Гурбангулы Бердымухамедов совершил хадж и обсудил инвестиции в Туркменистан с главой ИБР

11:32 06.07.2023

CentralAsia (TM) - В Саудовской Аравии председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов не только совершил хадж, но и обсудил привлечение инвестиций в Туркменистан, сообщает госинформагентство ТДХ.



Поездка проходила 29 и 30 июня. 30-го числа экс-президент совершил хадж в Мекке. Напомним, что в мае 2016 года Гурбангулы Бердымухамедов совершил умру (малое паломничество) в Мекку. Судя по кадрам телерепортажа, в этот раз его сопровождал внук Керимгулы. В июне 2022 года Керим совершил умру вместе с отцом, президентом Сердаром Бердымухамедовым.



Хадж и умра – паломничество в исламе. Однако хадж является одним из обязательных столпов ислама, то есть его раз в жизни должен совершить каждый мусульманин, если есть на это возможность. Умра – малое паломничество, которое не является обязанностью и совершается в любое время года, кроме месяца, когда проводится хадж. Они отличаются продолжительностью и количеством обрядов.



Затем, отмечает ТДХ, Гурбангулы Бердымухамедов по телевизору на канале "Аркадаг" посмотрел трансляцию открытия города Аркадаг.



В мечети Аль-Харам председатель Халк Маслахаты дал курбанлык-садака при участии туркменских паломников, делегации Туркменистана и официальных представителей Саудовской Аравии. По данным издания, в эти дни паломничество совершают около 2,5 тысячи туркменистанцев.



7 июня Управление Муфтия Туркменистана сообщило, что отправит на хадж в Саудовскую Аравию 2312 граждан. 11 июня президент Сердар Бердымухамедов подписал Распоряжение, разрешив 289 паломникам поехать на хадж в Саудовскую Аравию. Даты поездки – 22 июня – 15 июля.



Далее Гурбангулы Бердымухамедов обсудил двустороннее сотрудничество со специальным представителем эмира Катара Хади Бин Али Аль-Марри.



Уже в аэропорту экс-президент встретился с хякимом города Джидда принцем Саудом бин Абдуллах бин Джалави Аль Саудом и с президентом Исламского банка развития Ахмадом Мохамед Али Ал-Мадани.



На переговорах с главой ИБР обсуждалась реализация новых совместных инвестиционных проектов. Бердымухамедов говорил о приоритетности строительства международных транспортно-транзитных коридоров.



В заключение встречи экс-президент подарил Ал-Мадани свою книгу "Смысл моей жизни. Продолжение" и книгу "Город Аркадаг – город будущего", автора которой ТДХ не называет.