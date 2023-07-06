 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Китай и Индия тянут БРИКС в разные стороны, - В.Скосырев
00:43 07.07.2023

Для России объединение важно как политический инструмент
Владимир Скосырев
6.07.2023

Чиновники пяти стран, входящих в БРИКС, проводят совещание, посвященное саммиту, намеченному в Йоханнесбурге на 22–24 августа. Один из главных вопросов – увеличение состава организации. По сведениям африканских СМИ, в нее желают вступить около 30 стран. Среди них Индонезия, Иран, Мексика, Египет, Бангладеш, Аргентина, Саудовская Аравия. Сам этот факт свидетельствует, что предсказания западных политологов о неминуемом распаде группы несостоятельны. Ведь БРИКС помогает участникам играть более активную роль в мире, где доминируют США и их союзники. Но между Китаем и Индией возникли разногласия по приему новых членов группы.
С тех пор как финансист Джим О’Нейл предсказал, что страны БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай) вскоре окажут значительное влияние на мировую экономику, прошло более двух десятков лет. В 2010 году акроним пришлось менять. В объединение была принята ЮАР. Группа превратилась в БРИКС – "кирпичи" в переводе с английского. С тех пор аналитики на Западе писали, что смысла в ней нет, она распадется. Financial Times, например, утверждала, что БРИКС – это группа, у членов которой нет ничего общего друг с другом.

Действительно, между странами БРИКС много различий. Бразилия и Россия – это экспортеры сырья, а Китай – его импортер. Россия, Китай, Индия – ядерные державы, а Бразилия и ЮАР не обладают бомбой. Но самый вопиющий пример расхождений – пограничный спор между Индией и Китаем.

И все же, несмотря на противоречия, ни один из лидеров государств не пропускал участия в саммитах (во время пандемии саммиты проходили виртуально). Но на этот раз, утверждает Оливер Стуэнекел, доцент Фонда Гетулио Варгаса в Сан-Паулу, нашла коса на камень. Члены БРИКС не могут договориться о расширении группы. Китай якобы согласен на прием новых членов. А их набралось, как передали африканские СМИ, до 30 стран. Среди них Индонезия, Мексика, Аргентина, Бангладеш, Саудовская Аравия.

Поскольку ВВП Китая больше ВВП всех остальных стран, он уверен, что расширение поможет увеличить его роль на мировой арене.

Это также выгодно и России, поскольку расширенный блок поможет подорвать попытки Запада изолировать ее на международной арене. Но Индия, продолжает бразильский эксперт, противится такому расширению. Позиция Бразилии противоречива. С одной стороны, она тоже не хочет терять влияния в организации. Недаром МИД Бразилии заявил, что БРИКС – слишком ценный бренд, его нельзя растрачивать. Но президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал принять в БРИКС Венесуэлу.

Ана Луа, сотрудник Лондонской школы экономики, тоже утверждает, что Индия, в силу ее тесных связей с Западом, противится быстрому расширению БРИКС.

В беседе с "НГ" Сергей Лунев, профессор МГИМО, отметил, что для Индии главное – экономическая роль блока. Но индийская элита расколота по этому вопросу. Часть аналитиков не возражает против расширения. А для России роль БРИКС больше символическая. Она позволяет вести кампанию о том, что глобальный Юг не поддерживает США, а выступает на стороне независимого курса и тех, кто защищает свой суверенитет.

Источник - НГ
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