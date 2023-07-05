Парижских улиц ад.., - Т.Масс

17:54 06.07.2023 Парижских улиц ад

если этот бунт закончится благополучно, то будут и другие бунты, которые продолжат добивать завоевания левых и превращать Францию в стремительно беднеющую страну



Татьяна Масс



Друзья из России спрашивают: "Ну что там у вас: гражданская война?"



Давайте строго по определениям, чтобы разобраться нам в этом хаосе, который творится сегодня в Belle France.



"Гражданская война - это наиболее острая форма разрешения накопившихся социальных противоречий внутри государства, которая проявляется в виде крупномасштабного вооруженного противостояния между организованными группами".



Признаю: накопившиеся противоречия внутри Французского государства имеются, но вооруженного противостояния между организованными группами нет. Если только не считать организованной группой толпу подростков из пригородов, грабящую бутики и поджигающую дома и авто. Нет, некая первичная организованность - договоренность о месте и времени сбора через соцсети - существует. Поэтому Макрон два дня назад выступил с обвинениями Интернету в пособничестве погромам. Уже появилось предложение депутатов Сената Франции отрезать Интернет в опасных районах на время. Итак, комендантский час реальный, введенный в 10 коммунах Франции, дополнится комендантским часом виртуальным.



Французы относятся к этому предложению с пониманием, потому что страшно наблюдать зарево новых пожаров из своего дома, видеть по новостям на французских каналах людей, пострадавших от действий неуправляемой толпы. Тем более, что эта толпа демонстрирует вовсе не строгую жажду справедливости, она ворует, разрушает, калечит всех, кто окажется на пути. Толпа бьет витрины и грабит ювелирные бутики, опустошая фирменные подвальчики дорогих вин, как будто желая насладиться тем, что доселе ей было недоступно.



Это, простите за вечную цитату, бессмысленный и беспощадный бунт. Убеждаюсь, что бунт во всех народах - не только в России - может определяться именно так: бессмысленный и беспощадный.



Но все же толпа эта не сможет стать движущей силой новой революции по причине отсутствия идеологии. Погромщики и грабители не могут совершить государственного исторического переворота. Они воры и уголовники, которые выходят под знаменем свободы, удовлетворяясь награбленным добром.



История бунта



27 июня в парижском пригороде Нантер 17-лений Нахель М. - француз алжирского происхождения - находился за рулем автомобиля Mercedes. Во время полицейской проверки он попытался сбежать от патруля, подвергнув опасности прохожих. Вскоре следующий патруль сумел задержать юношу. И опять Нахель попытался сбежать, но полицейский успел выстрелить в него в упор. Уже мертвый водитель проехал несколько метров, и машина врезалась в ограждение.



Офицер, выстреливший в Нахеля М., теперь задержан и находится под стражей.



Информация об этом инциденте пронеслась по соцсетям, и почти сразу пошла реакция парижских пригородов: сначала немногочисленные группы "цветной" молодежи и подростков, дыша угрозами, вышли на тропу войны с полицией, посчитав смерть Нахеля М. не просто полицейским беспределом, а очередным плевком в мигрантскую душу, и без того исполненную обид и унижений. Затем откликнулись Лилль и Тулуза, подключились Лион и Бордо.



Офицер, выстреливший в Нахеля, (имя по понятным причинам не сообщается ни в одном СМИ) был сразу же задержан и заключен под стражу.



Президент Макрон, моментально разглядев из окон Елисейского дворца зарево мигрантского бунта, поспешил выступить с гневным обличением полицейского - "убийцы несовершеннолетнего юноши", отчего даже Прокуратура Парижа вынуждена была напомнить месье президенту, что подобное обвинение до суда и следствия преждевременно и незаконно.



Отчего президенты Франции боятся мигрантского бунта? Опыт социальных катаклизмов во Франции показывает, что ни одно самое массовое протестное движение, включая "Желтые жилеты", не принесло Франции таких разрушений и погромов, как "бунты жителей пригородов".



Наиболее громкими на сегодняшний день являются погромы 2005 года, исключительные по своей продолжительности и масштабам. 27 октября трое подростков, преследуемых полицией, укрылись в ограждении трансформатора. Двое погибли на месте, третий получил сильные ожоги. В тот же вечер в парижском пригороде Клиши-су-Буа вспыхнули беспорядки. На протяжении трех недель молодые люди жгли машины и нападали на пожарных и полицию; 8 ноября правительство объявило чрезвычайное положение. Обстановка нормализовалась только к 17 ноября, за это время было сожжено более 10 000 автомобилей, разрушено 300 зданий, 6000 человек задержано и 1300 человек заключено под стражу. Двое полицейских были отданы под суд: один за невмешательство, поскольку он знал об опасности для детей, второй, находившийся во время погони в полицейском участке, за то, что не предупредил компанию, которой принадлежал трансформатор. 18 мая суд оправдал обоих.



Как очевидец тех событий, скажу, что меня поразила бессмысленность протеста, направленного, казалось бы, против властей республики, но задевшего в первую очередь простых французов.



"Необузданный гнев является результатом большого недовольства, особенно в пригородах, - объясняет нынешние беспорядки французский эксперт Якоб Росс из Германского совета по международным отношениям. - Бушуют гетто, отрезанные от городской черты, где люди "чувствуют себя брошенными государством и дискриминируемыми полицией. Поразительно, как много молодых людей сейчас вовлечено в беспорядки. В некоторых случаях арестовывают даже 13-летних тинейджеров".



