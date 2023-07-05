КирКабмин решил отдать 30 мегаватт мощности Камбаратинской ГЭС-2 частной компании, связанной с Бакиевыми

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Реконструкция на Камбар-Ате-2. Проект стоит 1,5 миллиарда сомов

Кабмин решил отдать 30 мегаватт мощности Камбаратинской ГЭС-2 частной компании, связанной с Бакиевыми - СМИ



5 июля 2023,



Информагентство 24.kg и интернет-издание "Кloop" опубликовали материалы о решении кабинета министров Кыргызстана отдать 30 мегаватт мощности Камбаратинской ГЭС-2 частной компании, которая, по информации журналистов, связана с Бакиевыми. Ниже публикуют тексты расследований полностью:

Кloop опубликовал материал "Тариф "Охреневший". Правительство Жапарова по дешевке отдает электричество фирме, связанной с Бакиевыми" (ниже полный текст):



Пока Кыргызстан восполняет нехватку электроэнергии дорогими поставками из-за границы, его собственное электричество за копейки уходит в частные руки. Кабинет министров без конкурса отдает 30 мегаватт с Камбар-Атинской ГЭС-2 неизвестной фирме, связанной с кланом Бакиевых, для снабжения "вычислительного центра". Государственную энергию, которой хватило бы на большой поселок, коммерсанты получат в пять раз дешевле, чем население – и, судя по всему, потратят на майнинг, заниматься которым на государственных электростанциях запрещено. То есть граждане, которым власть поднимает тарифы, будут оплачивать чужой криптокошелек.



Глава кабмина Акылбек Жапаров рекомендовал государственному АО "Электрические станции", управляющей государственными энергоактивами, без тендера заключить договор о модернизации и реконструкции инфраструктуры Камбар-Атинской ГЭС-2 с никому не известной частной фирмой "МБТ Строй", зарегистрированной год назад. Об этом сказано в постановлении Кабмина №303 от 16 июня 2023 года.

Согласно документу, "МБТ Строй" вложит деньги в увеличение пропускной способности энергетической инфраструктуры, связывающей ГЭС с государственными сетями. А взамен получит право пользоваться электричеством государственной Камбар-Атинской ГЭС-2.

Модернизация ради приватизации Модернизация энергетической инфраструктуры действительно назрела давно. Проектная мощность единственного генератора Камбар-Аты-2 составляет 120 МВт, но из-за низкой пропускной способности трансформаторов и линий электропередач он выдает в сети только 90 МВт. Согласно постановлению Кабмина, "МБТ Строй" вложит свои деньги в модернизацию инфраструктуры (в частности, подстанции "Камбар-Ата") и освободит "запертую" мощность.



Но в энергосистему страны эти освобожденные 30 мегаватт поступят не скоро. Согласно постановлению, "МБТ Строй" будет использовать их по своему усмотрению даже после того как отобьет свои инвестиции.

Что она будет делать с этим электричеством, в постановлении прямо не указано. Но в пункте 4 премьер-министр рекомендует "Электрическим станциям" заключить с "МБТ Строй" договор "на электроснабжение информационно-вычислительного блока". А основной вид деятельности фирмы "МБТ Строй" с июня 2023 года – это "деятельность в области информационных технологий и вычислительной техники". В декабре 2022 года замминистра энергетики Таалайбек Толубаев заявлял, что Минэнерго в порядке исключения разрешило поставить на Камбар-Ате-2 майнинговое оборудование. Но пресс-секретарь минэнерго ответила "Клоопу", что майнинговой фермы на Камбар-Ате-2 пока нет, а всю информацию о том, что за оборудование будет работать на энергии государственной ГЭС, журналистам дадут после того, как "МБТ Строй" его поставит.

Логично предположить, что "МБТ Строй" будет использовать эти 30 мегаватт для майнинга. И самый интересный вопрос: по какому тарифу?

