Кырпрезидент Жапаров лично санкционировал арест своего племянника-коррупционера

12:51 06.07.2023

Пресс-секретарь Жапарова подтвердил информацию о задержании родственника президента

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СОБЫТИЯ

15:18, 6 июля 2023 4943



Продолжение: Племянник Садыра Жапарова водворен в СИЗО-1 до 26 июля

"Сводка" (АКИpress) – Задержанный Улан Жапаров действительно является родственником президента Садыра Жапарова. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Эрбол Султанбаев.



По его словам, Улан Жапаров подозревается в участии в коррупционных схемах, связанных с вопросами на таможне.



"Узнав об этом, президент Жапаров лично потребовал принять все законные меры в отношении подозреваемых. Данный случай еще раз свидетельствует о том, что в борьбе с коррупцией нет избирательности.



Любой гражданин, несмотря на свои родственные или другие связи, в случае совершения преступления или правонарушения, будет привлекаться к ответственности по всей строгости закона. Если дело связано с коррупцией, то и в обязательном порядке возмещать ущерб.



Это требование главы государства", - пишет Султанбаев.



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Жапаров Улан Ракымжанович, 1991 года рождения, водворен в СИЗО-1 до 26 июля, сообщили редакции "Сводка АКИpress" в пресс-службе Первомайского районного суда.



Такое решение вынес райсуд 3 июля.



По словам начальника пресс-службы МВД Тилека Оторова, расследованием занимается Следственная служба МВД.



В свою очередь пресс-секретарь президента Садыра Жапарова Эрбол Султанбаев подтвердил, что задержанный является племянником главы государства и он подозревается в участии в коррупционных схемах, связанных с вопросами на таможне.



"Любой гражданин, несмотря на свои родственные или другие связи, в случае совершения преступления или правонарушения, будет привлекаться к ответственности по всей строгости закона. Если дело связано с коррупцией, то и в обязательном порядке возмещать ущерб. Это требование главы государства", - отметил Султанбаев.



Ракымжан Жапаров - двоюродный брат Садыра Жапарова.