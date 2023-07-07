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Рейтинг выжимаемости акимов казахстанских областных центров по состоянию на июль 2023 года. Часть 1.
11:36 07.07.2023

Позиция акима областного центра остается одной из ключевых в иерархии казахстанской региональной элиты. Отметим, что 7 из 20-ти или 35% действующих акимов казахстанских регионов до назначения работали на позиции акима областного центра (Маржикпаев, Шапкенов, Налибаев, Турегелиев, Сатыбалды, Байханов, Булекпаев). В этой связи интерес представляет действующий рейтинг выживаемости акимов главных региональных городов, который за последний год претерпел ряд изменений. В 2022 году были назначены 9 из 17 акимов областных центров, а в текущем году сменились акимы уже в 4-х городах.

На первом месте с большим отрывом продолжает лидировать аким г.Усть-Каменогорска 42-летний Жаксылык ОМАР (работает 4 года и 11 месяцев). Выпускник Алматинского госуниверситета (география) начал свою карьеру в 2001 году на низовых позициях в министерстве культуре и информации, с 2005 года в министерстве финансов, с 2007 года - медиаменеджер в ТРК "Казахстан" и "Арна медиа". Стремительный рост карьеры на госслужбе начался в 2009 года, после того как молодой чиновник попал в команду Бердибека Сапарбаева (помощник акима ВКО, начальник облуправлений внутренней политики и культуры, заместитель акима ВКО). В 2016 году он перебрасывается в родную Алматинскую область на позицию заместителя акима региона. После скандала с акимом Усть-Каменогорска Куата Тумабаева (стал участником ДТП со смертельным исходом), в августе 2018 года Даниал Ахметов вынужден был назначить 37-летнего Ж.Омара акимом областного центра Восточного Казахстана. Эксперты считают, что Жаксылык Омар стал своеобразным громоотводом для "ДК", возглавлявшего регион почти 9 лет. В последние годы на мэра города обрушилась критика за плотную застройку, плохие дороги и уборку мусора, на него подавали и выигрывали в суде, запускалась петиция на имя президента с требованием отставки, по городу развешивались плакаты с фотографиями ("Лучшая поправка – Омара отставка!"). В марте 2021 года он был оштрафован после критики в соцсетях за нахождение на мероприятии без маски, в мае 2022 года мэр получил штраф в 50 МРП за неисполнение медиативного соглашения по функционированию общественного транспорта. Однако Жаксылык Мукашулы пока продолжает "держать" удары и остается пока самым "долгосидящим" акимом областного центра в стране. Являясь активным пользователем социальных сетей (Инстаграм – 1222 публикаций и 47,1 тыс. подписчиков; в Фейсбуке – 10,3 тысяч друзей и подписчиков), периодически проводит прямые включения в соцсетях. По мнению экспертов, до конца т.г. произойдет смена акима г.Усть-Каменогорска, а действующий глава города перейдет на работу в центр или в один из южных регионов страны.

На втором месте находится аким г.Кокшетау 50-летний Бауржан ГАЙСА (2 года 3 месяца). Имеющий достаточно неплохое образование (Челябинский государственный агроинженерный университет, Польскую высшую школу госэкономики в г.Кутне) Б.Гайса с 1994 года проработал в частном секторе. Каналом рекрутрирования на госслужбу для успешного кокшетауского бизнесмена стали партийные структуры. С 2013 года он возглавил сначала городский филиал, а потом стал зампредседателем областного филиала правящей партии. В 2016 году избран секретарем городского маслихата (в этот период акимом г.Кокшетау был Ермек Маржикпаев). В 2018 году начался старт его карьеры на госслужбе (назначен акимом в депрессивный Коргалжынский район). В апреле 2019 года, после назначения действующего акима Акмолинской области, вернулся в областной центр, став теперь заместителем руководителя аппарата акима региона – управляющим делами. В апреле 2019 года он уже аким курортного Зерендинского района. В марте 2021 года Б.Гайса сменил на должности мэра Кокшетау "не хватавшего звезд с неба" Амангельды Смаилова. За период работы его имя звучало в СМИ в негативном фоне в связи с темой госзакупок квартиры для акимата города за 43 млн. тенге (потом власти сообщили, что квартира приобреталась для многодетной семьи), вопросами мусора, недостаточного отопления в жилых квартирах и т.д. Также постоянной головной болью Баужана Сайткалиулы остается проблема незавершенного обустройства набережной озера Копы (идут суды с подрядной организацией). Отметим, что кокшетауский аким активен в соцсетях (в Инстаграм – 1148 публикаций и 5,2 тысяч подписчиков; в Фейсбуке – 4,3 тыс друзей и подписчиков). По мнению экспертов, дальнейшая аппаратная судьба градоначальника Кокшетау будет напрямую зависеть от карьерных перспектив акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева, который сейчас занимает первое место среди коллег по непрерывному нахождению на одной позиции (4 года и 3 месяца).