В шесть раз дешевле, чем населению В постановлении Кабмина тариф прямо не назван, но в документе черным по белому написано, что определять его будет исключительно сам "МБТ Строй" – "на уровне плановой производственной стоимости" выработки электроэнергии Камбар-Аты-2.

Попытки "Клоопа" узнать у высших энергетических госчиновников точный размер тарифа не увенчались успехом.

"Сейчас никакого договора [между "МБТ Строй" и "Электрическими станциями"] нету, я сейчас не могу ничего сказать", – заявил нам министр энергетики Таалайбек Ибраев. В Нацэнергохолдинге сообщили, что этот вопрос не в их компетенции, и посоветовали обращаться в "Электрические станции". Пресс-секретарь "Электрических станций" Аида Кадырова призналась нам, что вообще не слышала о постановлении Акылбека Жапарова. В Минэнерго пообещали уточнить информацию позже. Телефоны депутатов Комитета Жогорку Кенеша по ТЭК оказались выключены. Ответил "Клоопу" только один депутат: сказал, что не расслышал вопроса, и повесил трубку.

Так что же это все-таки значит – тариф "на уровне плановой производственной стоимости"?

В 2021 году эксперт в области электроэнергии Батыркул Баетов сообщил агентству "Кабар", что себестоимость выработки электроэнергии на ГЭС Кыргызстана составляет 16 тыйынов за 1 киловатт. В марте этого года инженер-механик Арстанбек Асанов уточнял, что конкретно на каскаде нарынских ГЭС (к которому относится и Камбар-Ата-2) себестоимость генерации одного киловатта составляла в 2021 году 24,9 тыйына. В 2023 году с учетом маловодья цифры могут оказаться выше. Собеседники "Клоопа" говорят, что в крайнем случае речь может идти о 50-60 тыйынах.

Чтобы показать, до какой степени это дешево, напомним: единый тариф на электроэнергию для майнинга в Кыргызстане составляет 5,04 сома. Это раз в десять больше "плановой производственной стоимости", по которой будет получать электричество "МБТ Строй" – хотя делать исключения для отдельных компаний закон запрещает. При этом безлимитный тариф на электроэнергию для населения Кыргызстана с мая составляет 3,28 сома. То есть, даже население страны платит за свой сверхнормативный киловатт в шесть с лишним раз больше, чем никому не известная и, по всей вероятности, майнинговая компания.

При этом глава Кабмина разрешает фирме "МБТ Строй" потреблять государственные мегаватты даже после того, как ее инвестиции в инфраструктуру окупятся – правда, уже на общих основаниях. Хотя использовать государственное электричество для майнинга ни на каких основаниях нельзя.

Майнить запрещаем, но запрет не покажем Сам по себе майнинг в Кыргызстане не запрещен. Для страны, где большая часть электроэнергии производится на давно окупившихся советских гидроэлектростанциях с низкой себестоимостью киловатт-часа, такой бизнес вполне логичен. Точнее – был бы логичен, если бы электроэнергии хватало. А она последние годы в дефиците. Поэтому 4 апреля 2019 года Нацэнергохолдинг своим приказом №56-п запретил майнинговым фермам использовать электричество из общей сети. Майнеры могут покупать электричество только у частных ГЭС.

Общая сеть – это электрическая сеть государственных энергетических компаний, которая имеет централизованное управление. Ссылаясь на этот приказ, ГКНБ последние годы активно изымал у нелегально подключившихся к государственным сетям майнеров оборудование и привлекал их к уголовной ответственности. О размахе этого подпольного бизнеса говорит тот факт, что Комитет нацбезопасности называет майнинг одной из причин энергокризиса в стране.

В Нацэнергохолдинге подтвердили "Клоопу", что приказ о запрете майнить на государственном электричестве по-прежнему действует. Но отметили, что в него были внесены некие изменения. Что это за изменения, нам так и не сказали, заявив, что приказ – для внутреннего пользования. Звучит это довольно странно: майнить за госсчет запрещают всем, а сам запрет держат в секрете.

