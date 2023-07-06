Аркадаг (человек) сочинил новую книгу - "Аркадаг – город будущего"

09:00 07.07.2023

В ИМО МИД Туркменистана прошла презентация книги "Аркадаг – город будущего"



В ИМО МИД Туркменистана прошла презентация книги "Аркадаг – город будущего"

В Институте международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана прошла презентация новой книги Героя-Аркадага, Национального Лидера туркменского народа "Аркадаг – город будущего".



В мероприятии приняли участие представители МИД Туркменистана, главы дипломатических миссий и представительств международных организаций, аккредитованных в Ашхабаде, профессора, преподаватели, студенты столичных вузов, представители СМИ.



В ходе презентации прозвучали выступления ректора Института международных отношений МИД Туркменистана Дж.Гурбангельдыева, проректора по учебной работе вуза Г.Юсуповой, заместителя министра иностранных дел Туркменистана М.Бяшимовой, а также профессоров и преподавателей Туркменского государственного университета им.Махтумкули, Туркменского государственного архитектурно-строительного института, Туркменского сельскохозяйственного университета им.С.А.Ниязова, Туркменского государственного института финансов.



В выступлениях участников подчеркивалась уникальность новой книги Героя-Аркадага, которая повествует широкому кругу читателей о суперсовременном и передовом городе, появившемся в одном из живописнейших уголков нашей прекрасной Родины. Новая книга "Arkadag şäheri – geljegiň şäheri" ("Аркадаг – город будущего"), вышедшая в свет накануне церемонии открытия первой очереди нового "умного" города Аркадаг, стала достойным подарком в честь знаменательного торжества.



Книга рассказывает о том, как возводился город, содержит исчерпывающие сведения о выполненных строительных работах. В издание, выполненное на высоком полиграфическом уровне, вошли красочные фотоиллюстрации, которые дают наглядное представление об особенностях современных зданий и сооружений. Книга опубликована на трех языках - туркменском, английском и русском, что делает ее доступной для широкой читательской аудитории, в том числе зарубежной.



Как подчеркивалось, город Аркадаг по праву можно назвать "городом будущего", золотыми буквами вошедшим в летопись современной истории Туркменистана как неопровержимое свидетельство экономического и научно-технологического развития страны, сделавшей ставку на активное внедрение высоких технологий во все сферы жизнедеятельности. Кроме того, первый в Туркменистане "умный" город Аркадаг, строительство которого выполнено в соответствии с международными требованиями экологического строительства, уже включен в проект "Развитие устойчивых, зеленых, климатически благоприятных городов с инновационными решениями в регионе ОБСЕ", что свидетельствует о его международном признании.



С гордостью отмечалось, что к разработке проектов и программ строительства "умного" города Аркадаг активно привлекались студенты отечественных вузов и молодые специалисты. Это наглядно свидетельствует о широких возможностях, предоставляемых туркменской молодежи для участия в масштабных преобразованиях, практической реализации инновационных проектов в стране.



В продолжение встречи состоялся заинтересованный обмен мнениями о потенциальных направлениях проведения совместных научных исследований в области цифровых решений и интеллектуальных возможностей, будущих проектов "умных" домов и городов, внедрения инновационных технологий в сферу образования и науки, цифровую экономику.



Выражалась твердая уверенность в том, что город Аркадаг станет одной из жемчужин современного мирового градостроительства, примером самого ответственного государственного подхода к комплексному развитию городской инфраструктуры. Участники также выражали убежденность, что новый город, названный гордым именем его основателя – Аркадаг, станет не только удобным и комфортабельным местом для жизни людей, но и одним из главных центров средоточия образования, культуры, науки и широкого международного сотрудничества.



Анастасия Касьянова