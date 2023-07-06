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ШОС против блокового мышления, - Федор Лукьянов
09:53 07.07.2023

Встреча в верхах Шанхайской организации сотрудничества прошла в деловом режиме – дистанционно. Закономерно – обстановка в мире такова, что у всех лидеров забот полон рот, международные рауты лучше дозировать. К тому же революционных инициатив сейчас нет, скорее ШОС адаптируется к новым условиям и составу. Вступление Ирана – событие знаковое, хотя и формальное, решение принято давно, сейчас просто завершение процедуры.

Сообщество прошло путь от сугубо прикладного института для решения пограничных проблем, унаследованных еще от китайско-советских отношений, до объединения практически всех значимых стран одного из ключевых регионов мира. Вступление несколько лет назад Индии и Пакистана добавило веса и престижа, но осложнило внутренние процессы, потребовалось время на адаптацию.

С присоединением Ирана контур основных евразийских держав замкнулся. Не хватает Турции. Анкара, несмотря на самобытный курс руководства, остается членом жесткого военного блока, а он не предусматривает участия в структурах, созданных его геополитическими соперниками. Но зарекаться по нынешним временам не стоило бы ни от чего.

В России ШОС – предмет особого интереса и постоянных обсуждений. По понятной причине – это наиболее представительная и влиятельная организация в нашей части света. Сосредоточено много разных, но равно важных для нас тем. Есть и особые обстоятельства, связанные с текущим военно-политическим кризисом. Меры по изоляции России, которые принимаются США и Европой, повышают в наших глазах ценность остальных международных игроков. А также неизбежно ставят вопрос о том, может ли объединение России и значимых незападных стран стать противовесом антироссийской коалиции, формируемой Вашингтоном. ШОС иногда рассматривается как его прототип.

Однако Шанхайская организация не содержит предпосылок того, чтобы в сколько-нибудь обозримом будущем стать антизападным фронтом. Из стран-участниц в остром конфликте с Западом находятся только Россия и Иран.

Остальные лавируют, стремясь сохранять конструктивные отношения с США, Евросоюзом и восточноазиатскими союзниками Вашингтона.

Даже КНР, будучи объектом все более жесткой политики сдерживания со стороны Соединенных Штатов, предпочитает избегать прямого противостояния, не говоря уже об Индии, Пакистане, государствах Центральной Азии. Свою задачу они видят в сохранении баланса, устойчивости и, главное, – минимизации рисков, которыми чревата конфронтация. Так что никакого альянса против Запада на основе ШОС сейчас создать невозможно, несмотря на критическую риторику в отношении Америки и Европы, которая звучала и на нынешней дистанционной встрече.

Ни одно из государств – участников организации не приемлет диктата. Попытки Запада повернуть их политику в выгодном для него русле не работают, и это ясно проявляется как раз в российско-украинской теме. Как бы другие страны ни относились к происходящему, они не намерены встраиваться в чьи-то политические схемы, настаивая на приоритете собственных интересов.

Но из этого вытекает неприятие блоковых подходов любого рода – ни за Запад, ни против Запада. По мнению государств ШОС, как и вообще большей части стран мира, блоковая психология – наследие холодной войны и продукт сугубо западной политической культуры (частью которой по этому критерию является и Россия). От нее надо отказываться.

Поскольку приоритет большинства человечества – развитие и повышение качества и уровня жизни, разделительные геополитические линии рассматриваются как препятствия к тому, чтобы использовать все возможности.

Еще одна распространенная у нас идея – почему бы не превратить ШОС в универсальную организацию, тем более что привычные международные структуры переживают кризис. Но двигаться в таком направлении – значит противопоставлять себя логике изменений, происходящих в мировой системе. Время универсальных организаций прошло, тенденция – к более сфокусированному обособлению по регионам или интересам. Единый набор правил для всех, что служило принципом либеральной глобализации, сейчас нигде кроме Запада не востребован. Да и там уже понимают, что больше такого, вероятно, не будет. Собственно, западное сообщество стремится сохранить консолидированные подходы, но внутри себя, сил на экстраполяцию вовне, скорее всего, уже не будет.

Шанхайская организация сотрудничества – региональная организация, ее надо укреплять и совершенствовать именно в этом качестве. Тем более что деятельность этой структуры начинает обретать контуры – в ее основе транспортно-логистические и экономические проекты, которые будут обеспечивать связанность огромного региона. Процесс построения этого пространства столкнется еще с колоссальным количеством трудностей, но он сдвинулся с места и набирает обороты.

ФЕДОР ЛУКЬЯНОВ
Главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" с момента его основания в 2002 году. Председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике России с 2012 года. Директор по научной работе Международного дискуссионного клуба "Валдай". Профессор-исследователь Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики".

Источник - РГ
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