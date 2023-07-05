Не Турция, а Туркмения больше подходит для роли лидера тюркского мира, - Сардар Арыков

12:10 06.07.2023

Почему нищая Турция со своей кровавой историей, а не богатая и процветающая Туркмения - историческая родина тюркских народов с ее богатейшим цивилизационным наследием - претендует на роль центра тюркского мира? Этот вопрос необходимо прояснить именно сейчас, когда Анкара все чаще заявляет о себе как о лидере всех тюрков. Ведь даже этнически Туркмения имеет гораздо больше оснований представлять тюркский мир, нежели Турция.



Современное население Турции - это смесь всех народов, когда-либо находившихся под властью Османской империи. Впрочем, этнический фактор не главный.



Османские турки систематически отказывались от ислама всякий раз, когда устраивали резню христианского населения на Балканах или в Армении. Истинный мусульманин никогда не будет резать христиан. Потому что для правоверного мусульманина Иса - Иисус Христос является таким же пророком, как и любой другой библейский пророк. А османские турки и их наследники-кемалисты навсегда запятнали себя геноцидом христиан - армян, греков и ассирийцев - и, следовательно, не могут претендовать на роль центра турецкого мира. Кстати, одно из толкований слова "туркмен" - "правоверный тюрок".



Как можно сравнивать башибузуков с колыбелью цивилизации - Центральной Азией? Ну и, наконец, меркантильный вопрос: что есть у османских турок из природных ресурсов? Почему страны Центральной Азии должны служить нищим османским туркам, возомнившим себя старшим братом всех тюркских народов (на самом деле туркмены и узбеки являются родоначальниками тюркских народов), сырьевым придатком?



Если уж Турция претендует на роль лидера в тюркском мире, то пусть направит свои усилия на ликвидацию технологического и научного разрыва между странами Средней Азии и западным миром. Это пока единственное, чего не хватает Туркмении и другим среднеазиатским государствам для того, чтобы стать центром тюркского мира.



Впрочем, технологии - дело наживное. Страны Центральной Азии давно и успешно работают над данным вопросом, и с Турцией или без нее, но рано или поздно туркмены, узбеки, казахи, киргизы, представят миру свои ноу-хау.



Хотя уже сейчас есть чему поучиться у туркменов или узбеков. Например, миролюбию, умению уважать другую культуру и поддерживать добрососедские, взаимовыгодные отношения с соседями.



И надо полагать, что тюркский мир во главе с Центральной Азией будет безопасным и миролюбивым - на благо не только тюркским народам, но и всему мировому сообществу.



В заключение добавлю следующее. Сейчас очень модно стало говорить о многовекторности во всем - и в политике в первую очередь. И здесь совершенно непонятно желание России и Китая инвестировать в Турцию. Впрочем, эти инвестиции тоже нужны. В контексте многовекторности. Но ведь ни для кого не секрет, что Турция - это проект США и Британии еще со времен Мустафы Кемаля.



И тут возникает вопрос: зачем России финансировать проект своих геополитических противников? Ведь Турция - член НАТО и не скрывает своих территориальных претензий к России, которые охватывают не только Северный Кавказ и Поволжье, но и вообще все территории, на которых живут тюркские народы.



Кстати, у России богатый опыт не только мирного сосуществования, но и процветания с тюркскими народами, населяющими эту страну. Русские и татары вместе победили уже не в одной войне - и еще не раз победят. Так что и Россия вполне может претендовать на роль центра тюркского мира. В этом контексте союз России с государствами Центральной Азии сделает евразийскую державу не только реальностью, но и крупнейшим, сильнейшим и самым процветающим политическим и экономическим объединением, когда-либо существовавшим в истории.



Народы Центральной Азии и Россия имеют богатый совместный исторический опыт. Из этого опыта полезно будет взять все лучшее, что было и есть в двусторонних отношениях, а негатив в виде имперских амбиций и порождаемого ими радикального ответа в форме радикальных политических и религиозных течений пусть навсегда останется в прошлом.



Основой новых отношений между Россией и странами Центральной Азии должно стать равноправие и взаимовыгодное сотрудничество. Во всяком случае, едва ли у кого-то в России или у ее соседей на юге есть желание служить неоосманизму и его западным хозяевам.



Сардар Арыков

5.07.23