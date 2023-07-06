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Закон об НКО. Чем НПОшники смогли запугать Кырпарламентариев, - Т.Карыпбай кызы
09:05 07.07.2023

Закон об НКО. Чем НПОшники смогли запугать депутатов ЖК?
6 июля 2023 - Карыпбай кызы Толгонай

Законопроект о некоммерческих организациях, разработанный на этот раз депутатской группой во главе с Надирой Нарматовой, вновь отложен на неопределенное время, правда, официально указывается, что до осени, но, как показывает практика, это еще не факт. СМИ пишут, что законопроект должны были утвердить члены профильного комитета ЖК по социальной политике 26 июня, но неожиданно он был снят с повестки.

Официально причина не называется, но скорее всего это связано с тем, что ряд депутатов отозвали свои подписи. Как только оставалось совсем немного до подписания многострадального законопроекта об иноагентах местные правозащитники принялись шантажировать депутатов-подписантов срывом их вояжа в США. И не просто шантажировать, а требовать, чтобы не выдавать здешним парламентариям шенгенскую визу. Есть также информация, что некоторых народных избранников запугали не только лишением визы, но и другими мерами вплоть до невозможности учиться их детям в западных вузах. Как говорится, удар ниже пояса, впрочем, стоит ли удивляться этому.

Вообще закон об НКО давно хотят принять в Кыргызстане, да все никак не выходит. В свое время еще лидер Партии коммунистов Исхак Масалиев предлагал депутатам внести поправки в закон, с тем чтобы запретить НПО заниматься политической деятельностью, но коллеги его не поддержали. Отказались от принятия данного закона и в 2016 году, когда из 116 депутатов против принятия закона проголосовали 65 народных избранников, которых на тот момент озаботил якобы международный уровень страны.

Глава ОФ "Тилекмат Аке" Тилек Усупов, который давно уже активно борется за принятие этого закона, неоднократно повторяет, что это никоим образом не повлияет на имидж страны.

"Главная цель этого закона – остановить агентов внешнего влияния, которые действуют в Кыргызстане за счет своих фейковых НПО и пользуясь социальными трудностями хотят взбудоражить массы. По сути, вся работа таких зарубежных организаций приводит к дестабилизации обстановки в стране и может спровоцировать крупномасштабный гражданский конфликт. Тем же НКО, которые работают на благо общества, нечего бояться. Закон предусматривает всего лишь, чтобы все неправительственные организации предоставляли финансовые отчеты. Думаю, это не должно никого пугать, но почему то уже много лет идет жесткое противостояние данному закону. Значит не все чисто у некоторых НКО", – сказал Усупов.

Высказал свое мнение общественный деятель и в адрес тех депутатов, которые отозвали свои подписи.

"Я не хочу их судить, это их выбор, но все-таки раз они пошли в парламент, то должны больше работать во благо народа а не против него. Много лет мы хотим остановить работу тех НКО, которые ведут подрывную работу с целью дестабилизации обстановки в стране, но судя по всему, на этот раз им удалось взять верх", - добавил Усупов.

Отметим, из списка инициаторов закона об НКО выбыли следующие депутаты:

Айгуль Айдарова (партия "Бүтүн Кыргызстан");

Нурбек Алимбеков (Депутатская группа "Мекенчил");

Шаирбек Ташиев (партия "Ата-Журт Кыргызстан"),

Абдалиев Мейкинбек (партия "Ата-Журт Кыргызстан");

Боронбаев Абдыбахаб (партия "Ата-Журт Кыргызстан");

Шабазов Бахридин (партия "Ишеним");

Масабиров Таалайбек (партия "Ата-Журт Кыргызстан");

Жамгырчиев Эмиль (партия "Альянс");

Токтошев Эмиль (партия "Бутун Кыргызстан");

Чойбеков Бактыбек (Таласский одномандатный округ);

Шайлообек Атазов (Свердловский избирательный округ);

Лурова Лейла (партия "Ынтымак");

Алишер Козуев (партия "Ата-Журт Кыргызстан");

Нурбек Сыдыгалиев (партия "Ишеним");

Айбек Алтынбеков (депутатская группа "Мекенчил");

Ырысбек Атажанов (депутатская группа "Мекенчил");

Улан Бакасов (депутатская группа "Мекенчил");

Саккараев Медербек (Чуй-Кеминский одномандатный округ).

Источник - Вечерний Бишкек
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