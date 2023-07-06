КырВласти отменяют концерты рос-певца Лепса. Хитропопые союзнички

10:20 07.07.2023

6 июля 2023, Аида ДЖУМАШОВА

Григорий Лепс отменил концерт в Чолпон-Ате



Концерт российского певца в Чолпон-Ате не состоится. Об этом указывается в социальных сетях на странице организаторов.



Причины отмены выступления артиста не уточняются.



Напомним, ранее активисты выступали за отмену концерта российского певца. Отметим, что Григория Лепса пригласили в частном порядке.



Политолог Алмаз Таджыбай напомнил, что Григорий Лепс и Николай Басков предложили заплатить 1 миллион рублей каждому, кто выведет из строя танк Вооруженных сил Украины (ВСУ).



Напомним, после шума в Сети в июне в Казахстане отменили концерт Григория Лепса. Компания Makao Luxury Village Resort, предоставившая свою концертную площадку для организации выступления, заявила, что приняла решение разорвать договор с организаторами концерта в одностороннем порядке.



Концерт планировался на июль этого года в Конаеве Алматинской области.