Тем не менее, в декабре 2022 года замминистра энергетики Толубаев уточнял: неназванным майнерам на Камбар-Ате "разрешили поставить оборудование в летнее время, приточность большая с апреля по октябрь". Получается, что зимой, когда ГЭС не будет работать на полную мощность, "МБТ Строй" будет простаивать? Или все же будет брать электричество из общегосударственной энергосети, которой и так не хватает?

Итак, правительство разрешает избранной компании делать то, за что других майнеров строго наказывают. Да еще и без конкурса. Да еще и на подозрительно льготных условиях. Польза для общества и государства под вопросом: ведь электроэнергию, высвобождаемую в ходе модернизации, компания будет забирать себе даже после того, как ее инвестиции окупятся.

Кто же эти счастливчики?

Следы Ширшова и бакиевских рейдеров "МБТ строй" была основана в 2022 году в Бишкеке как оптово-торговая компания. Но через год она прошла перерегистрацию и поменяла основной вид деятельности на "деятельность в области информационных технологий и вычислительной техники". По данным Открытого бюджета, компания не платила налогов со дня основания.

Учредитель "МБТ строй" Зайцев Алексей Николаевич – владелец и руководитель одного из крупнейших и старейших металлотрейдеров в России, корпорации "А Групп". Корпорация Зайцева уже четверть века торгует металлом в 19 городах России и на постсоветском пространстве.

Алексей Зайцев В Кыргызстане она владеет двумя компаниями: "А ГРУПП БШК" и "А ГРУПП Восток". Как и "МБТ строй" обе фирмы зарегистрированы в Бишкеке по адресам Мурманская 56 и 56А. Там же находится производственная база "Кыргызтемир". Ее пятнадцать лет назад захватили рейдеры из окружения Максима Бакиева, и база принадлежит им до сих пор.

Казалось бы, простое совпадение. Ну где пятый металлотрейдер России с годовым оборотом почти 70 млрд рублей – и где подельники Бакиева?

Однако есть и второе совпадение. В июле 2022 года Зайцев указом президента Садыра Жапарова получил гражданство Кыргызстана. Этим же указом гражданство получили Евгения Судец и ее муж Владимир Андросик. Евгения Судец – экс-руководитель Государственного банка развития Кыргызстана, открытого в 2022 году.

В марте 2023 года издание "Политклиника" опубликовало расследование о том, что муж Судец Владимир Андросик был связан с рейдерским захватом Максимом Бакиевым оператора сотовой связи "Мегаком" во время правления его отца. После того, как Бакиевы бежали из страны, Временное правительство Кыргызстана национализировало "Мегаком". В начале 2023 года стало известно, что "Мегаком" должен перейти под управление Госбанка развития, который возглавляла Судец. После публикации расследования "Политклиники" она ушла с поста руководителя банка.

Третье совпадение: компания "Айти Капитал" Владимира Андросика также находится на Мурманской, 56А – где расположен захваченный бакиевцами "Кыргызтемир" и где зарегистрированы три компании российского металлотрейдера Зайцева.

Четвертое совпадение: компания Андросика купила 2,9% акций "Евразийского сберегательного банка", 76,5% бумаг которого принадлежит Министерству цифрового развития. Раньше этот банк назывался "Кыргыз Кредит Банком", и Максим Бакиев владел им через посредников. А ценными бумагами банка управляла компания нынешнего министра цифрового развития Талантбека Иманова. Иманов был шофером Алексея Ширшова – друга и подельника Максима Бакиева с интересами в энергетике.

Алексей Ширшов – экс-финдиректор госкомпании "Электрические станции" и автор коррупционных схем в энергосекторе – был одним из тех, через кого Максим Бакиев пытался приватизировать государственные энергетические компании. На Ширшова заводили несколько уголовных дел, связанных с мошенничеством и растратой в энергетике.

