Кадровые перестановки в Узбекистане: страна готовится к выборам

20:44 06.07.2023

КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ В УЗБЕКИСТАНЕ: СТРАНА ГОТОВИТСЯ К ВЫБОРАМ

Перед досрочными президентскими выборами в Узбекистане происходят масштабные реформы и назначения в экологической и энергетической сферах. Продолжаются кадровые ротации и на региональном уровне. О том, связаны ли они с предвыборной кампанией или проходят параллельно с ней, читайте в обзоре Ia-centr.ru.



С чистого листа: изменения в экологическом секторе



Июньские преобразования коснулись прежде всего экологического сектора страны. Президент Шавкат Мирзиеев подписал указ, согласно которому Министерство природных ресурсов было переименовано в Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата. Ведомство образовано в начале 2023 года в рамках административной реформы вместо Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды.



Примечательно, что полномочия нового министерства значительно расширятся. Например, при ведомстве будет работать инспекция государственного экологического контроля. У отдела не будет статуса обособленного юридического лица.



Планируется, что Минэкологии будет работать сразу по нескольким новым проектам. Самым любопытным является формирование базы данных по экологической ситуации в каждом регионе (экологический паспорт) и введение рейтинга экологически благополучных областей страны.



Главой нового Минэкологии стал Азиз Абдурахимов. Его кандидатура одобрена депутатами Олий Мажлиса. В течение карьеры он был советником премьер-министра, возглавлял Министерство труда и Министерство туризма. Его первым заместителем стал Обиджон Кудратов, который ранее занимал аналогичную должность в Министерстве природных ресурсов. Нарзулло Обломурадов освобожден от должности заместителя министра природных ресурсов в связи с переходом на другую работу. Его место занял Джусипбек Казбеков, который также являлся заместителем министра природных ресурсов.



Команда нового министра, судя по официальной информации, состоит из опытных управленцев, которые до своего текущего назначения имели опыт работы в экологическом секторе. Ташкенту важно, чтобы первый состав министерства справился со своей задачей, ведь от качества их работы во многом будет зависеть успешность реформ, провозглашенных властью Узбекистана.



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Ротации в энергетическом секторе



В столице страны усугубляется ситуация с подачей электроэнергии. В текущем режиме нехватка энергии бьет по потребителям и промышленности. В будущем станет серьезным препятствием для развития новых производств и технологий, которые хочет разворачивать Ташкент.



Власти Узбекистана пытаются решить эту проблему в ускоренном режиме с конца 2021 года. Но большая часть проектов, если и будет реализована, то в лучшем случае даст результат через несколько лет. Пока Ташкент определяется с партнерами по проекту строительства АЭС и строит солнечные электростанции, управленцы "спокойного периода" уступают места для кризис-менеджеров.



Так, начальник управления связи генерального штаба Вооруженных сил Агзам Избосаров назначен первым заместителем председателя правления "Региональных электрических сетей". Он будет отвечать за состояние электрических сетей. Главой столичного отделения организации стал Шухрат Пулатов. Ранее он возглавлял Мирабадский район, а также работал в государственных энергетических компаниях на посту заместителя. Мирабадский район возглавил Ашраф Салайдинов, который ранее являлся заместителем Пулатова и курировал финансово-экономические вопросы.



Кроме того, в Министерстве энергетики назначен новый руководитель пресс-службы и советник министра по вопросам информационной политики. Им стал Хасан Тошходжаев, который ранее руководил отделом мониторинга и аналитики международного пресс-клуба, а также был пресс-секретарем председателя Комитета женщин Узбекистана.



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В начале июня 2023 года произошли ротации в системе Минюста. Президент Шавкат Мирзиеев отстранил двух заместителей министра – Актама Мухаммадиева и Тулкина Абдусаттарова в связи "с переходом на другую работу". Новым заместителем министра стал Шерзод Рабиев, который ранее являлся директором Центра повышения квалификации юристов.



Ротации в регионах



В июне состоялись выборы в Сенат Олий Мажлиса на вакантные места от ряда регионов. Новым сенатором от Сырдарьинской области стал действующий хоким Акмал Махмудалиев, который руководит регионом с ноября 2022 года. Место от Сурхандарьинской области также досталось действующему хокиму Улугбеку Косимову.



