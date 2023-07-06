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Улицы французских городов охвачены расовой войной, - "Le Figaro"
00:48 07.07.2023

Le Figaro
Франция
06 июля 2023

Лион: двое вооруженных мужчин намеренно протаранили частный автомобиль в ответ на беспорядки

Франция в ужасе: на протесты против полиции местные ультраправые отвечают нападениями на этнические меньшинства. Об этом сообщает Le Figaro. Так, двое напали на отца и дочь "неевропейской внешности" в Лионе. Читатели винят то "ультрас" справа и слева, то правительство.

Двое мужчин старше 30 лет были задержаны в субботу в Броне (это город-спутник Лиона) после умышленного удара сзади по автомобилю, в котором находились отец и его 7-летняя дочь неевропейской внешности, согласно информации газеты "Монд". Пострадавшие направлялись на консультацию в местную клинику. Сотрудники клиники вмешались, они пришли на помощь, чтобы помочь пострадавшим, "находящимся в шоке". По счастью, "никаких ранений отец и дочь не получили", по данным прокуратуры Лиона.

Двое подозреваемых в возрасте 33 и 39 лет были взяты под стражу. Один заявил, что был пьян, другой сказал, что хотел "наказать чернокожих и арабов" в ответ на беспорядки, которые произошли по всей Франции после смерти подростка. Пассажира подозревают в причастности к ультраправому движению. Он уже был неоднократно судим, по утверждению прокуратуры. Помимо заряженной винтовки, лежащей на заднем сиденье машины и коробки с более чем сотней патронов, в его доме были найдены еще две винтовки, хотя мужчине было запрещено носить оружие.
Антуан Сильер (Antoine Sillieres)

Комментарии читателей

Grobourin
Такие вещи происходят по всей стране, несколько раз за день. Но эта история сразу попала в газеты: как же, напали-то французы!

Segolene69
Ну вот, мы и приехали. Правительство своей катастрофической политикой приводит к тому, что люди вынуждены сами вершить правосудие. Мы медленно, но верно приближаемся к гражданской войне, и ответственность за это ляжет на всех тех, кто в течение последних 40 лет игнорировал реальность. А она такова: массовая иммиграция не способствует ассимиляции, а порождает раскол населения на отдельные общины, которые живут в безразличии или враждебности друг к другу („коммунитаризм").

XXX
Ну вот, начинаются погромы! Спасибо крайне правым, которые подвели нас к гражданской войне!

Archibald
XXX, маленькая поправка: спасибо нашим крайне левым, которые к этой войне нге просто подвели – они ее начали! Некоторые крайности со стороны крайне правых достойны осуждения, но это левые и либералы исказили и растоптали нашу историю, а теперь продолжают заниматься манипуляциями. И вы вот тоже это делаете сейчас – нечестным образом!

CECCA Marc
И я считаю, что к этому привели левые – всякие Меланшоны со своими кодлами, которые поддерживают бунтовщиков в кварталах. Если бы наше правительство приняло меры против незаконной иммиграции, с нами бы всего этого не случилось. Но куда нашим министрам! Они мягкотелы…

casimir123
Ну вот, французы начали сходить с ума... Когда мы ничего не делаем, кипящий котел в конечном итоге взрывается!

a45
Когда государство не в состоянии обеспечить порядок, начинается гражданская война.

anonyme
Такие случаи могут участиться. Французы накалены до предела, а Макрон ведет себя так, как будто ничего не происходит. С обеих сторон и в любой момент искра может спровоцировать пламя.

rouriere
Вот что происходит, когда бездействие государства приводит к излишней бдительности… Отсутствие миграционной политики у президента Макрона раздражает все больше и больше. Конечно, люди с неустойчивой психикой не выдерживают.

Raslacaisse
Макрон обязан предотвращать подобные проблемы. Необходимо принять жесткие и быстрые меры, чтобы остановить бунтовщиков, остановить иммиграцию. И не в течение одного года, а немедленно.

hibiscus soleil
Это еще кого-то удивляет? Это результат попустительства.

clara32106
С таким количеством ума и с тем мужеством, какими обладают наши лидеры, вполне вероятно, что этот печальный эпизод не последний.

JLR72
Прискорбно. К сожалению, так мы подойдем к настоящей гражданской войне. Ведь наше государство и президент совсем не способны решать проблемы. С другой стороны, до сих пор ни в одной из статей "Фигаро" не упоминаются полицейские в штатском... Они повсюду, но погромы все равно предотвратить не могут.

Poum-poum
Всякий раз, когда происходит какое-то тривиальное событие, есть люди, которые пользуются этим, чтобы выразить свое негодование. Ну, негодуй без насилия, коли уж тебе так хочется. Так нет же: эти негодующие считают, что им позволено нападать на другого. Отвратительно.

Источник - inosmi.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1688680080


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