Одним из этих дел было дело "Нарынгидроэнергостроя". Максим Бакиев в свое время приватизировал его через связанные с ним компании. Но в 2010 году Временное правительство Кыргызстана национализировало 90% акций "Нарынгидроэнергостроя". А сейчас эта государственная компания по постановлению премьера Акылбека Жапарова должна передать подстанцию Камбар-Аты-2 "Электрическим станциям" для нужд "МБТ Строя".

После свержения власти Бакиева Генпрокуратура заводила пять уголовных дел о присвоении государственного имущества и растраты при строительстве ГЭС Камбар-Ата-2. Складываеся впечатление, что президент и премьер Жапаровы намереваются вернуть клану Бакиевых не только захваченные "Кыргызтемир" и "Мегаком", но и часть государственных энергоактивов.

Вопросы без ответов Камбар-Ата-2 – стратегический объект категории А, режимный объект, куда запрещено заходить частным компаниям. "Электрические станции" утверждают, что к таким объектам "нет никакой возможности скрытного несанкционированного подключения посторонних потребителей в том числе майнинг-ферм, согласно нормативно-технической документации запрещено подключение посторонних потребителей к собственным нуждам электростанции".

Алексей Зайцев подтвердил "Клоопу", что его компания вложит инвестиции в модернизацию Камбар-Аты-2. По его словам, "МБТ Строй" – не майнинговая компания, но на прямой уточняющий вопрос, будет ли она заниматься майнингом, владелец компании ответить отказался. Что "МБТ Строй" будет делать с полученными 30 мегаваттами, Зайцев тоже не ответил. Но допустил, что его фирма будет перепродавать электроэнергию с выгодой для себя.

"Это все сначала надо сделать. Потом уже можем обсуждать, что будем делать дальше. Мы на данный момент делаем пока реконструкцию. Что будем делать дальше, продавать ее или еще что-то, как бы вопрос дальнейшего обсуждения, – сообщил владелец "А Групп". – "МБТ Строй" заключает договор на реконструкцию. Сейчас мы там будем делать план реконструкции. Инвестировать туда деньги. Дальнейшее решение находится в стадии разработки. Оборудование дорогое, строится это достаточно долго, поэтому сначала нужно все проектные решения получить, понять, сколько будет там электричества, а потом уже будет понятно, как с ним быть. Надо сначала проект сделать. Пока на стадии заключения договора с проектной организацией".

Зайцев отказался отвечать на вопросы "Клоопа" о размерах инвестиций, о цене на электричество, об адресе регистрации его компании на Мурманской, 56А.

Зачем гиганту металлоторговли с оборотом под миллиард долларов участвовать в такой сомнительной схеме, по-прежнему непонятно. И как вообще можно заключать договор, не зная, что ты будешь делать с полученным продуктом, неясно тоже. В бизнесе так не поступают, а в крупном бизнесе с 30-летней историей – тем более.

Для Кыргызстана эта история совсем не мелкая. Недостаток электроэнергии в стране составляет 3 млрд кВт·ч. Правительство восполняет его закупками из Казахстана, Туркменистана и России. Кыргызстан покупает у них электроэнергию в среднем по 2,6 сома, доплачивая разницу при ее продаже населению из бюджета страны. И при всем этом государство обязуется продавать электроэнергию с Камбар-Аты-2 частной компании примерно в пять раз дешевле. Не исключено, что в будущем постановление Акылбека Жапарова обернется новыми перебоями с электроэнергией для населения.

Расследование 24.kg Мощности Камбар-Аты - 2 для частника, связанного с Бакиевым: что задумал кабмин Кабинет министров решил отдать 30 мегаватт мощности Камбаратинской ГЭС-2 частной компании. Подробностей будущего проекта энергетики не разглашают.

Выяснилось, что компания, которая, по сути, стала партнером кабмина, может быть связана со свергнутым президентом страны Курманбеком Бакиевым.



