Уроженец Алма-Аты возглавил главное информ-агентство России - ТАСС

12:00 06.07.2023 Автор фильмов про Путина и Крым назначен гендиректором ТАСС. "Это больше, чем кадровое решение"



Алексей Иванов



5 июля премьер-министр Михаил Мишустин своим распоряжением освободил Сергея Михайлова от должности генерального директора ТАСС. Михайлов ушел якобы "по собственному желанию". Новым руководителем российского государственного федерального информационного агентства назначен Андрей Кондрашов, который до этого работал первым заместителем генерального директора ВГТРК.







Андрей Олегович Кондрашов родился 30.06.1973 в Алма-Ате. Окончил факультет журналистики Международного независимого эколого-политологического университета (МНЭПУ) в Москве, позже - магистратуру Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по специальности "Политология". С ноября 1992-го состоял в штате Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК). Освещал события в горячих точках - Ингушетии, Северной Осетии, Таджикистане, Чечне, на Балканах, в Афганистане и т. д. С 1999-го трудился в московской редакции "Вестей": специальный корреспондент, политический обозреватель, ведущий. Одно время работал в кремлевском пуле. В июле 2016-го назначен директором дирекции программы "Вести". С января по март 2018-го являлся пресс-секретарем избирательного штаба кандидата в Президенты РФ Владимира Путина. 2.04.2018 назначен первым заместителем генерального директора ВГТРК. Автор известных документальных фильмов "Крым. Путь на Родину", "Путин", "Валаам", "Время России", "Война за память", "Война за воду", "Зерно", "Афган", "Стена", фильма-расследования "Березовский". Организатор международного фестиваля "Дорога на Ялту". За поддержку спецоперации находится под санкциями всех стран Евросоюза и Канады, внесен в черный список бандерлогов и черный список ФБК* (последними объявлен "разжигателем войны"). 27.06.2023 награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени ("за большие заслуги в развитии телевидения и радиовещания, многолетнюю плодотворную деятельность"), ранее награжден орденом Дружбы ("за высокий профессионализм и объективность в освещении событий в Республике Крым"), медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней, благодарностью Президента РФ. Лауреат премии ТЭФИ в номинации "Ведущий информационных программ" и специальной премии ТЭФИ "За отражение истории". Заслуженный журналист Российской Федерации. Член Общественного совета при МВД РФ, член Центрального штаба Общероссийского народного фронта, почетный член Российского военно-исторического общества. Жена Ирина - художница, дочь Анна занимается музыкой, представляла Москву на всероссийском конкурсе игры на фортепиано. Кондрашов далек от соцсетей, любит фотографировать, читать книги о политике и авиации, увлекается рыбалкой и горными лыжами. Добавим, что он - инициатор строительства первого в России храма во имя преподобномучеников воинов Александра Пересвета и Андрея Осляби Радонежских в Севастополе (освящен в мае 2017 года).



