВК, а также предоставлении им гарантий безопасности. Пригожин объявил о возвращении сил "Вагнера" в лагеря.
27 июня ФСБ прекратила уголовное дело по факту вооруженного мятежа ЧВК "Вагнера" в России. Также в Минобороны РФ заявили, что начата подготовка к передаче тяжелой военной техники от ЧВК "Вагнер" в действующие подразделения Вооруженных сил России.
После окончания мятежа Пригожин лишь один раз выступал с заявлением. 26 июня его пресс-служба опубликовала 11-минутную запись, в которой он излагал свою версию случившегося и уверял, что не собирался "свергать режим".
В Кремле сообщали, что в рамках соглашения о прекращении мятежа Пригожин "уйдет" в Беларусь, а дело против него прекратят. Сам он не подтверждал и не отрицал это. 27 июня самолет бизнесмена совершил посадку на военном аэродроме Мачулищи под Минском. В тот же день Александр Лукашенко подтвердил, что Пригожин действительно находится в стране. С тех пор самолет Пригожина как минимум дважды летал между Россией и Беларусью; находился ли в нем бизнесмен - неизвестно.