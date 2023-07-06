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Мятеж французских зуммеров неожиданно стих, - Дм.Бавырин
12:01 07.07.2023

Бунт во Франции показал, что русские слишком белые
6 июля 2023

Мятеж французских зуммеров стих так же внезапно, как начался, но рассказал нам кое-что о нас самих: русские по-прежнему считают себя белыми. Вопреки всему, кроме зеркала.

Наши симпатии где угодно, но не на стороне погромщиков - преимущественно подростков, мусульман, мигрантов в каком-то там поколении. Нам претят костры Парижа, нас возмущают разграбленные магазины, мы солидарны с требованиями французских правых навести порядок жесткой рукой и найти управу на "этих".

Наши правые авторы прямо пишут о цивилизационной войне, объявленной против Европы. По страсти в их словах понятно, что к Европе они причисляют и себя.

Но это ложное самопозиционирование.

В реальности цивилизационная война ведется Европой, и ведется против нас. Полтора года - достаточный срок, чтобы заметить: все белые сейчас против нас. Кроме венгров (а также белорусов и сербов, но они больше русские, чем белые).

Для белого мира жизнь русского не имеет решающей ценности, и приоритетной статьей белых бюджетов стало физическое уничтожение россиян. Например, российских солдат - путем вооружения Украины. Франция - первая страна, где решили передать в ВСУ пресловутые "натовские танки".

В белом мире собственность русских русским не принадлежит, а дискуссии вокруг этой проблемы ведутся с уклоном в окончательную легализацию воровства. Например, государственных владений Российской Федерации - в пользу Владимира Зеленского. Франция - одна из стран-лидеров по заморозке российских активов.

У белого мира отлилось в юридическую норму поражение русских в правах по принципу и гражданства, и происхождения. Например, в Эстонии запретили не только въезд с российским паспортом, но и владение оружием для тех, у кого такой паспорт хоть когда-то был (надо думать, чтоб проще было бить по морде).

Франция, справедливости ради, на такое еще не решилась, но дайте ей срок расчистить угли и подсчитать убытки. Так бодро начали, что еще успеют.

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Теперь, конечно, время особое, а в отношениях с Западом у нас почти полный "аля гер ком аля гер", но белыми нас не считали и раньше. Называли по-разному и с поправкой на эпоху: крещеными медведями, самым западным из восточных народов, Верхней Вольтой с ракетами или Нигерией в снегах, а бывало, что и недочеловеками, как бравый генерал Паттон в середине XX века (он, конечно, большой герой большой войны, но по расовым причинам горевал, что воевать ему пришлось с немцами, а не с русскими).

В то же самое время те государства, правительства и народы, кто протянул России руку помощи (не в ущерб себе, но это тоже ценно: европейцы-то гадят нам и в ущерб себе) и даже не порывался поиграть в изоляцию всего русского, - это все небелые. Очень разные люди - от вековечного врага турка до слетающихся сейчас на саммит в РФ африканцев. Но белых среди них точно нет, если брать точку зрения "профильных специалистов" типа Паттона.

Удивляться нечему: эти небелые не раз бывали на нашем месте. И видели от белых много чего похуже, вплоть до тотального истребления.

Вот французы - они точно белые. И по неслучайному совпадению те страны, где относятся к России и русским прилично, к французским событиям относятся не "по-русски" - без аплодисментов для жандармерии.

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В глазах мировых левых Пятая республика платит за империалистическую политику предшественников, за социальное расслоение, за расизм. В арабских и африканских глазах все особенно неоднозначно, поскольку взбунтовавшиеся во многом - их люди.

От Алжира (первая волна миграции во Францию) до Сирии (предпоследняя, до украинской, волна миграции во Францию) это почти внутренний вопрос, для нас - сугубо внешний. Но уже поэтому стоит помнить, что президент Алжира ведет свою страну в БРИКС и гостит на ПМЭФ, а Сирия одна из очень немногих стран, кто полностью признает нашу новую территориальную целостность. Франция от такого бесконечно далека.

Но главная разница между белыми и небелыми не в этом и не в санкциях, а в целеполагании. Все то же самое - уличные бои с полицией, мародерства, смуту - предполагалось увидеть в Москве и Питере, а не в Париже и Марселе. Эммануэль Макрон хлебает ровно то, что готовилось для нас.

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Европейцы непременно скажут, что подобная трактовка событий - ложь и пропаганда, но это возмущение рассчитано на идиотов. Шляпы нужны, чтобы носить их на голове, танки - для наступления армий, а попытка удушить ту или иную экономику - для ее обрушения и провоцирования бунта против действующих властей.

Однако бунт случился в самой Франции. И его причины, в общем-то, на поверхности: инфляция, падение уровня жизни, исчезновение рабочих мест. По тем же причинам бунтовали века назад, бунтуют сейчас и будут бунтовать в будущем. А во французском случае, говорим ли мы об энергетическом кризисе или оттоке производств в Америку, это в том числе последствия попытки "изолировать" и "наказать" Россию.

Подростки - та часть общества, которая от экономических проблем звереет в первую очередь. То есть сами эти проблемы, строго говоря, у их родителей, но у родителей и кожа гораздо толще: "бывало хуже", "поживем - увидим", "жизнь как зебра". Когда человеку всего 17 лет, полтора года обеднения - это большая часть сознательной жизни, а аббревиатуру ACAB редко кому нужно расшифровывать.

С многочисленными поправками на французские реалии (в том числе и расовые) получилось то, что получилось. У них, а не у нас. Но французы старались, чтоб у нас.

Инерционная солидарность с этими самыми французами и их жандармерией для российского общества в целом очень хороший признак, поскольку подтверждает наличие у общества иммунной системы - неприятия революций, смуты, бесчинств, благо, нахлебались этого сами. Однако наше внутреннее самоощущение противоречит базовым реалиям жизни - и над этим придется думать, как-то с этим работать, куда-то это менять, чтоб оно не выглядело шизофренией.

Речь, понятно, не о тех россиянах, кто релоцировался в Париж, желая Родине всего самого плохого, - их бешенство от несовпадения реального и ожидаемого не надо объяснять и сочувствовать ему вряд ли надо. Но изнутри России комично переживать за французские бутики, покупать что-либо в которых россиянам запретили законом, когда запрета на российские карты показалось мало.

Какая реакция на бесчинства в Париже более уместна - ответа нет, но его стоит поискать, а особенно настойчиво в право-патриотических кругах, где ксенофобия явно превалирует над пониманием национальных интересов, что для русских сейчас просто губительно.

"Арабофранцузы", что грабят и жгут, - они, конечно, не "наши" (хотя минимально политизированные из них при встрече расскажут вам, что Russia good, USA bad; в интернете десятки подобных историй), но ВСУ не вооружали и санкций не вводили. А те, кто вооружал и вводил, - это верифицированные вражины, упавшие в яму, которую рыли для нас.

Генерал де Голль и жандарм Крюшо до всего этого, слава Богу, не дожили. Пусть Бог и дальше разбирается, кто во Франции "свои". А нам пока - чашечку кофе. Черной африканской арабики.

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Источник - Регнум
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1688720460


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