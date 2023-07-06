Миллер пообещал Жапарову и дальше кормить Кыргызстан халявными газпромовскими нямками

08:06 07.07.2023

Акылбек Жапаров провел встречу с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером в Санкт-Петербурге

10:13, 7 июля 20231 619



Tazabek - Председатель Кабинета министров – руководитель Администрации президента КР Акылбек Жапаров 6 июля, в рамках однодневной рабочей поездки в Санкт-Петербург, встретился с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации президента.



Стороны обсудили сотрудничество между Кыргызстаном и Россией в области газоснабжения. Председатель кабмина поблагодарил Алексея Миллера за весомый вклад в топливно-энергетическое сотрудничество между странами.



"Всестороннее сотрудничество между Кыргызской Республикой и компанией "Газпром" углубляется и идет по пути последовательного развития", – отметил Акылбек Жапаров.



В свою очередь Алексей Миллер отметил, что Кыргызстан является надежным партнером компании "Газпром".



"У нас очень крепкие взаимоотношения в энергетической сфере, в сфере газового сотрудничества. Мы видим большой потенциал в развитии этого сотрудничества",- сказал председатель правления "Газпром".



Согласно сообщению кабмина, стороны обсудили дальнейшие шаги в рамках сотрудничества Кыргызской Республики с "Газпромом".



"На повестке дня встречи также обозначены вопросы двустороннего сотрудничества по реализации социально значимых проектов на территории Кыргызской Республики, осуществляемых компанией "Газпром".



В заключение, стороны сошлись во мнении о необходимости продолжения конструктивной и плодотворной работы взаимовыгодного сотрудничества между Кыргызской Республикой и компанией "Газпром", - сообщили в кабмине.