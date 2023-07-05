КирЦИК лишил депутатского мандата неучей Алимжанова и Исмаилова (оба - ошские узбеки). Купили диплом на базаре...

12:54 06.07.2023

ЦИК лишил мандата депутата Фархода Алимжанова из-за поддельного диплома



Предыстория: Комиссия Минобразования рекомендовала отозвать дипломы депутата ЖК Фарходбека Алимжанова

Бишкек (АКИpress) – Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов 6 июля отменила регистрацию кандидата в депутаты Жогорку Кенеша от партии "Альянс" Фарходбека Алимжанова.



Согласно решению ЦИК, отменены решения относительно его депутатского мандата.



К такому заключению ЦИК пришел после заслушивания информации Минобразования и науки относительно его получения диплома вуза. Комиссия Минобразования выявила, что диплом Алимжанова выдан с грубыми нарушениями, он не сдавал госэкзамены, так как не находился в Кыргызстане.



"Комиссия пришла к выводу о том, что диплом на имя Алимжанова от 25 августа 2016 года выдан с грубым нарушением, и рекомендует аннулировать результаты экзаменов третьего и четвертого семестров, отозвать диплом, выданный на Ф.Алимжанова, далее отозвать диплом АУПКР (магистратура). Также комиссия рекомендовала предусмотреть ответственность администрации вуза, допустившей грубые нарушения", - сообщил первый заместитель министра образования и науки Уланбек Усеков.



Как ранее сообщалось, образование у Фарходбека Алимжанова следующее: в 2016 году окончил Ошский государственный университет по специальности "экономика", а в 2018 году - Академию государственного управления при ПКР по направлению "Государственное и муниципальное управление".



Аналогичное решение ЦИК приняла и по Фархату Исмаилову. Как выяснилось, по данным комиссии Министерства образования и науки, он не значился в списке студентов КНУ в указанные им годы. Его диплом по специальности "Бухгалтерский учет и аудит" признан недействительным, как и полученная позже степень магистра юриспруденции.

Напомним, материалы ГКНБ в Центризбирком поступили еще 8 апреля 2022-го. Тогда же отправили запрос в Минобразования. Заявления ректората КНУ, что Фархату Исмаилову диплом не выдавался, было недостаточно, чтобы начать обсуждение.