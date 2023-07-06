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Франция качается, но может и утонуть, - Максим Соколов
12:46 06.07.2023

Франция качается, но может и утонуть
Максим Соколов
публицист
6 июля 2023,
Уже изрядное количество времени не являются актуальными восторги наших предков.

"Друзья! сестрицы! я в Париже!
Я начал жить, а не дышать!"

Или более развернутое карамзинское из "Писем русского путешественника" –

"Я в Париже! Эта мысль производит в душе моей какое-то особливое, быстрое, неизъяснимое, приятное движение… Я в Париже! – говорю сам себе и бегу из улицы в улицу, из Тюльери в поля Елисейские, вдруг останавливаюсь, на все смотрю с отменным любопытством. Что было мне известно по описаниям, вижу теперь собственными глазами – веселюсь и радуюсь живою картиною величайшего, славнейшего города в свете, чудного, единственного по разнообразию своих явлений".

Летом 2023 года трудно предаться такому сентиментализму.

Хотя бы потому, что сношения с Францией затруднены до чрезвычайности. Поезда уже очень давно не ходят, а теперь не летают и самолеты. Вместо прежних трех с половиной часов окольный путь с пересадками занимает полсуток. До Китая получается быстрее. Плюс к тому валютная блокада. Российские денежные карты не действуют, отчего былое простейшее проживание и пропитание теперь сопряжено с экстраординарными трудностями. Культурные, спортивные etc. сношения также урезаны до нуля.

Сперва это отчасти травмировало, теперь к этому привыкли, и, казалось бы, отношение к тому, как во Франции мятутся народы и князья замышляют тщетное, должно быть подобно беседе немецких бюргеров из "Фауста" –

"Как где-то в Турции, в далекой стороне
Народы режутся и бьются".

А нам-то что? Если бы в Австралии или в Аргентине пошла свалка а-ля франсез, наверное, так бы и было. Но все-таки исторически-культурная близость к прежней Франции остаточно велика, поэтому не все готовы судить столь охлажденно. К тому же французское начальство очень активничает в украинской кампании, отчего чисто французские проблемы воспринимаются в России, как иллюстрация к пословице "Чужую (т. е. украинскую) беду на бобах разведу, а свою беду к рукам не приложу". Что умножает злорадный интерес россиян к мятежам в Галлии.

Отчего и раздаются суждения в том духе, что Франция движется под откос, а последние события говорят о том, что это движение чрезвычайно ускорилось. Иные даже пророчат в духе В. Я. Брюсова: "И волки будут выть над опустелой Сеной". Кто и где будет выть, сказать сложно, поскольку есть и противные мнения о дальнейших вилах Франции.

Одни указывают, что ничего вообще не происходит, а в России безумно нагнетают. В доказательство ссылаются на собственный опыт – "А в моем парижском околотке тишь, гладь и Божья благодать. И вообще мне из Парижа виднее". Насчет тихого околотка – это сущая правда. Почти никогда не бывает так, чтобы весь большой город, не говоря уже о большой стране, был охвачен погромами. Вроде бы ничего не слышно о погромах на острове Сен-Луи. А ведь это самый центр – центрее некуда. Вроде бы и на Сите нет безобразных терроризмов республиканских. Вероятно, можно было бы найти в Париже тихие улочки и в августе-сентябре 1792 года.

Другие, признавая, что буйства и вправду имеют место – "С дворцов срывая крыши, чернь рвалась к добыче вожделенной", – указывают, что вообще-то не впервой, а Франция от этого не погибла. О том говорит и герб города Парижа, изображающий кораблик на волнах. С подписью "Fluctuat nec mergitur" – "Качается, но не тонет". Буйства и даже прямая резня случались и прежде. Религиозные войны XVI века, Фронда, череда революций, Парижская коммуна, 1968 год. Что не помешало Франции стать великой державой и сохраниться в этом качестве. "Качается, но не тонет". И почему при Макроне – пусть он и неважный кормчий – страна вдруг должна утонуть?

Тут, наверное, важно соотношение политики и хозяйства. Если хозяйство устойчиво и долгосрочно растет, мощь державы крепнет, то всякие эксцессы, пусть и вредные, и болезненные, могут подтормозить развитие, могут нанести ущерб, но если костяк здоровый, мясо быстро нарастает. Как хозяйство росло при Наполеоне III, так оно росло и при Третьей Республике, и буйства Парижской коммуны были не в состоянии сбить эту тенденцию. Равно как экономическая мощь послевоенной Франции (наследством которой страна во многом живет до сих пор) закладывалась в 1950–1970-х годах, и на этот восходящий тренд безобразия 1968 года не повлияли.

Если бы Франция по-прежнему была восходящей (или, по крайней мере, устойчиво сохраняющей свои позиции) страной, нынешние буйства, чинимые инородцами (хотя и с французским паспортом в третьем уже поколении), можно было бы рассматривать, как политический триппер. Неприятно, но от этого не умирают.

Однако милая Франция уже 15 лет как минимум находится в состоянии устойчивой стагнации. А при Макроне, пришедшем к власти со словами "Вперед, Франция!", эта стагнация только ускорилась. Когда к ней добавляется еще буйство черни, которого страна не видела полтора века, кораблик может и потонуть. Во всяком случае, для полной уверенности, что все будет, как всегда, оснований уже недостаточно.

Источник - vz.ru
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