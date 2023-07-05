Французские морпехи с закрытыми лицами избивали участников беспорядков (начато скандальное расследование)

11:47 06.07.2023

Французские морпехи с закрытыми лицами избивали участников беспорядков: начато расследование

"Борцы с бунтовщиками" действовали "чересчур решительно"



На фоне прокатившихся по Франции протестов, хаоса и погромов в стране разгорается новый скандал. ВМС Франции расследуют заявления о том, что морские пехотинцы, находясь "вне службы", избивали подозреваемых в беспорядках.



Местные газеты сообщали, что так называемые борцы с беспорядками носили капюшоны и маски, чтобы задержать подозреваемых нарушителей спокойствия во время беспорядков, сообщает Agence France-Press.



ВМС Франции расследуют заявления о том, что морские пехотинцы в масках, не занятые на службе, расправлялись с бунтовщиками в западном городе Лорьян, где расположена крупная военная база, во время национальных беспорядков на прошлой неделе.



Местная газета Le Telegramme опубликовала фотографии групп так называемых борцов с беспорядками, которые были в капюшонах и масках, когда они задерживали и избивали предполагаемых нарушителей спокойствия в городе в пятницу вечером.



Газета Ouest France также опубликовала интервью с 25-летним мужчиной, который рассказал, что он является военнослужащим вооруженных сил и вмешался, чтобы поддержать полицию вместе примерно с 30 коллегами, чтобы не дать стране сгореть.



Подразделение ВМС Forfusco, базирующееся в Лорьяне, "начало расследование, которое продолжается. Пока не станут известны результаты, дальнейших комментариев не будет", - говорится в заявлении министерства обороны Франции для информационного агентства AFP.



Мэр Лорьяна Фабрис Лоэр сообщил агентству AFP, что он не смог подтвердить, что произошло, но признал, что "видел людей в масках. Мы думали, что они бунтовщики."



"Что для меня важно, так это то, что говорит Forfusco", - сказал мэр, добавив, что он обеспокоен влиянием инцидента на репутацию его города.



Прокурор Лорьяна Стефан Келленбергер заявил в среду, что расследование не проводилось из-за отсутствия какой-либо юридической жалобы или "конкретного или объективного элемента", оправдывающего это.



Неназванный полицейский, которого цитирует Le Telegramme в выходные, рассказал, что сотрудники правоохранительных органов сначала позволили "борцам с беспорядками" вмешаться, "потому что это помогало нам", прежде чем они поняли, что "они действовали слишком решительно".



Газета процитировала свидетеля, который сказал, что мужчины называли себя "патриотами".



Согласно веб-сайту министерства обороны, Forfusco состоит из стрелков морской пехоты и спецназовцев-коммандос, отмечает Agence France-Press.



За последнюю неделю во Франции было арестовано более 3500 человек, что стало самым масштабным актом насилия в городах страны с 2005 года. Поводом для этого послужило смертельное ранение подростка североафриканского происхождения полицией во время остановки транспортного средства на западе Парижа.



Беспорядки распространились на десятки других населенных пунктов и привели к ожесточенным дебатам о расизме в силах безопасности и неравенстве во французском обществе.



Андрей Яшлавский