Сергей Владимирович Михайлов родился 17.03.1971 в Архангельске. Окончил отделение связей с общественностью факультета международной журналистики МГИМО, где познакомился с Владимиром Мединским. В начале 1990-х был президентом мгимошной Ассоциации молодых журналистов "ОКО", сооснователем и партнером рекламного агентства "Корпорация "Я"". В 1993-м создал агентство по развитию общественных связей "Михайлов и партнеры" (одна из крупнейших PR-компаний в РФ того времени); являлся управляющим партнером до 2004-го. В нулевых - президент Ассоциации компаний-консультантов в области связей с общественностью (российское подразделение Международной ассоциации консультантов в области связей с общественностью, International Communications Consultancy Organisation), советник президента компании "Российские железные дороги", начальник департамента по связям с общественностью ОАО "РЖД", начальник департамента корпоративных коммуникаций ОАО "РЖД", член правления ОАО "РЖД". Входил в рейтинг "1000 самых профессиональных менеджеров России" (группа "Профессиональные услуги"), проводимого Ассоциацией менеджеров России и газетой "Коммерсантъ". В декабре 2009-го вошел в резерв управленческих кадров, находящихся под патронажем президента РФ Дмитрия Медведева. Занял первое место в рейтинге "ТОП‑1000 российских менеджеров" Ассоциации менеджеров России в номинации "Рейтинг директоров по общественным и корпоративным связям 2011 года". 17.09.2012 назначен генеральным директором ИТАР-ТАСС, сменив Виталия Игнатенко (соавтор сценария документального фильма о Леониде Брежневе "Повесть о коммунисте" в середине 1970-х, замзавотделом международной информации ЦК КПСС в первой половине 1980-х, руководитель пресс-службы и помощник Михаила Горбачева на излете катастройки, вице-премьер во времена ельцинщины, ныне гендиректор телеканала ОТР). В 2013-м избран председателем Совета руководителей государственных информационных агентств СНГ. В 2013-16 годах занимал должность президента Organization of Asia-Pacific News Agencies. Член Совета при Президенте РФ по русскому языку, Общественного совета при Роскосмосе, Союза журналистов России, Союза журналистов Москвы. Сооснователь (1991) и почетный член Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), член Международной ассоциации по связям с общественностью и Американского общества по связям с общественностью. Глава медиасовета Ассамблеи народов Евразии, глава рабочей группы по медиаобеспечению в составе координационного совета при секретариате "Форума партнерства Россия - Африка". Награжден орденом Дружбы, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медалью "За развитие железных дорог", благодарностями Президента РФ и министра культуры РФ (вышеупомянутого Мединского), почетной грамотой Республики Дагестан. Лауреат премии "Золотое перо", премии "Медиаменеджер России", премии Ab Ovo РАСО "За особый вклад в развитие индустрии общественных связей". Женат на Юлиане Слащевой (председатель совета директоров киностудии "Союзмультфильм", председатель правления Ассоциации организаций индустрии анимационного кино, генеральный директор киностудии им. М. Горького, член совета директоров Роскино, экс-гендиректор холдинга "СТС Медиа", экс-пиарщица олигарха Михаила Прохорова в качестве президента PR-агентства "Михайлов и партнеры", координатор множества крупномасштабных PR-кампаний для транснациональных корпораций и олигархических структур, "Ростеха", "Роснано", "Сколково", мэрии Москвы и др.; бывшая супруга близкого чубайсовского соратника Андрея Трапезникова, имеет дочь и двух сыновей).



"Мы рассчитываем, что уникальный опыт коллектива и многолетние традиции станут основой для качественного нового этапа развития государственного информагентства. Я уверен, что Андрей Олегович Кондрашов, который не нуждается в представлении, успешно справится с этой задачей, он более 30 лет в профессии, имеет многосторонний опыт и репортера, и затем руководящий опыт. Поэтому коллектив ТАСС будет в надежных руках. Мы хотим пожелать со стороны правительства нашему российскому информационному агентству постоянного расширения аудитории и информационного присутствия в мире", - заявил в эфире телеканала "Россия 24" вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, Михайлов намерен сосредоточиться на "новых проектах".



"Я, конечно, горд, это огромная честь отныне работать с вами, с прославленным коллективом, в абсолютно самом легендарном СМИ РФ, потому что в будущем году агентству ТАСС исполняется 120 лет. Есть ли куда дальше развиваться? Конечно, есть, расскажу о некоторых проектах очень скоро. Возьмемся вместе за общее дело, будем работать вместе, беремся за работу. При той поддержке правительства, спасибо отдельно Дмитрию Николаевичу (Чернышенко - Прим.), которая оказывается и ВГТРК, и ТАССу, если эта поддержка будет прежней, мы будем счастливы", - обратился Кондрашов к сотрудникам ТАСС.