Правительство решило сотрудничать напрямую с частной фирмой. Никакого конкурса по выбору участника проекта не было. Компания взамен на вложенные средства получит электроэнергию, которая может использоваться для майнинга. Все это происходит в условиях дефицита электроэнергии в Кыргызстане и ее импорта из соседних государств.

Без конкурса

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров 16 июня подписал постановление о мерах по дальнейшему развитию энергетической инфраструктуры Кыргызстана. Документ опубликован 23 июня, он доступен только по подписке на портале "Токтом".

Ни на сайте Министерства юстиции, ни самого кабмина этого документа нет.

Между тем постановление крайне важно для всей энергосистемы страны. Оно касается работы Камбаратинской ГЭС-2. Станция запущена в эксплуатацию в 2010 году. Ее мощность составляет 120 мегаватт, но по факту вырабатывается только 90. Оставшиеся 30, по сути, "заперты" из-за особенностей работы станции. Высвободить те самые мегаватты и хотят чиновники при участии частной компании "МБТ Строй".



Есть одно но. Согласно решению кабмина, высвобожденные киловатты не пойдут в общую энергосистему. Вложенные "МБТ Строй" средства будут считаться предоплатой за пользование электроэнергией. Частник будет пользоваться электроэнергией с подстанции до того момента, пока не отобьет свои вложения. Но покупать ее по установленным в республике тарифам он не будет. Департаменту по регулированию топливно-энергетического комплекса поручено предоставить исключительное (!) право на установление тарифа на уровне плановой производственной стоимости электроэнергии самому ОсОО "МБТ Строй".



Майнинг или металлопрокат? Согласно базе данных Министерства юстиции, ОсОО "МБТ Строй" создано в марте 2022-го. Оно занималось оптовой торговлей. Но буквально накануне выхода постановления кабмина компания прошла перерегистрацию, и теперь ее основным видом деятельности значится "прочая деятельность в области информационных технологий и вычислительной техники".

Руководителем и учредителем указан Алексей Зайцев. Фигура довольно интересная. В Кыргызстане он является учредителем еще двух компаний - "А ГРУПП БШК" и "А ГРУПП Восток". В России известен как генеральный директор "А ГРУПП". Это одна из крупнейших металлосервисных корпораций РФ и стран ближнего зарубежья. В Кыргызстане фирма работает с 2019 года.

На этот факт стоит обратить особое внимание. В декабре 2022-го замминистра энергетики Таалайбек Толубаев заявил, что одной компании дали разрешение на установку майнингового оборудования на Камбаратинской ГЭС-2.



Одно предложение касалось "Камбар-Аты - 2". Мы разрешили поставить оборудование в летнее время, приточность большая с апреля по октябрь, но они пока не установили, сообщил Таалайбек Толубаев

Очень странное совпадение, не правда ли? В интервью журналистам Алексей Зайцев подтвердил, что его компания вложит инвестиции в модернизацию Камбар-Аты - 2. Однако не сказал ни о планах по расходованию полученных мегаваттов, объеме инвестиций и стоимости электроэнергии для "МБТ Строй". Он допустил лишь, что его фирма будет перепродавать электроэнергию с выгодой для себя.

"Мы заключаем договор на реконструкцию. Будем делать план, инвестировать в проект средства. Дальнейшее решение находится в стадии разработки. Оборудование дорогое, строится это достаточно долго. Поэтому сначала нужно все проектные решения получить, понять, сколько будет там электричества, а потом уже будет понятно, как с ним быть. Надо сначала проект сделать. Пока на стадии заключения договора с проектной организацией", - сказал Алексей Зайцев.



Причем здесь Бакиев? Есть еще один факт, на который стоит обратить внимание. Получившая право реализовать проект на Камбар-Ате - 2 компания может быть связана с бывшим президентом Курманбеком Бакиевым. Вот несколько фактов, которые говорят в пользу этого. Все фирмы, учредителем которых выступает Алексей Зайцев, зарегистрированы по одному адресу: город Бишкек, улица Мурманская, 56а.