На третьем месте находится аким г.Туркестана 43-летний Нурбол ТУРАШБЕКОВ (работает 2 года). Имеет два высших образования (инженер-землеустроитель, инженер-экономист). Основная часть его карьеры пришлась на работу в системе земельного кадастра. С 2001 года он прошел путь от землеустроителя в Ордабасынском районе до директора дирекции научно-производственного центра земельного кадастра госкорпорации "Правительства для граждан". С 2017 года - аким Тюлькубасского района, с 2020 года – аким Ордабасинского района Туркестанской области. В июне 2021 года на посту акима областного центра он сменил Рашида Аюпова (в настоящее время в его отношении идет суд по обвинению в получении взятки) назначенного тогда заместителем акима области. Действующий аким г.Туркестан считается не публичным и не амбициозным политиком (не нашли личных аккаунтов в Инстаграм, в Фейсбуке 89 друзей и 3 подписчика). Его имя всплывало в СМИ в связи с намерением акимата города в феврале 2022 года купить три планшета iPadстоимостью 2,1 млн. тенге. Также акимат г.Туркестана регулярно критикуют за масштабную стройку и выявляемые недоработки на вводимых объектов. Отметим, что в 2022 году регион получил из республиканского бюджета 402 млрд тенге - примерно столько суммарно было предусмотрено для Павлодарской, ЗКО, Актюбинской и Карагандинской областей. По мнению экспертов, назначенный в декабре 2022 года новый аким области Дархан Сатыбалды, постепенно ротировавший практически весь руководящий состав региональной элиты, сменит в ближнесрочной перспективе и действующего акима областного центра, назначенного при Умурзаке Шукееве (подал в отставку после осуждения на 10 лет за взятку экс-акима Кентау Даурена Махажанова). Ожидается, что это случиться после присвоения г.Туркестану особого статуса духовной и исторической столицы страны. В настоящее время, пока все еще вакантной остается позиция первого заместителя акима Туркестанской области (в апреле т.г. уволился Арман Жетписай).

На четвертом месте находится аким г.Атырау 37-летний Мейрим КАЛАУИ (один год 4 месяца). Уроженец Кызылкогинского района и выпускник местного госуниверситета и Российской академий госслужбы при президенте РФ в 2006 году начал свою карьеру помощником председателя КГП "Атырау-Акпарат", затем возглавил ТОО "Туран". С 2010 года назначен заместителем директора областного филиала телеканала "Казахстан", председателем КГП "Атырау-Акпарат", руководителем облуправления молодежной политики, заместителем руководителя аппарата акима Атырауской области. Тогдашний аким региона Нурлан Ногаев заметил перспективного чиновника и перебросил его с областного аппарата - заместителем акима г.Атырау к Серику Шапкенову (2016-2019). В этот же период он получил выговор после проверки прокуратуры за то, что мэрия не соблюдала мораторий на предоставление в частную собственность госземель сельхозназначения. Далее два с половиной года проработал акимом Индерского района и первым зампредседателя областного филиала правящей партии (2021-2022). В марте 2022 года он сменил на должности акима Атырау Кайрата Уразбаева, который не смог проявить себя в период событий Қантара. Местные журналисты писали, что "в 2019 году после авиакатастрофы под Алматы в Казахстане спецорганы подняли вопрос о законности строительства домов возле аэропортов. Обсуждалась и ситуация с частными домами неподалеку от международного аэропорта Атырау. Тогда выяснилось, что близ аэропорта было незаконно выдано под ИЖС в общей сложности 105 участков. В документах стояла в т.ч. подпись замакима Атырау Мейрима Калауи". Причем, утверждалось, что "последний тоже получил землю и построил частный дом в этом элитном районе". Отметим, что информационная атака началась сразу после его назначения акимом г.Атырау. В ответ, в апреле 2022 года М.Калауи в соцсетях заявил, что опубликованные материалы не соответствуют действительности и он намерен обратиться в полицию из-за необоснованных обвинений в соцсетях. В феврале т.г. атырауский мэр получил публичную выволочку и дисциплинарное взыскание от акима области Серика Шапкенова за то, что городские службы не справились с 12-часовым снегопадом, который парализовал город. Было особо отмечено, что такая пассивность в работе в следующий раз закончиться принятием кадровых решений. Отметим, что действующий аккаунт Мейрима Жоламановича в Инстаграм закрытый (имеет 71 публикацию и 1992 подписчиков). Он более активен в Фейсбуке, где у него 10,8 тысяч друзей и подписчиков. В целом, по мнению экспертов, до конца года в нефтяном регионе ожидается смена руководителя аппарата акима области и ряда акимов.

Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора

Кадровика Заметки
07.07.2023

Источник - turanpress.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1688718960


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