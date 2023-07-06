Лавра захвачена бандер-чертями. Отец Онуфрий откушал обедню и откинулся. Что дальше?

08:24 07.07.2023

Лавра захвачена. Онуфрий капитулировал. Что дальше?

Валерий Пайков. 06.07.2023



Как и предполагал "ПолитНавигатор", украинские силовики пошли на захват Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры ранним утром 6 июля. Время было выбрано очень удачно. В 5.00 в столице заканчивался комендантский час, а после него до открытия Лавры, согласно новому постановлению минкульта, оставалось еще несколько часов. Обычно прихожане собирались на утренние службы к 7.00, как и насельники. Но после 4 июля, когда минкультовская комиссия заявилась опечатывать корпуса с кельями монахов, а верующие встали грудью на их защиту, упомянутая контора, потерпев фиаско, решила сменить тактику.



Она написала заяву в полицию, потребовала привлечь спецназ и тероборону (против монахов, стариков, старух, женщин и детей) и объявила, что ранее 11.00 никто из посетителей на территорию Лавры проникнуть не имеет права. Затем подготовилась к штурму и через сутки пошла на него. Как раз в том временном промежутке, когда еще многих молитвенников в КПЛ не было.



"Это было ужасно, – рассказала "ПолитНавигатору" наша данная знакомая, русская прихожанка Лавры Эльвира. – На входе в Нижнюю Лавру, где живут монахи, были выставлены кордоны из полиции и спецназа. Здоровенные быки, иного слова не подыщешь, в черной форме и красных беретах, хватали старух и грубо оттаскивали от шлагбаума, отбрасывали в сторону. Так же поступали и с более молодыми женщинами, а мужчин, в том числе, пожилых, просто вязали, или, как они говорят, "паковали".



Нескольких человек увезли в кутузку. А это ведь шли искренне верующие люди, паломники, шедшие поклониться святыням… Никакие увещевания на "полициянтов" не действовали. Впускать людей в Лавру они начали только после 11.00, когда по их графику уже должно было завершиться изгнание монашеской братии из келейных корпусов. До этого времени никто из прихожан в свою великую святыню попасть не мог. Ни с центрального входа, ни с запасного, что на набережной".



А тем временем нацистские центурионы внутри Лавры бесчинствовали вовсю. Им помогали бесноватые "активисты", содержанцы СБУ, для которых никакого труда пробраться внутрь, несмотря на запрет, не составило. Минкультовцы с их помощью срезали замки на нескольких корпусах возле Ближних пещер и принялись за экзекуцию. Молящихся людей, пожилых женщин расшвыривали, заламывали, били их ногами. Именно так: молодые здоровые бугаи, мордовороты, били старух ногами.



Это и есть лицо украинского "правосудия". Вернее сказать, мурло бандеровско-госдеповского нацизма.



За несколько часов все было закончено. В свой "дедлайн" – успеть до 11 часов – погромщики, и с погонами, и без, уложились. И не только потому, что было мало защитников – гораздо меньше, чем несколько месяцев назад, в самом начале осады Лавры, когда отстаивать ее приезжали сотни и тысячи людей. Расчет властей на то, что превращение вопиющего беззакония в рутину уменьшит пыл защитников, оправдался. И не только потому, что власти такие хитрые, но и потому, что многие высшие иерархи УПЦ, во главе с ее предстоятелем, практически палец о палец не ударили, чтобы защитить и величайшую святыню, и всю Церковь. Ну разве что пара спикеров посетовала в церковных СМИ и написали несколько бесполезных жалоб. И все.



Хотя, если бы прозвучало веское слово Онуфрия по адресу бандитской властной камарильи, продолжение могло бы быть иным. Но Блаженнейший, как и его окружение, предпочел реверансы перед власть предержащими и молитвы об этих сатанистах и их "воинстве". И феофаниевский раскол …



rus-buket.ru

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Количество богомольцев, приезжавших на защиту Лавры, постоянно уменьшалось не только от привыкания к ситуации, но и, вероятно, по причине душевного смятения. Они видели, что священноначалие использует их, как щит, а само умывает руки. Так случилось и 6 июля, когда выяснилось, что, оказывается, уже давно митрополия переведена в Феофаниевский собор, а верующих накануне новой атаки сатанистов призывали защищать ее пустые стены.



"Честно говоря, у меня просто в голове не укладывается, как такое можно было сделать, – потрясенно говорит Эльвира. – Ведь это же наш предстоятель, Блаженнейший митрополит, на которого мы почти молились, как на святого. Как так можно было – бросить свою братию на произвол властей… он ведь священный архимандрит (старший монах) Лавры, как можно было зазывать на защиту простых верующих, этих самых простых богомольцев и богомолок, старых, немощных, когда и он сам, и его митрополия уже благополучно собрала, простите, манатки и слиняла, другого слова не подберу, в свою любимую Феофанию, где и состоялся раскольничий собор? Как такое возможно…"



"Как видишь, возможно, – с грустью констатирует ее муж, православный русский киевлянин Иннокентий . – Потому что это раскольники. Самые натуральные. Предатели (не говорю, что все, конечно). Но есть еще и лаврская братия. Среди которых – есть настоящие святые. И есть простые верующие Божие люди, их миллионы. Вот за них мы и должны молиться… Ну а что будет дальше – это уже практически предсказуемо. Пока не победит Россия, кошмар будет продолжаться".