Там же расположена производственная база "Кыргызтемир", которую когда-то захватили приближенные Курманбека Бакиева.

В собственность государства объект не возвращен по сей день.

На сегодня Алексей Зайцев является кыргызстанцем. Гражданство он получил в прошлом году вместе с …экс-главой Госбанка развития Евгенией Судец и ее мужем Владимиром Андросиком. Журналисты ранее уже выявили их связь с окружением Курманбека Бакиева. Более того, Владимир Андросик в 2022-м основал в Кыргызстане ОсОО "Айти Капитал". Оно расположено по тому же адресу: город Бишкек, улица Мурманская, 56а.

Согласно постановлению кабмина, "МБТ Строй" рекомендовано вложить средства в модернизацию и реконструкцию электрических сетей открытых акционерных обществ "Национальная электрическая сеть Кыргызстана", "Электрические станции" и "Нарынгидроэнергострой". Последняя компания, напомним, ранее принадлежала семье Курманбека Бакиева и была национализирована в 2010 году.



Еще один факт. Органами прокуратуры выявлены хищения при строительстве ГЭС "Камбар-Ата - 2" на 1,9 миллиарда сомов. Возбуждалось пять уголовных дел.

Проекта нет, как и деталей А что энергетики, которые и должны непосредственно реализовывать проект? Добиться официальных комментариев от предприятий, которые упоминаются в постановлении кабмина, невозможно. Энергетики перешли в режим ожидания и обещают, что в ближайшее время Минэнерго даст официальный развернутый комментарий по проекту.

Однако источники 24.kg в системе сообщили, что как такового проекта еще просто нет. А постановление кабмина носит рекомендательный характер.

На сегодня на Камбаратинской ГЭС-2 реализуется только один проект - реконструкция второго гидроагрегата. Его финансирует Евразийский банк развития. Этот процесс идет в рамках открытого конкурса. Желающие его реализовать компании подали свои заявки, сейчас идет их оценка. Но в "Электрических станциях" не называют ни участников конкурса, ни их ценовых предложений. Говорят, чтобы не сорвать сам конкурс.

"Никаких других соглашений по этому объекту пока не было. Мы слышали про само постановление, но детали должно определить Минэнерго. Майнингового оборудования на Камбар-Ате - 2 тоже нет", - рассказали источники в компании.



Сейчас проект по реконструкции и высвобождению мощностей на Камбаратинской ГЭС-2 находится на стадии обсуждения.

Пока идут переговоры, по итогам которых и будет заключаться окончательное соглашение о сотрудничестве. В нем пропишут сроки проекта, его стоимость и условия реализации.

"Да, в постановлении кабмина указано, что "МБТ Строй" будет получать электроэнергию на уровне себестоимости выработки. Но подсчеты будут только после соглашения. Нужно понимать, что конкретно фирма сделает. Да, средняя себестоимость выработки электроэнергии на ГЭС Кыргызстана составляет 16 тыйынов. Однако для Камбар-Аты - 2 она, скорее всего, будет выше из-за особенностей самой станции", - рассказали редакции в Минэнерго.

Вероятность майнинга энергетики не отрицают и не видят в этом проблем. Они не согласны с недовольством по поводу того, что частная компания получает 30 мегаватт мощности.



"Сейчас этой мощности у нас нет, поэтому и спорить не о чем. Если бы частнику отдавали уже действующую станцию, то было бы понятно. А так инвестору сначала надо вложить большие деньги. Куда он потом будет использовать, его личное дело. Может на майнинг, может перепродавать или на собственные нужды тратить. Если владельцы занимаются металлопрокатом, то им тоже нужны большие объемы. А Кыргызстан в итоге получит модернизированную станцию, выплату налогов и в будущем поступления от оплаты электричества по стандартному тарифу, когда инвестор отобьет вложенные средства", - поделился своим мнением один из представителей энергосектора. Источник - knews.kg

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