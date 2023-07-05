Е.Пригожин ("Вагнер") отнюдь не прекратил борьбу. "Скоро увидите..."

11:28 06.07.2023

Пригожин записал первое аудиообращение после "ухода" в Беларусь и назвал цели "марша справедливости"



CentralAsia (CA) - Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин впервые за неделю записал аудиообращение. Оно было опубликовано 3 июля в близком к группировке телеграм-канале Grey Zone.