В Каракалпакстане произошло новое назначение в системе органов внутренних дел. Полковник Жасурбек Атаев получил должность первого заместителя министра внутренних дел Каракалпакстана – стал начальником оперативно-розыскной службы. Ранее Атаев работал первым заместителем начальника УВД Кашкадарьинской области.



Однако на этом региональные перестановки, предположительно, не закончатся. Если считать публичную критику Ташкента предвестником увольнений чиновников в регионах, то в скором времени стоит ожидать ротаций сразу в двух областях Узбекистана – Кашкадарьинской и Самаркандской.



Заместитель советника президента по экономическим вопросам Шухрат Ганиев раскритиковал хокимов и руководителей водного хозяйства за приписки и некачественное проведение ирригационных работ. Он поручил прокуратуре привлечь к ответственности руководителей регионов Кашкадарьи - хокимов Камашинского, Гузарского и Кукдалинского районов, а также их заместителей.



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Руководителей Хатырчинского района Навоийской области и Пастдаргомского района Самаркандской области также раскритиковали за предоставление недостоверных данных о посевах и сборах пшеницы.



О причинах новых назначений и о развитии Узбекистана после выборов Ia-centr.ru рассказал кандидат философских наук, политолог Рустам Бурнашев.



- Как изменится Узбекистан после досрочных президентских выборов, намеченных на 9 июля 2023 года?



- Июльские выборы являются исключительно административным шагом, направленным на продление полномочий действующего президента. Я не думаю, что за ними последуют какие-то серьезные изменения во внутренней политике. Политическая линия Узбекистана определяется на концептуальном уровне, а не ситуативными вопросами. Если возникнет потребность в пересмотре политического курса, то она будет связана с пересмотром этих документов, а не выборами.



- За выборами обычно следует волна новых кадровых назначений. На ваш взгляд, стоит ли ожидать ротаций в Узбекистане?



- Технически они возможны, но я не думаю, что будут системные изменения. Президент Узбекистана обладает всеми полномочиями проводить кадровую политику, и я бы не стал привязывать кадровые перестановки к выборам. Более того, правительственный уровень в большей степени зависит от парламентских выборов, чем от президентских. Перестановки идут своим ходом вне зависимости от исхода выборов.



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- С чем связаны проводимые в стране конституционные реформы?



- Ответ достаточно прозрачен. В стране уже несколько лет проводятся масштабные реформы, которые требуют закрепления на законодательном уровне. В этом смысле изменение Конституции представилось властям наиболее быстрым и эффективным решением. Ну и, конечно же, продление президентского срока и "обнуление" сроков действующего главы государства. Я не считаю, что референдум был нужен для того, чтобы зафиксировать уровень доверия президенту. Его поддержка и без того находится на очень высоком уровне. Происходящее не более чем административно-бюрократическая процедура, которую необходимо провести, вводя в действие законодательные изменения.



- Нет ли у президента кадрового дефицита для реализации политических амбиций?



- В Узбекистане очень богатый человеческий капитал, в стране проживают более 35 миллионов человек. К тому же политика подготовки кадров стала одним из ключевых элементов реформ. Более того, в стране функционируют 14 филиалов российских вузов, а также других зарубежных представительств. В этом смысле дефицита кадров нет, однако существуют проблемы с их отбором и работой социальных лифтов, которые необходимо совершенствовать.



- Значительная часть новых кадровых назначений затронула энергетический сектор. Они происходят на фоне сезонного энергетического кризиса, который коснулся как столицы, так и регионов. Как президент собирается решать проблему?



- Энергетические проблемы в регионе носят системный характер. Эти проблемы усугубляются и проводимыми реформами, поскольку экономические реформы предполагают развитие промышленного сектора, а это, в свою очередь, требует дополнительной энергии. Для нужд промышленности и населения имеющихся ресурсов явно недостаточно.



Мне представляются возможными три варианта решения проблемы: тактическое, системное и долгосрочное.



К тактическому я отношу изменения в тарифной политике, которые бы стимулировали предприятия более экономно и бережно расходовать электроэнергию и газ. Но это не решит проблему полноценно, поскольку имеется естественная нехватка ресурсов.



К стратегическому я бы отнес приобретение природного газа у стран, которые заинтересованы в его продаже.



Но в долгосрочной перспективе энергетический кризис решит только создание новых источников энергии, которое в данный момент активно обсуждается.



Тимур Альмукаев