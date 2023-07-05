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|США обвинили Иран в захвате торгового судна в Персидском заливе
21:59 06.07.2023
ВМС США обвинили ВС Ирана в захвате торгового судна в Персидском заливе
6 июля 2023, Кристина Цыцура
Иранский Корпус стражей исламской революции якобы виновен в захвате в международных водах Персидского залива торгового судна, которое может быть причастно к контрабандной деятельности, заявил официальный представитель Пятого флота ВМС США Тим Хокинс.
По словам Хокинса, американские ВМС "пристально наблюдают за ситуацией", передает ТАСС.
Он добавил, что со стороны США ответные действия не понадобились в текущей ситуации.
Ранее Минобороны Ирана опровергло сообщение Пентагона о том, что ВМС страны попытались захватить два нефтяных танкера в районе Ормузского пролива.