Может ли уход Михайлова стать началом обновления "информационной команды Кремля"? Вероятно. По слухам, наверху резко усилились претензии к работе ТАСС, наступило время решительных действий, - и потребовался Кондрашов, государственник и просто человек порядочный. Ранее он рассматривался как кандидат в руководители ВГТРК, но подобный ход событий всякий раз блокировали элитные группы.



А там, глядишь, вполне приличное начальство внезапно нарисуется и на других гос/окологосресурсах. А к старым, сислибовским, заматеревшим, якобы непотопляемым - придут довольные силовики со своими объемными папочками.



Распоряжение Мишустина диванные аналитики иногда связывают с ослаблением Ковальчуков. Либо с ослаблением кого-то еще. В любом случае, Кондрашов гораздо предпочтительнее четы пиарщиков Михайлов - Слащева с их давними связями на Западе (обойдемся без слова "бритиши") и целым выводком сбежавших туда персонажей.



"Большой любитель дорогих сигар и красивой заграничной жизни Сергей Михайлов освобожден от должности генерального директора ТАСС по собственному желанию", - констатировал журналист Сергей Мардан. "В экспертном сообществе посчитали подобные кадровые перестановки сенсационными", - отметил "Царьград".



Политолог Максим Жаров: "Смена гендиректора ТАСС произошла после "ночной" встречи Путина с Мишустиным. ТАСС с советских времен имеет подчинение правительству, но управляется, естественно, из Кремля. Поэтому перед нами не только первый весомый отголосок событий 23-24 июня, но и вполне себе старт кадровых ротаций в рамках решения "проблемы-2024". К ТАСС в последнее время было много претензий, посмотрим в какую сторону от них поведет агентство "команда ВГТРК"".



Политолог Вадим Сипров: "Новым гендиректором агентства назначен Андрей Кондрашов, телеведущий и автор документальных фильмов "Крым. Путь на Родину" и "Путин"; в отличие от предшественника, он смог более четко обозначить позицию государственника. Результатом этой кадровой замены, скорее всего, станет корректировка редакционной политики государственного информагентства - следует ожидать переориентации на консервативные ценности, большей активности в освещении СВО и суверенизации России".



Политолог Марат Баширов: "А говорили, что кадры не обсуждались. Еще как обсуждались и это только начало. ТАСС отрезали от "партии перемирия". Смена гендира в ТАСС - это больше, чем кадровое решение (по-крайней мере, хочется надеяться на это). ТАСС - изначально "Телеграфное агентство Советского Союза", а не придуманное ныне "Телеграфное агентство связи и сообщения". А корни агентства еще глубже. В 1902 году министр финансов Сергей Витте предложил создать Торгово-телеграфное агентство (ТТА), а император России Николай II наложил резолюцию: "Государь Император соизволил одобрить как самую мысль, так и расходы". Потом было много названий, но с 30-х и к началу 90-х прошлого века осталось именно "ТАСС". Поколению граждан, заставших времена СССР, фраза "ТАСС уполномочен заявить" знакома и связана с внешнеполитическими событиями. То есть, ТАСС был рупором КПСС и "передового отряда партии - КГБ" (где нынешняя СВР была частью Комитета). Во времена Великой Отечественной войны был знаменитый проект "Окна ТАСС", который рассказывал о подвигах наших воинов. И у меня вопрос: а вы видели "Окна СВО"? Я без намека, а открытым текстом говорю о редакционной политике агентства в последние годы. При Ельцине агентство превратилось в ИТАР-ТАСС, а в 2014-м вернулось к прежнему сокращенному названию ТАСС. В последние годы оно - агентство - было "никаким", бесцветным, изредка вбрасывавшим нужные "темки" внутренним врагам России. Ну, и ело госбюджет. Очень надеюсь, что господин Кондрашов вернет величие ТАСС - телеграфному агентству справедливости и совести".



Глава Крыма Сергей Аксенов: "Поздравляю Андрея Олеговича, желаю ему успехов!"



* группировка-иноагент, признанная нежелательной в России и запрещенная как экстремистская Источник - Завтра

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