РосВоины затрофеили на Донбассе британскую ракету Storm Shadow

11:53 07.07.2023

Украинцы передали России британскую Storm Shadow для изучения

Какие технологические секреты хранит в себе одна из лучших натовских ракет

Александр Ситников

Украинцы передали России британскую Storm Shadow для изучения



В телеграм-канале экс-главы "Роскосмоса", а ныне начальника Военно-технического центра специального назначения "Царские волки" Дмитрия Рогозина появился сенсационный комментарий.



"Вот теперь уже можно выдохнуть. Двухдневная операция по эвакуации трофейной Storm Shadow успешна завершена. Ракета только что передана одному из наших оборонных предприятий, специалисты которого „расшифруют" алгоритмы системы управления этого опасного ракетного вооружения и поделятся ими с экспертами ПВО", - поделился Дмитрий Олегович важной новостью, от которой у многих военных в Британии и США выступил холодный пот на лбах.



Можно не сомневаться, что теперь янки сто раз подумают над поставками F-16 самостийной армии. В любом случае, скептиков в Пентагоне прибавилось, поскольку прямо сейчас НАТО теряет свою обороноспособность. И сказано это не ради красного словца. Конечно, киевская "ципсота" будет опровергать возможный ущерб альянсу, но факты упрямая вещь.



Начнем с того, что, когда бритты неожиданно передали бандеровцам свою ракету Storm Shadow, в Лондоне бодрячком заявили, что утечки секретных ноу-хау не будет. Мол, все под контролем, поскольку пуски, по всей видимости, проводят английские спецы, тогда как захисники незалежностi формально нажимают красную кнопку в лiтаке.



В частности, военный эксперт Шон Белл сомневался, что у ПВО РФ вообще есть возможность сбивать эти крылатые ракеты. По его словам, боеприпас, хоть относительно не быстрый - летает со скоростью 0,95 Маха, относится, тем не менее, к малозаметным воздушным целям. И благодарить за это нужно технологии стелс и систему управления полетом, которая "прячется" от русских радаров на сверхнизкой высоте.



Особый интерес, если верить натовским экспертам, для наших спецов может представлять "железо" и софт нацеливания ракеты на объекты. Речь идет о комбинации блоков инерциальной навигации, GPS, инфракрасной коррекции и наведения на конечном участке траектории по ИК-портрету.



Следовательно, натовцы в первую очередь не хотели, чтобы в наши руки попал контроллер распознавания объекта поражения. Наверняка, Лондон и Вашингтон обсуждали эту неприятную для них тему.



Однако у англосаксов, по большому счету, выбора не было. Решение Великобритании вооружить бандеровский Киев натовской ракетой большой дальности, как надеялись в Вашингтоне, должно было изменить правила игры. Короче, с помощью Storm Shadow Пентагон хотел "заморить снарядным голодом" российские передовые линии, а без этого у ВСУ не было шанса на "перемогу".



Далее янки и бритты решили сыграть в дурачка. Типа, США не оказывали никакого давления на Британию, а та сама пошла на риск эскалации конфликта. Заокеанские СМИ дружно написали передовицы, в которых "госсекретарь Энтони Блинкен дистанцировался от решения кабмина Великобритании направить крылатые ракеты Storm Shadow на Украину после того, как Кремль предупредил, что рассматривает данное решение очень негативно".



Собственно, ничего нового. Точно так янки поступили и с коленопреклоненными немцами, заставив Берлин передать ВСУ танки "Леопард-2А6". А когда немецкие "кошки" дружно сгорели под селом Малая Токмачка, в Белом доме, возможно, открыли шампанское. Во-первых, потому, что не отправили свои "Абрамсы" в бронетанковое побоище и, во-вторых, развенчали миф о "Леопарде" как о самом лучшем танке НАТО.



Можно даже не сомневаться, что новость Рогозина плохо скажется на экспорте британского оружия. Мало того, что ракеты Storm Shadow уже сбиваются русскими зенитчиками, так они уже попали в наши военные лаборатории для изучения и разработки надежного средства для их перехвата.



Согласно обзору издания Breaking Defense, "Storm Shadow - самая мощная ракета НАТО, поставленная Киеву", включает в себя лучшие достижения западного военного ракетостроения. Не секрет, что альянс имеет стандарты разработки оружия и унификации их применения. На научно-технических форумах считают, что НАТО нанесен серьезный ущерб, тогда как русские, напротив, в ходе конфликта на Украине обогатились важными ноу-хау.



Согласно выводам аналитиков Technology, почти все, что есть в британской ракете с ценником в $2,4 млн, будет с радостью изучено русскими и, возможно, воспроизведено в оборонке. Чего стоит только цифровая схема подачи топлива в турбореактивный движок Turbomeca Microturbo TRI 60−30 и его экранирование за счет интегрирования в хвостовую часть мотогондолы. Плюс к этому Москва получит образцы стелс-покрытия ракеты, что тоже может дать толчок к развитию технологий малозаметности.



Достаточно быстро наши инженеры узнают, как Storm Shadow и ее аналоги противостоят помехам российской РЭБ. Кроме того, анализ ИК-датчиков, работающих в разных диапазонах волн, позволит быстро создать нужные тепловые ловушки, имитирующие "портреты" потенциальной цели.



Теперь самое время вернуться к посту Рогозина. "Благодарю бойцов добровольческого отряда БАРС-11 и командование подразделения "Царских волков" в Запорожской области, лично полковника Артура Бацева (позывной "Питон") за проявленное мужество. Нашим парням пришлось доставать матчасть Storm Shadow из "серой зоны" линии боевого соприкосновения под артобстрелом.



Противник попытался предотвратить захват нами такого трофея и доставку его на "материк", направив на перехват свою ДРГ, но парни справились с поставленной задачей и только что отчитались передо мной результатом. Хорошая охота и отличный трофей у "Царских волков"!"