Во время этих горячих событий французы живут обычной жизнью, ходят на работу, если только назвать обычным делом, когда соседка говорит, что аптека, где работала ее дочь, сгорела и мать-одиночка с двумя детьми стала безработной. Когда по телевизору благообразный пенсионер со слезами рассказывает, что при погроме сгорел его автомобиль.



Детям отменили отдых в Центре каникул, потому что этот центр находится в зоне риска, то есть в опасной близости к пригороду, где живут мигранты.



Да, по сравнению с сегодняшними военными сводками, это ерунда - мелкие неудобства, но замечу, что эти бунты жителей пригородов, как и военные действия, приводят к жертвам.



В ночь с 1 на 2 июля погромщики вломились в дом мэра коммуны. Сам месье мэр был на работе в связи с чрезвычайной ситуацией, дома оставались его жена и дети. Среди ночи в их двор въехал автомобиль, пытавшийся протаранить окна на первом этаже. Женщина с детьми пыталась выбраться из дома через черный ход, но была обстреляна людьми, окружившими их дом. Сейчас она находится в госпитале с травмой ноги.



Бабушка подростка, убитого в Нантере, призвала участников беспорядков прекратить протесты и выразила недовольство в эфире канала BFMTV тем, что смерть внука используют в качестве повода для погромов.



"Я виню только того полицейского, который убил моего внука. Хорошо, что полицейские здесь. Людям, которые ломают все, я говорю: "прекратите". Они воспользовались смертью Нахеля. Нужно, чтобы они остановились, чтобы не разбивали витрины", - заявила она.



Знак общего неблагополучия



В 2017 году Эмманюэль Макрон сразу после вступления в должность президента Франции сказал, что социальному государству пришел логический конец. Что экономика Пятой республики больше не справляется с тем идеалистическим посылом, который был визитной карточкой Франции все последние десятилетия: бесплатная медицина, бесплатное образование, налоговые льготы малоимущим, высокие пособия безработным.



Не все обратили внимание на эти слова, так как на них не делался упор в праздничных речах нового молодого президента, который обещал Франции движение только "Вперед!".



Месье президент с тех пор постоянно так или иначе напоминает нам об экономических трудностях и о необходимости поджаться и отнестись с пониманием к объективной ситуации в стране.



В 2018 году Макрон начал сокращать штат госпиталей, в том числе в отделениях скорой помощи, отчего увеличилась смертность больных, так и не дождавшись этой "скорой" помощи. О таких случаях постоянно рассказывают французские СМИ, но для президента это, конечно, не причина для смены намеченного курса.



Во время обсуждения плюсов и минусов пенсионной реформы, повысившей возраст прекращения трудовой деятельности еще на два года, Макрон сказал, что для сохранения прежнего пенсионного возраста в казне не хватает 10 млдр евро. Коммунистическая газета "Юманите" тут же рядом с этой цитатой о нехватке денег для французских пенсионеров напечатала слова Макрона о том, что он выделяет Украине помощь в 40 млдр евро.



Понимают ли французские налогоплательщики, куда точно идут их налоги? О какой защите демократических ценностей на Украине постоянно говорит месье президент? Многие французы после февраля 2022 года начали активно интересоваться событиями на Украине, открывая для себя непонятные вещи: оказывается, Украине дал независимость президент РФ Борис Ельцин уже 30 лет назад. И в течение всего этого времени, начиная с 1991 года, украинцы сами выбирали себе президентов, которых затем сами же и прогоняли лозунгами: "Геть!"



Отщелкивая в военный бюджет Украины огромные суммы, Макрон думал, что французы одобрят его сострадание к далекой и малоизвестной стране Украина? Нет, скорее всего, он понимал, что недовольные этой помощью чужой стране на фоне обнищания самой Франции ничего не смогут изменить.



Но проблемы ведь не рассасываются от красивых слов о защите демократии на Украине. Проблемы реальны, и бьют они в первую очередь по самым незащищенным слоям населения Франции: по жителям мигрантских пригородов. Безработица, безнадежность, плохая медицина, некачественное образование делают жизнь невкусной, проблемной, тяжелой.



Господин Макрон получил в качестве реакции на свою политику конфликты со всеми слоями населения Франции: средний класс - движение "Желтые жилеты" и миллионные манифестации против пенсионной реформы; теперь вот подтянулся и аполитичный низший слой - безработных мигрантов. И все эти люди не хотят жить в системе, предложенной Макроном, и сигнализируют об этом. Но Макрон бессилен что-либо изменить. Налоги растут, а социальные статьи бюджета продолжают сокращаться.



У Франции сейчас уровень госдолга к ВВП - 111,4%. И это при том, что целевой уровень, который установлен Европейским центральным банком - 60%. Понятно, что и первая экономика еврозоны, Германия, также перебрала лимит (67,1%) по этому показателю, но у Франции ситуация совсем тупиковая. Занимать больше - практически невозможно.



А Макрон продолжает рассказывать нам о том, какую новую помощь он окажет президенту Украины Володимиру Зеленскому.



Если этот бунт закончится благополучно, то будут и другие бунты, которые продолжат добивать завоевания французских левых и превращать Францию в стремительно беднеющую страну, раздираемую скрываемыми противоречиями, поджигаемую по периметру мигрантских пригородов - так и до новой революции недалеко, если политизированные белые французы сомкнутся в едином порыве с пассионариями из мигрантских пригородов.



Кстати, где же любитель цветных революций Бернар-Анри Леви? Он выступал в Ливии и на Украине, во времена захвата власти мятежниками, а сейчас на пылающих Елисейских полях его почему-то не видно…



Париж, 3 июля 2023 года Источник - Завтра

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